Кирилл Буданов Зеленскийга Донбасс бўйича берган маслаҳатини очиқлади
Украина Президенти офиси раҳбари Кирилл Буданов нуфузли The New York Times нашрига берган баёнотида расмий Киев ва Москва ўртасида олиб борилаётган парда ортидаги музокаралар тафсилотларини ошкор қилди. Унинг сўзларига кўра, у Президент Володимир Зеленскийга Россия армияси назоратига ўтмаган ҳудудларда Москванинг ўз байроғини ўрнатишига йўл қўядиган ҳар қандай келишувни қатъий рад этишни тавсия қилган. Шунингдек, мулоқотлар яқин кунларда қайта жонланиши мумкинлиги, аммо фронтда ўт очишни тўхтатиш 2027 йил баҳоригача кутилмаётгани маълум қилинди.
Донбасс бўйича қатъий позиция: «Россия байроғига йўл қўйилмайди»
Кирилл Буданов Украинанинг ҳудудий масалалардаги принципиал чегараларини маълум қилди:
Ҳудудий йўқотишлар тан олинмайди: Мулозим урушни тўхтатишга олиб келувчи ҳар қандай дипломатик қадамларга тайёр эканини, аммо ерларни расман бой беришни асло қабул қилмаслигини таъкидлади;
Зеленскийга берилган кескин тавсия: Буданов Украина етакчисига жанг майдонида Россия назорати остига ўтмаган ҳудудларда Россия байроғи ҳилпирашига имкон берувчи бирорта ҳужжатни имзоламасликни маслаҳат берган;
Қолган тўртта шаҳар мақоми: Музокаралар ҳужжатларида Украина ихтиёрида қолаётган Донбасс ҳудудлари «қисман вайрон бўлган тўртта ўрта ҳажмдаги шаҳар ва кенг кўламли қишлоқ хўжалиги ерлари» сифатида таърифланган.
Абу-Дабидаги ёпиқ мулоқот: 20 та банддан қолган 2 та бош масала
The New York Times нашри АҚШ воситачилигида кечган махфий келишувларнинг муҳим нуқталарини очиқлади:
20 банднинг 2 тагача қисқариши: 2026 йил бошида БАА пойтахти Абу-Дабида АҚШ воситачилигида ўтган музокараларда дастлабки 20 банддан иборат кенг қамровли келишув лойиҳаси иккита асосий тугунгача қисқартирилган;
Запорожье АЭС ва Донбасс тақдири: Айни пайтда кун тартибида фақат икки ҳал қилувчи мавзу қолган — Запорожье атом электр станциясининг мақоми ҳамда Украина назоратидаги Донбасс ерларининг келажаги;
Фавқулодда бошқарув таклифлари: Муҳокамаларда ушбу ҳудудларни бошқариш учун ноодатий механизмлар, жумладан, назоратни хусусий ҳарбий компанияларга (ЧВК) топшириш, АҚШ кўмагида махсус «Тинчлик кенгаши» тузиш ёки қўшма фуқаролик бошқарувини йўлга қўйиш каби вариантлар ҳам таклиф этилган.
Музокаралар истиқболи: 2027 йил баҳоригача ўт очиш тўхтамайди
Дипломатик фаоллик ортиб бораётганига қарамай, яқин орада уруш тўхташи эҳтимоли жуда паст баҳоланмоқда:
Мулоқотлар қайта бошланиши кутилмоқда: Кирилл Будановнинг билдиришича, томонлар ўртасидаги алоқалар жорий ой ичида яна қайта жонланиши мумкин;
2027 йил баҳори муддати: Бироқ музокараларнинг тикланиши фронтда тезкор сулҳ тузилишини англатмайди. Буданов жанг майдонидаги ўт очишни тўхтатиш келишуви 2027 йилнинг баҳоридан аввал юз беришига ишонмаслигини очиқ маълум қилди;
Узоқ муддатли кураш: Мазкур баёнот Вашингтоннинг можарони зудлик билан музлатиш борасидаги уринишлари қаршисида ҳали жуда мураккаб тўсиқлар турганини яққол кўрсатмоқда.
Сизнингча, Донбасс ва Запорожье АЭС бўйича кўриб чиқилаётган «Тинчлик кенгаши» ёки хусусий тузилмалар назорати можарога ҳақиқий нуқта қўя оладими? Кирилл Будановнинг сулҳ 2027 йил баҳоригача кутилмаслиги ҳақидаги тахмини воқеликка қанчалик мос келади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…