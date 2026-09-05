«Барселона» устози «Реал»нинг «Бетис»дан учраган мағлубияти ҳақида гапирди

·18·Спорт
«Барселона» устози «Реал»нинг «Бетис»дан учраган мағлубияти ҳақида гапирди

Испания Ла Лигасида чемпионлик пойгаси кутилмаган бурилишлар билан қизимоқда. Мадриднинг «Реал» клуби сафарда «Бетис»га қарши кечган кескин баҳсда 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, муҳим очколарни бой берди. Ашаддий рақибнинг ушбу омадсизлиги фонида «Барселона» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик матбуотда фикр билдириб, мадридликларнинг ўйинига баҳо берди ҳамда ўз жамоасининг асосий мақсадлари ҳақида тўхталиб ўтди. Barca Universal нашри германиялик мутахассиснинг сўзларини эълон қилди.

«Бетис» сафаридаги оғир зарба: 81-дақиқадаги тақдир ҳал бўлиши

Мадридликлар Севильядаги мураккаб баҳсда барча уринишларга қарамай очкосиз қолди:

  • Сафардаги қақшатқич мағлубият: Испания чемпионатининг 3-тури доирасида «қаймоқранглилар» «Бетис» меҳмони бўлиб, рақиб ҳимоясини ёриб ўтишда ожиз қолди;

  • 81-дақиқадаги ягона гол: Ўйин тақдири учрашув якунига яқин қолганда ҳал бўлди — 81-дақиқада «Бетис» футболчилари томонидан киритилган тўп Мадрид грандига мавсумдаги илк оғриқли зарбани берди;

  • Беҳуда кетган ҳужумлар: «Реал» баҳс давомида ҳисобни очиш учун бир қатор қулай имкониятларни яратган бўлса-да, рақиб посбони ва ҳимоячиларининг фидокорона ўйини уларга гол уриш имконини бермади.

Фликнинг совуққон эътирофи: «Биз фақат ўзимизга эътибор қаратамиз»

«Барселона» бош мураббийи рақибнинг қоқилишини холисона баҳолаб, каталонияликларнинг диққат марказини очиқлади:

  • Рақиб маҳоратига ҳурмат: Германиялик мутахассис «Реал»нинг ҳаракатларини эътироф этди: «“Реал” яхши ўйнади ва ғалаба қозониш учун кўплаб имкониятлар яратди», — дея таъкидлади Флик;

  • Ўз вазифасига содиқлик: Шу билан бирга, мураббий рақиб натижаларига чалғимаслик кераклигини эслатди: «Аммо биз учун энг муҳими — ўзимизга ва ўз ўйинимизга эътибор қаратишдир»;

  • Эйфорияга берилмаслик тамойили: Флик жамоа ичида хотиржамликни сақлаш ва Ла Лига пешқадамлигини ҳеч қандай ортиқча ҳис-ҳаяжонсиз мустаҳкамлаб боришни талаб қилмоқда.

Турнир жадвалидаги интрига: «Барселона»да муҳим устунлик

Мазкур тур натижалари Ла Лига юқори поғонасидаги курашни янада кескинлаштирди:

  • Тенг очколар — 9:9: Айни пайтда «Реал» ҳисобида 9 очко мавжуд бўлиб, тўплар нисбатига кўра жамоа иккинчи ўринда бормоқда;

  • Бир захира баҳсига эга пешқадам: «Барселона» ҳам 9 очко тўплаган ҳолда турнир жадвалини бошқармоқда, бироқ каталонияликлар рақибига нисбатан бир ўйин кам ўтказган;

  • Фарқни ошириш имконияти: Агар Флик шогирдлари ўзларининг захира баҳсида ғалаба қозонишса, мадридликлардан 3 очкога илгарилаб кетиб, мавсум бошидаёқ турнир жадвалида яккаҳокимликни ўрнатиши мумкин.

Сизнингча, «Реал»нинг «Бетис»дан учраган мағлубияти шунчаки тасодифий қоқилишми ёки жамоа ўйинида чуқурроқ тактик муаммолар пайдо бўлдими? Ҳанс-Дитер Флик бошчилигидаги «Барселона» захира ўйинидаги имкониятдан фойдаланиб, очколар фарқини ошира оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Атлетик Билбао” ва “Атлетико Мадрид” Ла Лига 4-турида тўқнаш келмоқда“Атлетик Билбао” ва “Атлетико Мадрид” Ла Лига 4-турида тўқнаш келмоқдаБугун, 18:54Моуриньо “Бетис” футболчиларини очиқча симуляцияда айблади — айёрликлар тўқнашувиМоуриньо “Бетис” футболчиларини очиқча симуляцияда айблади — айёрликлар тўқнашувиБугун, 18:51Ҳусанов “Ковентри”га қарши “Сити”нинг асосий таркибида майдонга тушадиҲусанов “Ковентри”га қарши “Сити”нинг асосий таркибида майдонга тушадиБугун, 18:37Ламине Ямал Барселона сардорлари гуруҳига киритилдиЛамине Ямал Барселона сардорлари гуруҳига киритилдиБугун, 15:35Real Betis ҳимоячиси Мбаппе пеналтисини қандай қайтарганини айтдиReal Betis ҳимоячиси Мбаппе пеналтисини қандай қайтарганини айтдиБугун, 15:34Барселона жиддий йўқотиш ёқасида: Ламин Ямал машғулотни ўтказиб юбордиБарселона жиддий йўқотиш ёқасида: Ламин Ямал машғулотни ўтказиб юбордиБугун, 14:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)