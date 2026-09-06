Украина Бош прокурори сирли тарзда ғойиб бўлди — Руслан Кравченко қаерда?

·64·Дунё
Украина Бош прокурори сирли тарзда ғойиб бўлди — Руслан Кравченко қаерда?

Украинанинг олий сиёсий ва ҳуқуқ-тартибот тизимида мисли кўрилмаган шов-шувли можаро ва ҳақиқий детектив воқеа юз берди. Мамлакат Бош прокурори Руслан Кравченко ўз идораси ходимлари томонидан йирик фирибгарлик колл-марказларига «ҳомийлик» (крышевание) қилингани бўйича коррупцияга қарши кураш органлари тергов бошлагани маълум бўлганидан сўнг, кутилмаганда изсиз йўқолди. «Украинская правда» (УП) нашрининг таниқли суриштирувчи журналисти Михаил Ткачнинг маълум қилишича, 4 сентябрь куни олий мартабали амалдор Киевнинг қўриқланадиган ҳукумат даҳасига (правительственный квартал) кириб борган ва шундан сўнг уни ҳеч ким кўрмаган.

Ҳукумат даҳасига кирган ва қайтмаган: Бош прокурорнинг сирли йўқолиши

Журналист Михаил Ткач 5 сентябрь куни ўзининг Telegram-канали орқали тарқатган маълумотлар Киев сиёсий доираларида катта саросимани келтириб чиқарди:

  • Идора раҳбарини топиб бўлмаяпти: «Кеча кечқурундан бери ҳеч ким Украина Бош прокурори Руслан Кравченкони топа олмаяпти. У расмий автомобилда ҳукумат даҳасига кириб кетган ва шундан кейин уни бирор киши кўрмаган», — дея ёзади Ткач;

  • Махсус режимдаги ҳудуд: Ҳукумат даҳаси мамлакатнинг энг қаттиқ қўриқланадиган ва ҳар бир қадами назорат остида бўлган периметри ҳисобланади. Бош прокурорнинг айнан шундай хавфсиз зона ичида изсиз йўқолиши воқеага янада шубҳали ва сирли тус бермоқда;

  • Алоқанинг узилиши: Кравченко нафақат иш жойида пайдо бўлмаган, балки ҳеч ким билан, жумладан ўз яқинлари ва идора ходимлари билан ҳам алоқага чиқмаган.

Колл-марказлар можароси ва тинтувларнинг инкор этилиши

Ушбу ғойиб бўлиш ортида Украинада кенг тарқалган сохта молиявий тармоқлар ва юқори мартабали амалдорлар манфаати ётибди:

  • Коррупцион жиноий тармоқ: 4 сентябрь куни Украина антикоррупция органлари томонидан Бош прокуратура офисида ноқонуний, фирибгарлик фаолияти билан шуғулланувчи йирик колл-марказларни ҳимоя қилиш ва уларга соябонлик қилиш бўйича тергов ишлари бошлангани ҳақида расмий маълумотлар очиқланган эди;

  • Йўқолишдан олдинги раддия: Қизиқарли жиҳати шундаки, Руслан Кравченко ғойиб бўлишидан атиги бир неча соат олдин ўз идорасида тинтувлар ўтказилгани ҳақидаги барча хабарларни кескин рад этиб, буни асоссиз миш-миш деб атаган эди;

  • Реал таҳдиднинг юзага келиши: Бироқ тергов органлари томонидан эълон қилинган далиллар ортидан Бош прокурор жавобгарликдан қочиш учун зудлик билан яширинишга мажбур бўлгани тахмин қилинмоқда.

Далилларни йўқ қилиш хавфи ва тергов олдидаги тўсиқлар

Журналистик суриштирувлар Бош прокурорнинг қочиши бутун тизимни фалаж қилиб қўйиши мумкинлигидан далолат бермоқда:

  • Ходимларнинг жимжитлиги: Михаил Ткачнинг фикрича, Бош прокурорнинг қочиб кетиши ортидан унинг қўл остидаги ходимлар эндиликда тергов органлари билан ҳамкорлик қилиши ва ҳақиқатни ошкор этиши даргумон;

  • Далилларни йўқ қилиш эҳтимоли: Суриштирувчилар Кравченко яширинган ҳолда мазкур коррупцион тармоққа алоқадор бўлган муҳим ҳужжатлар ва рақамли изларни йўқ қилиш (тозалаш) билан шуғулланаётган бўлиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда;

  • Олий ҳокимиятдаги инқироз: Уруш даврида мамлакатнинг бош ҳуқуқ-тартибот раҳбари шундай даражадаги жиноий можаро марказида қолиб қочиб кетиши Киев раҳбариятининг халқаро майдондаги ва мамлакат ичидаги обрўсига ниҳоятда оғир зарба бўлди.

Сизнингча, Украина Бош прокурори Руслан Кравченко нима сабабдан айнан ҳукумат даҳаси ичида ғойиб бўлди — у мамлакатдан чиқиб кетишга улгурдими ёки олий доираларнинг кучли ҳимояси остида яширинмоқдами? Бу воқеа Украинадаги коррупцияга қарши курашда ҳақиқий синов бўла оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилотиРоссия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилотиБугун, 13:15"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очдиБугун, 13:12Кремлдаги махфий келишувлар очиқланди: Путиннинг Киевга Трамп элчилари орқали йўллаган шартлариКремлдаги махфий келишувлар очиқланди: Путиннинг Киевга Трамп элчилари орқали йўллаган шартлариБугун, 12:16Хитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқдаХитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқдаБугун, 11:18Марокашлик эркак 38 сантиметрлик қулоқлари билан рекорд ўрнатдиМарокашлик эркак 38 сантиметрлик қулоқлари билан рекорд ўрнатдиБугун, 11:08Самолётда жанжал қилган йўловчини скотч билан ўриндиққа боғлаб қўйишдиСамолётда жанжал қилган йўловчини скотч билан ўриндиққа боғлаб қўйишдиБугун, 11:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди