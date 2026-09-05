Россия собиқ алоқа вазири машҳур «Finiko» молиявий пирамидасини тузишда айбланмоқда
Россия Федерациясининг собиқ алоқа ва оммавий коммуникациялар вазири Николай Никифоровга нисбатан жаҳон миқёсида шов-шув кўтарган «Finiko» молиявий пирамидаси иши бўйича сиртдан расмий айблов эълон қилинди. «Коммерсантъ» нашрининг тергов манбаларига таяниб хабар беришича, собиқ юқори мартабали мулозим жиноий уюшма ташкил этиш ҳамда ўта йирик миқдордаги фирибгарликда гумонланмоқда. Айни дамда Россия ҳудудидан ташқарида бўлиб турган собиқ вазир минглаб фуқароларни сарсон қилган улкан молиявий тузоқнинг бош фигурантларидан бири сифатида кўрсатилмоқда.
«Innopolis Architect» схемаси: Маблағлар хорижга қандай чиқарилган?
Тергов органлари собиқ федерал вазирнинг молиявий махинациялардаги иштироки ва маблағларни ювиш механизмини фош этди:
Бош ташкилотчилик мақоми: Тергов хулосаларига кўра, Николай Никифоров «Finiko» пирамидасининг шунчаки ҳамкори эмас, балки уни бошқарган ва йўналтирган асосий ташкилотчиларидан бири бўлган;
Офшор ва чет эл каналлари: Алданган омонатчиларнинг маблағлари «Иннополис Архитект» компанияси орқали хорижий ҳисоб рақамларга чиқариб юборилган;
Эгалик ва ҳамкорлар тармоғи: Мазкур компаниянинг бош директори ва ҳаммулкдори дизайнер Азат Тухватуллин бўлса, иккинчи ҳаммулкдор сифатида «Иннополис Развитие» МЧЖ орқали тўғридан-тўғри собиқ вазир Николай Никифоровнинг ўзи иштирок этган;
Давлат лойиҳалари ниқоби: Маблағларни ювишда гумонланаётган «Иннополис Архитект» фирмаси Қозон яқинида қурилган Россиянинг энг йирик «Иннополис» инновацион шаҳарчаси қурилиш лойиҳаларида фаол иштирок этиб келган.
8 минг қурбон ва 5 миллиард рубль: «Тиффани»нинг қўлга олиниши
«Finiko» лойиҳаси одамларни тез бойиб кетиш ваъдалари билан чув тушириб, мисли кўрилмаган миқдорда молиявий зарар етказган:
Йиллик 25 фоизлик сохта даромад: Фирибгарлар криптовалюта ва юқори даромадли трейдинг ниқоби остида омонатчиларга йилига 25 фоизгача кафолатланган фойда ваъда қилган;
8 минг нафар расмий жабрланувчи: Ҳозирга қадар очилган жиноий иш доирасида 8 000 га яқин фуқаро расман жабрланувчи деб топилган;
5 миллиард рубллик зарар: Омонатчиларнинг йўқотган маблағлари умумий ҳисобда қарийб 5 миллиард рублни (тахминан 55 миллион доллар) ташкил этмоқда;
«Тиффани» лақабли шерик қўлга олинди: Ҳуқуқ-тартибот идоралари пирамиданинг таркибий бўлинмаси раҳбари бўлган ва тармоқда «Тиффани» тахаллуси билан танилган Анна Сериковани ҳибсга олган.
Ҳукуматдаги ўтмиш ва сиртдан қамоққа олиш
Никифоровнинг аввалги юқори сиёсий мақоми можаронинг жамоатчилик орасида янада кенг муҳокама қилинишига сабаб бўлмоқда:
Ёш вазирлик даври: Николай Никифоров 2012 йил 21 майдан 2018 йил 8 майга қадар Россиянинг Алоқа ва оммавий коммуникациялар вазири лавозимида ишлаган бўлиб, ўз вақтида мамлакат тарихидаги энг ёш вазир сифатида кўрилган эди;
Халқаро қидирув истиқболи: Мулозимнинг Россиядан чиқиб кетгани сабабли, унга нисбатан айблов сиртдан илгари сурилди ва уни халқаро қидирувга бериш чоралари кўрилмоқда.
Сизнингча, давлатнинг энг юқори мартабали амалдорлари ва собиқ вазирларнинг бу каби йирик фирибгарлик тармоқларига аралашиб қолиши тизимдаги назоратнинг сустлигими ёки осон бойлик орттириш васвасасими? Оддий одамлар нега ҳали ҳам «25 фоизлик мўъжиза»ларга ишониб, ўз жамғармаларини қўшқўллаб топширмоқда? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…