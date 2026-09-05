Россия собиқ алоқа вазири машҳур «Finiko» молиявий пирамидасини тузишда айбланмоқда

·35·Дунё
Россия собиқ алоқа вазири машҳур «Finiko» молиявий пирамидасини тузишда айбланмоқда

Россия Федерациясининг собиқ алоқа ва оммавий коммуникациялар вазири Николай Никифоровга нисбатан жаҳон миқёсида шов-шув кўтарган «Finiko» молиявий пирамидаси иши бўйича сиртдан расмий айблов эълон қилинди. «Коммерсантъ» нашрининг тергов манбаларига таяниб хабар беришича, собиқ юқори мартабали мулозим жиноий уюшма ташкил этиш ҳамда ўта йирик миқдордаги фирибгарликда гумонланмоқда. Айни дамда Россия ҳудудидан ташқарида бўлиб турган собиқ вазир минглаб фуқароларни сарсон қилган улкан молиявий тузоқнинг бош фигурантларидан бири сифатида кўрсатилмоқда.

«Innopolis Architect» схемаси: Маблағлар хорижга қандай чиқарилган?

Тергов органлари собиқ федерал вазирнинг молиявий махинациялардаги иштироки ва маблағларни ювиш механизмини фош этди:

  • Бош ташкилотчилик мақоми: Тергов хулосаларига кўра, Николай Никифоров «Finiko» пирамидасининг шунчаки ҳамкори эмас, балки уни бошқарган ва йўналтирган асосий ташкилотчиларидан бири бўлган;

  • Офшор ва чет эл каналлари: Алданган омонатчиларнинг маблағлари «Иннополис Архитект» компанияси орқали хорижий ҳисоб рақамларга чиқариб юборилган;

  • Эгалик ва ҳамкорлар тармоғи: Мазкур компаниянинг бош директори ва ҳаммулкдори дизайнер Азат Тухватуллин бўлса, иккинчи ҳаммулкдор сифатида «Иннополис Развитие» МЧЖ орқали тўғридан-тўғри собиқ вазир Николай Никифоровнинг ўзи иштирок этган;

  • Давлат лойиҳалари ниқоби: Маблағларни ювишда гумонланаётган «Иннополис Архитект» фирмаси Қозон яқинида қурилган Россиянинг энг йирик «Иннополис» инновацион шаҳарчаси қурилиш лойиҳаларида фаол иштирок этиб келган.

8 минг қурбон ва 5 миллиард рубль: «Тиффани»нинг қўлга олиниши

«Finiko» лойиҳаси одамларни тез бойиб кетиш ваъдалари билан чув тушириб, мисли кўрилмаган миқдорда молиявий зарар етказган:

  • Йиллик 25 фоизлик сохта даромад: Фирибгарлар криптовалюта ва юқори даромадли трейдинг ниқоби остида омонатчиларга йилига 25 фоизгача кафолатланган фойда ваъда қилган;

  • 8 минг нафар расмий жабрланувчи: Ҳозирга қадар очилган жиноий иш доирасида 8 000 га яқин фуқаро расман жабрланувчи деб топилган;

  • 5 миллиард рубллик зарар: Омонатчиларнинг йўқотган маблағлари умумий ҳисобда қарийб 5 миллиард рублни (тахминан 55 миллион доллар) ташкил этмоқда;

  • «Тиффани» лақабли шерик қўлга олинди: Ҳуқуқ-тартибот идоралари пирамиданинг таркибий бўлинмаси раҳбари бўлган ва тармоқда «Тиффани» тахаллуси билан танилган Анна Сериковани ҳибсга олган.

Ҳукуматдаги ўтмиш ва сиртдан қамоққа олиш

Никифоровнинг аввалги юқори сиёсий мақоми можаронинг жамоатчилик орасида янада кенг муҳокама қилинишига сабаб бўлмоқда:

  • Ёш вазирлик даври: Николай Никифоров 2012 йил 21 майдан 2018 йил 8 майга қадар Россиянинг Алоқа ва оммавий коммуникациялар вазири лавозимида ишлаган бўлиб, ўз вақтида мамлакат тарихидаги энг ёш вазир сифатида кўрилган эди;

  • Халқаро қидирув истиқболи: Мулозимнинг Россиядан чиқиб кетгани сабабли, унга нисбатан айблов сиртдан илгари сурилди ва уни халқаро қидирувга бериш чоралари кўрилмоқда.

Сизнингча, давлатнинг энг юқори мартабали амалдорлари ва собиқ вазирларнинг бу каби йирик фирибгарлик тармоқларига аралашиб қолиши тизимдаги назоратнинг сустлигими ёки осон бойлик орттириш васвасасими? Оддий одамлар нега ҳали ҳам «25 фоизлик мўъжиза»ларга ишониб, ўз жамғармаларини қўшқўллаб топширмоқда? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юқори элитани ларзага солган рейдлар: НАБУ Бош прокурор ва ўринбосари устидан текширув бошладиЮқори элитани ларзага солган рейдлар: НАБУ Бош прокурор ва ўринбосари устидан текширув бошладиБугун, 18:33Кутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилдиКутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилдиБугун, 18:273 нафар фарзандини ўлдирган Линдси Клэнсига ҳакамлар нега ҳукм чиқаролмади?3 нафар фарзандини ўлдирган Линдси Клэнсига ҳакамлар нега ҳукм чиқаролмади?Бугун, 18:1311 мингдан ортиқ пирсинг: Элейн Дэвидсон қандай рекорд ўрнатган?11 мингдан ортиқ пирсинг: Элейн Дэвидсон қандай рекорд ўрнатган?Бугун, 18:12Кирилл Буданов Зеленскийга Донбасс бўйича берган маслаҳатини очиқладиКирилл Буданов Зеленскийга Донбасс бўйича берган маслаҳатини очиқладиБугун, 17:19Хитойлик стример қиз жонли эфирда 1 млрд рубллик Россия маҳсулотларини сотдиХитойлик стример қиз жонли эфирда 1 млрд рубллик Россия маҳсулотларини сотдиБугун, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди