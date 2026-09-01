Мутахассислар электр энергиясини талаб қилмайдиган янги совитиш тизимини яратди

·4·Техно
Мутахассислар электр энергиясини талаб қилмайдиган янги совитиш тизимини яратди

Германия ва Япониянинг етакчи илмий марказлари мутахассислари электр мотори ҳамда анъанавий компрессорларни талаб қилмайдиган тубдан янги совитиш технологиясини ишлаб чиқди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу инновацион ишланма бевосита иссиқлик энергиясидан фойдаланган ҳолда уни совуққа айлантириш имконини беради ва келгусида турли электроника ҳамда транспорт воситаларида қўлланилиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур ноёб лойиҳа ортида Карлсруе технология институти (КИТ) ва Тсукуба университети олимларининг саъй-ҳаракатлари турибди. Тадқиқотчилар таъкидлашича, бу дунёдаги илк қаттиқ жисмли эластокалорик совитиш тизими бўлиб, у қўшимча электр таъминотисиз, тўғридан-тўғри иссиқлик эвазига фаолият юритиш хусусиятига эга.

Тизим қандай ишлайди

Инқилобий қурилманинг асосий конструкцияси хотира эффектига эга бўлган никел-титан қотишмасидан тайёрланган иккита ўта юпқа плёнкадан иборат. Биринчи плёнканинг қалинлиги атиги 22 мкм бўлиб, у иссиқлик двигатели вазифасини бажаради. Ушбу қисм қиздирилганда қисқаради ва мавжуд иссиқлик энергиясини механик кучга айлантириб беради.

Ҳосил бўлган механик куч иккинчи, қалинлиги 26,5 мкм бўлган плёнкани чўзишга сарфланади. Ўта эластик қотишмадан ясалган бу иккинчи элемент бевосита совитиш жараёни учун масъулдир. Материалнинг юкланиши ва структураси ўзгарганда унинг ҳарорати кескин пасайиши кузатилади.

Синов натижалари ва келажакдаги имкониятлар

Тажриба давомида яратилган синов прототипида асосий привет қисмининг 86 даражагача қизиши совитилаётган объект ҳароратини тахминан 4 даражага пасайтириш имконини берди. Эластокалорик плёнканинг ўзида эса ҳароратлар фарқи деярли 13 даражага етган. Олимларнинг қайд этишича, тизим манба ҳарорати 130 даражагача кўтарилган шароитда ҳам ўзининг иш қобилиятини тўлиқ сақлаб қолган.

Назарий жиҳатдан, эластокалорик совитиш технологияси мумкин бўлган максимал самарадорликнинг 84 фоизигача эришиш салоҳиятига эга. Бироқ ҳозирча бу шунчаки технологиянинг имкониятларини амалда тасдиқловчи прототип бўлиб, у оддий маиший холодилниклар ёки кондиционерларни дарҳол алмаштира олмайди.

Келгусида тадқиқотчилар бир нечта шундай плёнкаларни параллел равишда бирлаштирган ҳолда тизим қувватини сезиларли даражада оширишни режалаштирган. Мутахассисларнинг фикрича, мазкур технология келгусида процессорларнинг (CPU) ўзидан ажралиб чиқадиган иссиқлик ҳисобига уларни самарали совутишда ҳамда электромобилларнинг куч қурилмалари электроникасини ортиқча қизишдан ҳимоя қилишда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

ТехнологияСовитиш тизимиЭлмобилЯнгиликИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple тарихида бурилиш: Тим Кук истеъфога чиқмоқда ва янги раҳбар маълумApple тарихида бурилиш: Тим Кук истеъфога чиқмоқда ва янги раҳбар маълумБугун, 01:57Apple компаниясида раҳбарият алмашинуви ва кадрлар кетиши давом этмоқдаApple компаниясида раҳбарият алмашинуви ва кадрлар кетиши давом этмоқдаБугун, 00:26Хитойнинг CXMT компанияси ўзининг HBM3E хотирасини ишлаб чиқаришни бошладиХитойнинг CXMT компанияси ўзининг HBM3E хотирасини ишлаб чиқаришни бошладиКеча, 23:28Тим Кук бош директор лавозимидан кетди ва Жон Тернус компания раҳбари бўлдиТим Кук бош директор лавозимидан кетди ва Жон Тернус компания раҳбари бўлдиКеча, 22:23Samsung хотирани бозор нархидан беш баравар арзон сотмоқдаSamsung хотирани бозор нархидан беш баравар арзон сотмоқдаКеча, 21:27Samsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкинКеча, 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди