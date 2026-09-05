Моуриньо “Бетис” футболчиларини очиқча симуляцияда айблади — айёрликлар тўқнашуви
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо Ла Лиганинг 4-тури доирасида «Бетис»га қарши кечган драматик баҳсдан (1:0) сўнг рақиб жамоа ўйинчиларининг майдондаги хатти-ҳаракатларини кескин ва кинояли тарзда танқид қилди. Ўзига хос кескин баёнотлари билан танилган португалиялик мутахассис ўз футболчиларини ҳаддан ташқари ҳалол ва «содда», рақиб футболчиларини эса ҳакамдан максимал фойда ундиришга устаси фаранг, айёр жамоа сифатида таърифлади.
«Бизникилар ҳалол ва содда, рақиб эса ҳаддан ташқари айёр»
Жозе Моуриньо матбуот анжуманида икки жамоа ўйинчиларининг қоида бузилишларига бўлган муносабатини очиқ таққослади:
Майдондаги айёрлик баҳси: «“Бетис” футболчилари анча айёрроқ ва бу борада “Реал” вакилларини сезиларли даражада ортда қолдиради. “Реал” футболчилари эса тоза ва содда», — дея таъкидлади Моуриньо;
Фолдан кейинги муносабат: Мураббийнинг сўзларига кўра, мадридликлар ўзларига нисбатан қўполлик ишлатилган тақдирда ҳам симуляция қилмасдан дарҳол оёққа туриб, ўйинни мардонавор давом эттиради;
Ҳакамларни алдаш тактикаси: Рақиб аъзолари эса ҳар бир майда контактдан фойдаланиб, ҳакамлардан максимал даражада карточка ёки жарима зарбаси ундиришга ҳаракат қилишади.
Валверденинг матонати ва кўз ўнгидаги «спектакль»
Моуриньо ўз фикрларини аниқ мисоллар орқали кўрсатиб, баҳсдаги икки муҳим вазиятни таққослади:
1-дақиқадаги ҳодиса ва сардор жасорати: «Нима учун соддалик ҳақида гапиряпман? Биринчи дақиқадаёқ улар Валверденинг оёғини босиб кетишди. Аммо Федерико йиқилиб дод солмади, дарҳол ўрнидан туриб, “Реал” сардорига ярашадиган вазминлик кўрсатди»;
«Тез ёрдам» чақириш керак бўлган ҳолат: «Шунга ўхшаш вазият рақиб футболчиси билан шундоққина менинг кўз ўнгимда, техник ҳудуд ёнида юз берди. Ишонинг, унинг азоб чекиб типирчилашини кўриб, майдонга тез ёрдам машинаси келмаса, умуман оёққа тура олмайди деб ўйлабман», — дея киноя қилди мураббий.
Моуриньонинг ҳакамларга психологик босими
Португалиялик мутахассиснинг бу баёноти шунчаки ҳис-туйғу эмас, балки келажак баҳслар учун пухта тактик юриш ҳисобланади:
Ҳакамлар эътиборини қаратиш: Мураббий бундай баёнот орқали Испания чемпионати ҳакамларини рақибларнинг доимий симуляцияларига учмасликка ва «Реал»нинг ҳалол курашини ҳимоя қилишга чақирмоқда;
Жамоа ичидаги руҳиятни кўтариш: Ўз шогирдларини «ҳақиқий жангчилар» ва «содда мардлар» сифатида кўрсатиш орқали у футболчиларда сардорлик руҳини янада мустаҳкамламоқда.
Сизнингча, замонавий футболда «Реал» каби ҳалол ва содда ўйнаш керакми ёки ғалаба учун «Бетис» сингари майда айёрликлар ва симуляциялардан фойдаланиш оқланадими? Моуриньонинг рақибга нисбатан кинояли айбловлари ҳақлими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…