Кутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилди
Украина фронтида сенсацион ва кутилмаган бурилиш юз бермоқда: «Украинская правда» нашри ва Олий Рада депутати Алексей Гончаренко Украина қуролли кучлари бўлинмаларига фронт бўйлаб 3 кун муддатга ўт очишни тўхтатиш тўғрисида буйруқ берилганини маълум қилди. Ушбу «сукунат режими» АҚШ Президенти Дональд Трампнинг махсус вакиллари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнернинг Москва ҳамда Киевга амалга ошираётган шошилинч дипломатик ташрифи палласига бевосита тўғри келмоқда.
72 соатлик тўлиқ сулҳ: Ерда, ҳавода ва денгизда тўхтаган жанглар
Маълумотларга кўра, ҳарбий бўлинмаларга берилган буйруқ кенг қамровли тўхтатиш талабларини ўз ичига олади:
Аниқ муддат ва чекловлар: Ўт очишни тўхтатиш режими 5 сентябрь соат 00:00 дан бошланиб, 8 сентябрь соат 23:59 га қадар амал қилиши кўрсатилган;
Учта фронтда тўлиқ сукунат: Депутат Алексей Гончаренконинг тасдиқлашича, сукунат режими барча йўналишлар бўйлаб — қуруқликдаги тўқнашувлар, ҳаводаги дрон ва ракета ҳужумлари ҳамда денгиздаги ҳаракатларга бирдек тааллуқлидир;
Расмий сукут ва кутиш: Можаронинг ниҳоятда нозик палласи бўлгани сабабли, ҳозирча Украина олий ҳарбий ва сиёсий раҳбарияти томонидан мазкур буйруқ юзасидан расмий очиқ баёнот берилмади.
Трамп элчиларининг миссияси ва катта дипломатик босим
Халқаро сиёсий доиралар мазкур қарор Вашингтон томонидан олиб борилаётган фавқулодда музокаралар натижаси эканига ишора қилмоқда:
Уиткофф ва Кушнернинг парвози: «Политика страны» таҳлилий нашрининг қайд этишича, эҳтимолий 3 кунлик сулҳ Трампнинг асосий музокарачилари — Стив Уиткофф ва Жаред Кушнернинг Москвада Путин, сўнгра Киевда Зеленский билан ўтказадиган музокаралари вақти билан тўлиқ бир хил санага тўғри келган;
Вашингтон талаби ва хавфсизлик коридори: Аввалроқ Оқ уй дипломатлар ҳудудда бўлиб турган пайтда Москва ва Киевга зарбалар бермасликни, пойтахтлар ва энергетика объектларига ҳужумларни тўхтатишни сўрагани маълум қилинган эди;
Катта сулҳнинг илк репетицияси: Таҳлилчилар ушбу уч кунлик тўхташни Оқ уйнинг умумий можарони музлатиш ва тинчлик битими томон томонларнинг реал тайёрлигини текшириш учун илк синов коридори бўлиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.
Сизнингча, Трамп маъмурияти вакиллари ташрифи чоғида эълон қилинган ушбу 3 кунлик сукунат режими жанг майдонида тўлиқ сақланиб қоладими ёки бузиладими? Бу қисқа муддатли тўхташ йиллар давом этаётган урушга нуқта қўйиш сари ҳақиқий старт бўла оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…