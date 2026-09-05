Моуриньо “Бетис” футболчиларини очиқча симуляцияда айблади — айёрликлар тўқнашуви

·7·Спорт
Моуриньо “Бетис” футболчиларини очиқча симуляцияда айблади — айёрликлар тўқнашуви

Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо Ла Лиганинг 4-тури доирасида «Бетис»га қарши кечган драматик баҳсдан (1:0) сўнг рақиб жамоа ўйинчиларининг майдондаги хатти-ҳаракатларини кескин ва кинояли тарзда танқид қилди. Ўзига хос кескин баёнотлари билан танилган португалиялик мутахассис ўз футболчиларини ҳаддан ташқари ҳалол ва «содда», рақиб футболчиларини эса ҳакамдан максимал фойда ундиришга устаси фаранг, айёр жамоа сифатида таърифлади.

«Бизникилар ҳалол ва содда, рақиб эса ҳаддан ташқари айёр»

Жозе Моуриньо матбуот анжуманида икки жамоа ўйинчиларининг қоида бузилишларига бўлган муносабатини очиқ таққослади:

  • Майдондаги айёрлик баҳси: «“Бетис” футболчилари анча айёрроқ ва бу борада “Реал” вакилларини сезиларли даражада ортда қолдиради. “Реал” футболчилари эса тоза ва содда», — дея таъкидлади Моуриньо;

  • Фолдан кейинги муносабат: Мураббийнинг сўзларига кўра, мадридликлар ўзларига нисбатан қўполлик ишлатилган тақдирда ҳам симуляция қилмасдан дарҳол оёққа туриб, ўйинни мардонавор давом эттиради;

  • Ҳакамларни алдаш тактикаси: Рақиб аъзолари эса ҳар бир майда контактдан фойдаланиб, ҳакамлардан максимал даражада карточка ёки жарима зарбаси ундиришга ҳаракат қилишади.

Валверденинг матонати ва кўз ўнгидаги «спектакль»

Моуриньо ўз фикрларини аниқ мисоллар орқали кўрсатиб, баҳсдаги икки муҳим вазиятни таққослади:

  • 1-дақиқадаги ҳодиса ва сардор жасорати: «Нима учун соддалик ҳақида гапиряпман? Биринчи дақиқадаёқ улар Валверденинг оёғини босиб кетишди. Аммо Федерико йиқилиб дод солмади, дарҳол ўрнидан туриб, “Реал” сардорига ярашадиган вазминлик кўрсатди»;

  • «Тез ёрдам» чақириш керак бўлган ҳолат: «Шунга ўхшаш вазият рақиб футболчиси билан шундоққина менинг кўз ўнгимда, техник ҳудуд ёнида юз берди. Ишонинг, унинг азоб чекиб типирчилашини кўриб, майдонга тез ёрдам машинаси келмаса, умуман оёққа тура олмайди деб ўйлабман», — дея киноя қилди мураббий.

Моуриньонинг ҳакамларга психологик босими

Португалиялик мутахассиснинг бу баёноти шунчаки ҳис-туйғу эмас, балки келажак баҳслар учун пухта тактик юриш ҳисобланади:

  • Ҳакамлар эътиборини қаратиш: Мураббий бундай баёнот орқали Испания чемпионати ҳакамларини рақибларнинг доимий симуляцияларига учмасликка ва «Реал»нинг ҳалол курашини ҳимоя қилишга чақирмоқда;

  • Жамоа ичидаги руҳиятни кўтариш: Ўз шогирдларини «ҳақиқий жангчилар» ва «содда мардлар» сифатида кўрсатиш орқали у футболчиларда сардорлик руҳини янада мустаҳкамламоқда.

Сизнингча, замонавий футболда «Реал» каби ҳалол ва содда ўйнаш керакми ёки ғалаба учун «Бетис» сингари майда айёрликлар ва симуляциялардан фойдаланиш оқланадими? Моуриньонинг рақибга нисбатан кинояли айбловлари ҳақлими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Атлетик Билбао” ва “Атлетико Мадрид” Ла Лига 4-турида тўқнаш келмоқда“Атлетик Билбао” ва “Атлетико Мадрид” Ла Лига 4-турида тўқнаш келмоқдаБугун, 18:54«Барселона» устози «Реал»нинг «Бетис»дан учраган мағлубияти ҳақида гапирди«Барселона» устози «Реал»нинг «Бетис»дан учраган мағлубияти ҳақида гапирдиБугун, 18:47Ҳусанов “Ковентри”га қарши “Сити”нинг асосий таркибида майдонга тушадиҲусанов “Ковентри”га қарши “Сити”нинг асосий таркибида майдонга тушадиБугун, 18:37Ламине Ямал Барселона сардорлари гуруҳига киритилдиЛамине Ямал Барселона сардорлари гуруҳига киритилдиБугун, 15:35Real Betis ҳимоячиси Мбаппе пеналтисини қандай қайтарганини айтдиReal Betis ҳимоячиси Мбаппе пеналтисини қандай қайтарганини айтдиБугун, 15:34Барселона жиддий йўқотиш ёқасида: Ламин Ямал машғулотни ўтказиб юбордиБарселона жиддий йўқотиш ёқасида: Ламин Ямал машғулотни ўтказиб юбордиБугун, 14:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)