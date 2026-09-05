Кирилл Буданов Зеленскийга Донбасс бўйича берган маслаҳатини очиқлади

·1·Дунё
Кирилл Буданов Зеленскийга Донбасс бўйича берган маслаҳатини очиқлади

Украина Президенти офиси раҳбари Кирилл Буданов нуфузли The New York Times нашрига берган баёнотида расмий Киев ва Москва ўртасида олиб борилаётган парда ортидаги музокаралар тафсилотларини ошкор қилди. Унинг сўзларига кўра, у Президент Володимир Зеленскийга Россия армияси назоратига ўтмаган ҳудудларда Москванинг ўз байроғини ўрнатишига йўл қўядиган ҳар қандай келишувни қатъий рад этишни тавсия қилган. Шунингдек, мулоқотлар яқин кунларда қайта жонланиши мумкинлиги, аммо фронтда ўт очишни тўхтатиш 2027 йил баҳоригача кутилмаётгани маълум қилинди.

Донбасс бўйича қатъий позиция: «Россия байроғига йўл қўйилмайди»

Кирилл Буданов Украинанинг ҳудудий масалалардаги принципиал чегараларини маълум қилди:

  • Ҳудудий йўқотишлар тан олинмайди: Мулозим урушни тўхтатишга олиб келувчи ҳар қандай дипломатик қадамларга тайёр эканини, аммо ерларни расман бой беришни асло қабул қилмаслигини таъкидлади;

  • Зеленскийга берилган кескин тавсия: Буданов Украина етакчисига жанг майдонида Россия назорати остига ўтмаган ҳудудларда Россия байроғи ҳилпирашига имкон берувчи бирорта ҳужжатни имзоламасликни маслаҳат берган;

  • Қолган тўртта шаҳар мақоми: Музокаралар ҳужжатларида Украина ихтиёрида қолаётган Донбасс ҳудудлари «қисман вайрон бўлган тўртта ўрта ҳажмдаги шаҳар ва кенг кўламли қишлоқ хўжалиги ерлари» сифатида таърифланган.

Абу-Дабидаги ёпиқ мулоқот: 20 та банддан қолган 2 та бош масала

The New York Times нашри АҚШ воситачилигида кечган махфий келишувларнинг муҳим нуқталарини очиқлади:

  • 20 банднинг 2 тагача қисқариши: 2026 йил бошида БАА пойтахти Абу-Дабида АҚШ воситачилигида ўтган музокараларда дастлабки 20 банддан иборат кенг қамровли келишув лойиҳаси иккита асосий тугунгача қисқартирилган;

  • Запорожье АЭС ва Донбасс тақдири: Айни пайтда кун тартибида фақат икки ҳал қилувчи мавзу қолган — Запорожье атом электр станциясининг мақоми ҳамда Украина назоратидаги Донбасс ерларининг келажаги;

  • Фавқулодда бошқарув таклифлари: Муҳокамаларда ушбу ҳудудларни бошқариш учун ноодатий механизмлар, жумладан, назоратни хусусий ҳарбий компанияларга (ЧВК) топшириш, АҚШ кўмагида махсус «Тинчлик кенгаши» тузиш ёки қўшма фуқаролик бошқарувини йўлга қўйиш каби вариантлар ҳам таклиф этилган.

Музокаралар истиқболи: 2027 йил баҳоригача ўт очиш тўхтамайди

Дипломатик фаоллик ортиб бораётганига қарамай, яқин орада уруш тўхташи эҳтимоли жуда паст баҳоланмоқда:

  • Мулоқотлар қайта бошланиши кутилмоқда: Кирилл Будановнинг билдиришича, томонлар ўртасидаги алоқалар жорий ой ичида яна қайта жонланиши мумкин;

  • 2027 йил баҳори муддати: Бироқ музокараларнинг тикланиши фронтда тезкор сулҳ тузилишини англатмайди. Буданов жанг майдонидаги ўт очишни тўхтатиш келишуви 2027 йилнинг баҳоридан аввал юз беришига ишонмаслигини очиқ маълум қилди;

  • Узоқ муддатли кураш: Мазкур баёнот Вашингтоннинг можарони зудлик билан музлатиш борасидаги уринишлари қаршисида ҳали жуда мураккаб тўсиқлар турганини яққол кўрсатмоқда.

Сизнингча, Донбасс ва Запорожье АЭС бўйича кўриб чиқилаётган «Тинчлик кенгаши» ёки хусусий тузилмалар назорати можарога ҳақиқий нуқта қўя оладими? Кирилл Будановнинг сулҳ 2027 йил баҳоригача кутилмаслиги ҳақидаги тахмини воқеликка қанчалик мос келади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойлик стример қиз жонли эфирда 1 млрд рубллик Россия маҳсулотларини сотдиХитойлик стример қиз жонли эфирда 1 млрд рубллик Россия маҳсулотларини сотдиБугун, 14:29«Менда онамни ўлдирган ген бор»: аёлнинг қарори ҳайратлантирди«Менда онамни ўлдирган ген бор»: аёлнинг қарори ҳайратлантирдиБугун, 14:04АҚШда Дональд Трамп акс этган 1 долларлик танга муомалага чиқарилдиАҚШда Дональд Трамп акс этган 1 долларлик танга муомалага чиқарилдиБугун, 12:06Пентагон ҳарбийлар учун тестостерон текширувини жорий этди — кейин қарор ўзгардиПентагон ҳарбийлар учун тестостерон текширувини жорий этди — кейин қарор ўзгардиБугун, 11:15Пентагон сунъий интеллект бошқарадиган ракета яратиш учун катта сумма ажратдиПентагон сунъий интеллект бошқарадиган ракета яратиш учун катта сумма ажратдиБугун, 10:58“Москва ва Киевни ўққа тутманг”: АҚШ Трамп вакилларининг ташрифи чоғида сулҳ сақлашни талаб қилди“Москва ва Киевни ўққа тутманг”: АҚШ Трамп вакилларининг ташрифи чоғида сулҳ сақлашни талаб қилдиБугун, 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди