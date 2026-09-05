«Барселона» устози «Реал»нинг «Бетис»дан учраган мағлубияти ҳақида гапирди
Испания Ла Лигасида чемпионлик пойгаси кутилмаган бурилишлар билан қизимоқда. Мадриднинг «Реал» клуби сафарда «Бетис»га қарши кечган кескин баҳсда 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, муҳим очколарни бой берди. Ашаддий рақибнинг ушбу омадсизлиги фонида «Барселона» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик матбуотда фикр билдириб, мадридликларнинг ўйинига баҳо берди ҳамда ўз жамоасининг асосий мақсадлари ҳақида тўхталиб ўтди. Barca Universal нашри германиялик мутахассиснинг сўзларини эълон қилди.
«Бетис» сафаридаги оғир зарба: 81-дақиқадаги тақдир ҳал бўлиши
Мадридликлар Севильядаги мураккаб баҳсда барча уринишларга қарамай очкосиз қолди:
Сафардаги қақшатқич мағлубият: Испания чемпионатининг 3-тури доирасида «қаймоқранглилар» «Бетис» меҳмони бўлиб, рақиб ҳимоясини ёриб ўтишда ожиз қолди;
81-дақиқадаги ягона гол: Ўйин тақдири учрашув якунига яқин қолганда ҳал бўлди — 81-дақиқада «Бетис» футболчилари томонидан киритилган тўп Мадрид грандига мавсумдаги илк оғриқли зарбани берди;
Беҳуда кетган ҳужумлар: «Реал» баҳс давомида ҳисобни очиш учун бир қатор қулай имкониятларни яратган бўлса-да, рақиб посбони ва ҳимоячиларининг фидокорона ўйини уларга гол уриш имконини бермади.
Фликнинг совуққон эътирофи: «Биз фақат ўзимизга эътибор қаратамиз»
«Барселона» бош мураббийи рақибнинг қоқилишини холисона баҳолаб, каталонияликларнинг диққат марказини очиқлади:
Рақиб маҳоратига ҳурмат: Германиялик мутахассис «Реал»нинг ҳаракатларини эътироф этди: «“Реал” яхши ўйнади ва ғалаба қозониш учун кўплаб имкониятлар яратди», — дея таъкидлади Флик;
Ўз вазифасига содиқлик: Шу билан бирга, мураббий рақиб натижаларига чалғимаслик кераклигини эслатди: «Аммо биз учун энг муҳими — ўзимизга ва ўз ўйинимизга эътибор қаратишдир»;
Эйфорияга берилмаслик тамойили: Флик жамоа ичида хотиржамликни сақлаш ва Ла Лига пешқадамлигини ҳеч қандай ортиқча ҳис-ҳаяжонсиз мустаҳкамлаб боришни талаб қилмоқда.
Турнир жадвалидаги интрига: «Барселона»да муҳим устунлик
Мазкур тур натижалари Ла Лига юқори поғонасидаги курашни янада кескинлаштирди:
Тенг очколар — 9:9: Айни пайтда «Реал» ҳисобида 9 очко мавжуд бўлиб, тўплар нисбатига кўра жамоа иккинчи ўринда бормоқда;
Бир захира баҳсига эга пешқадам: «Барселона» ҳам 9 очко тўплаган ҳолда турнир жадвалини бошқармоқда, бироқ каталонияликлар рақибига нисбатан бир ўйин кам ўтказган;
Фарқни ошириш имконияти: Агар Флик шогирдлари ўзларининг захира баҳсида ғалаба қозонишса, мадридликлардан 3 очкога илгарилаб кетиб, мавсум бошидаёқ турнир жадвалида яккаҳокимликни ўрнатиши мумкин.
Сизнингча, «Реал»нинг «Бетис»дан учраган мағлубияти шунчаки тасодифий қоқилишми ёки жамоа ўйинида чуқурроқ тактик муаммолар пайдо бўлдими? Ҳанс-Дитер Флик бошчилигидаги «Барселона» захира ўйинидаги имкониятдан фойдаланиб, очколар фарқини ошира оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…