Кутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилди

·30·Дунё
Кутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилди

Украина фронтида сенсацион ва кутилмаган бурилиш юз бермоқда: «Украинская правда» нашри ва Олий Рада депутати Алексей Гончаренко Украина қуролли кучлари бўлинмаларига фронт бўйлаб 3 кун муддатга ўт очишни тўхтатиш тўғрисида буйруқ берилганини маълум қилди. Ушбу «сукунат режими» АҚШ Президенти Дональд Трампнинг махсус вакиллари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнернинг Москва ҳамда Киевга амалга ошираётган шошилинч дипломатик ташрифи палласига бевосита тўғри келмоқда.

72 соатлик тўлиқ сулҳ: Ерда, ҳавода ва денгизда тўхтаган жанглар

Маълумотларга кўра, ҳарбий бўлинмаларга берилган буйруқ кенг қамровли тўхтатиш талабларини ўз ичига олади:

  • Аниқ муддат ва чекловлар: Ўт очишни тўхтатиш режими 5 сентябрь соат 00:00 дан бошланиб, 8 сентябрь соат 23:59 га қадар амал қилиши кўрсатилган;

  • Учта фронтда тўлиқ сукунат: Депутат Алексей Гончаренконинг тасдиқлашича, сукунат режими барча йўналишлар бўйлаб — қуруқликдаги тўқнашувлар, ҳаводаги дрон ва ракета ҳужумлари ҳамда денгиздаги ҳаракатларга бирдек тааллуқлидир;

  • Расмий сукут ва кутиш: Можаронинг ниҳоятда нозик палласи бўлгани сабабли, ҳозирча Украина олий ҳарбий ва сиёсий раҳбарияти томонидан мазкур буйруқ юзасидан расмий очиқ баёнот берилмади.

Трамп элчиларининг миссияси ва катта дипломатик босим

Халқаро сиёсий доиралар мазкур қарор Вашингтон томонидан олиб борилаётган фавқулодда музокаралар натижаси эканига ишора қилмоқда:

  • Уиткофф ва Кушнернинг парвози: «Политика страны» таҳлилий нашрининг қайд этишича, эҳтимолий 3 кунлик сулҳ Трампнинг асосий музокарачилари — Стив Уиткофф ва Жаред Кушнернинг Москвада Путин, сўнгра Киевда Зеленский билан ўтказадиган музокаралари вақти билан тўлиқ бир хил санага тўғри келган;

  • Вашингтон талаби ва хавфсизлик коридори: Аввалроқ Оқ уй дипломатлар ҳудудда бўлиб турган пайтда Москва ва Киевга зарбалар бермасликни, пойтахтлар ва энергетика объектларига ҳужумларни тўхтатишни сўрагани маълум қилинган эди;

  • Катта сулҳнинг илк репетицияси: Таҳлилчилар ушбу уч кунлик тўхташни Оқ уйнинг умумий можарони музлатиш ва тинчлик битими томон томонларнинг реал тайёрлигини текшириш учун илк синов коридори бўлиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.

Сизнингча, Трамп маъмурияти вакиллари ташрифи чоғида эълон қилинган ушбу 3 кунлик сукунат режими жанг майдонида тўлиқ сақланиб қоладими ёки бузиладими? Бу қисқа муддатли тўхташ йиллар давом этаётган урушга нуқта қўйиш сари ҳақиқий старт бўла оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юқори элитани ларзага солган рейдлар: НАБУ Бош прокурор ва ўринбосари устидан текширув бошладиЮқори элитани ларзага солган рейдлар: НАБУ Бош прокурор ва ўринбосари устидан текширув бошладиБугун, 18:333 нафар фарзандини ўлдирган Линдси Клэнсига ҳакамлар нега ҳукм чиқаролмади?3 нафар фарзандини ўлдирган Линдси Клэнсига ҳакамлар нега ҳукм чиқаролмади?Бугун, 18:1311 мингдан ортиқ пирсинг: Элейн Дэвидсон қандай рекорд ўрнатган?11 мингдан ортиқ пирсинг: Элейн Дэвидсон қандай рекорд ўрнатган?Бугун, 18:12Россия собиқ алоқа вазири машҳур «Finiko» молиявий пирамидасини тузишда айбланмоқдаРоссия собиқ алоқа вазири машҳур «Finiko» молиявий пирамидасини тузишда айбланмоқдаБугун, 18:04Кирилл Буданов Зеленскийга Донбасс бўйича берган маслаҳатини очиқладиКирилл Буданов Зеленскийга Донбасс бўйича берган маслаҳатини очиқладиБугун, 17:19Хитойлик стример қиз жонли эфирда 1 млрд рубллик Россия маҳсулотларини сотдиХитойлик стример қиз жонли эфирда 1 млрд рубллик Россия маҳсулотларини сотдиБугун, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди