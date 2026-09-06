Украина Бош прокурори сирли тарзда ғойиб бўлди — Руслан Кравченко қаерда?
Украинанинг олий сиёсий ва ҳуқуқ-тартибот тизимида мисли кўрилмаган шов-шувли можаро ва ҳақиқий детектив воқеа юз берди. Мамлакат Бош прокурори Руслан Кравченко ўз идораси ходимлари томонидан йирик фирибгарлик колл-марказларига «ҳомийлик» (крышевание) қилингани бўйича коррупцияга қарши кураш органлари тергов бошлагани маълум бўлганидан сўнг, кутилмаганда изсиз йўқолди. «Украинская правда» (УП) нашрининг таниқли суриштирувчи журналисти Михаил Ткачнинг маълум қилишича, 4 сентябрь куни олий мартабали амалдор Киевнинг қўриқланадиган ҳукумат даҳасига (правительственный квартал) кириб борган ва шундан сўнг уни ҳеч ким кўрмаган.
Ҳукумат даҳасига кирган ва қайтмаган: Бош прокурорнинг сирли йўқолиши
Журналист Михаил Ткач 5 сентябрь куни ўзининг Telegram-канали орқали тарқатган маълумотлар Киев сиёсий доираларида катта саросимани келтириб чиқарди:
Идора раҳбарини топиб бўлмаяпти: «Кеча кечқурундан бери ҳеч ким Украина Бош прокурори Руслан Кравченкони топа олмаяпти. У расмий автомобилда ҳукумат даҳасига кириб кетган ва шундан кейин уни бирор киши кўрмаган», — дея ёзади Ткач;
Махсус режимдаги ҳудуд: Ҳукумат даҳаси мамлакатнинг энг қаттиқ қўриқланадиган ва ҳар бир қадами назорат остида бўлган периметри ҳисобланади. Бош прокурорнинг айнан шундай хавфсиз зона ичида изсиз йўқолиши воқеага янада шубҳали ва сирли тус бермоқда;
Алоқанинг узилиши: Кравченко нафақат иш жойида пайдо бўлмаган, балки ҳеч ким билан, жумладан ўз яқинлари ва идора ходимлари билан ҳам алоқага чиқмаган.
Колл-марказлар можароси ва тинтувларнинг инкор этилиши
Ушбу ғойиб бўлиш ортида Украинада кенг тарқалган сохта молиявий тармоқлар ва юқори мартабали амалдорлар манфаати ётибди:
Коррупцион жиноий тармоқ: 4 сентябрь куни Украина антикоррупция органлари томонидан Бош прокуратура офисида ноқонуний, фирибгарлик фаолияти билан шуғулланувчи йирик колл-марказларни ҳимоя қилиш ва уларга соябонлик қилиш бўйича тергов ишлари бошлангани ҳақида расмий маълумотлар очиқланган эди;
Йўқолишдан олдинги раддия: Қизиқарли жиҳати шундаки, Руслан Кравченко ғойиб бўлишидан атиги бир неча соат олдин ўз идорасида тинтувлар ўтказилгани ҳақидаги барча хабарларни кескин рад этиб, буни асоссиз миш-миш деб атаган эди;
Реал таҳдиднинг юзага келиши: Бироқ тергов органлари томонидан эълон қилинган далиллар ортидан Бош прокурор жавобгарликдан қочиш учун зудлик билан яширинишга мажбур бўлгани тахмин қилинмоқда.
Далилларни йўқ қилиш хавфи ва тергов олдидаги тўсиқлар
Журналистик суриштирувлар Бош прокурорнинг қочиши бутун тизимни фалаж қилиб қўйиши мумкинлигидан далолат бермоқда:
Ходимларнинг жимжитлиги: Михаил Ткачнинг фикрича, Бош прокурорнинг қочиб кетиши ортидан унинг қўл остидаги ходимлар эндиликда тергов органлари билан ҳамкорлик қилиши ва ҳақиқатни ошкор этиши даргумон;
Далилларни йўқ қилиш эҳтимоли: Суриштирувчилар Кравченко яширинган ҳолда мазкур коррупцион тармоққа алоқадор бўлган муҳим ҳужжатлар ва рақамли изларни йўқ қилиш (тозалаш) билан шуғулланаётган бўлиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда;
Олий ҳокимиятдаги инқироз: Уруш даврида мамлакатнинг бош ҳуқуқ-тартибот раҳбари шундай даражадаги жиноий можаро марказида қолиб қочиб кетиши Киев раҳбариятининг халқаро майдондаги ва мамлакат ичидаги обрўсига ниҳоятда оғир зарба бўлди.
Сизнингча, Украина Бош прокурори Руслан Кравченко нима сабабдан айнан ҳукумат даҳаси ичида ғойиб бўлди — у мамлакатдан чиқиб кетишга улгурдими ёки олий доираларнинг кучли ҳимояси остида яширинмоқдами? Бу воқеа Украинадаги коррупцияга қарши курашда ҳақиқий синов бўла оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…