Кремлдаги махфий келишувлар очиқланди: Путиннинг Киевга Трамп элчилари орқали йўллаган шартлари

·61·Дунё
Кремлдаги махфий келишувлар очиқланди: Путиннинг Киевга Трамп элчилари орқали йўллаган шартлари

Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков Владимир Путиннинг АҚШ президенти Дональд Трампнинг махсус вакиллари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер билан Кремлда ўтказган музокаралари юзасидан илк расмий тафсилотларни ошкор қилди. Унинг сўзларига кўра, Трампнинг музокарачилари Москвада олинган хулоса ва шартларни тўғридан-тўғри Киевдаги учрашувларда барқарор сулҳга эришиш учун қўллашга ваъда беришган. Айни пайтда нуфузли «Axios» нашри Кремлдаги ушбу ёпиқ эшиклар ортидаги мулоқотда АҚШ Молия вазирлигининг санкциялар сиёсати бўйича олий мулозими ҳам махфий тарзда қатнашганини фош қилиб, томонлар яқин ҳафталар ичида эълон қилинадиган аниқ ҳаракатлар режасини келишиб олганини маълум қилди.

Путиннинг Киевга йўллаган сигналлари: Фронтдаги ҳақиқат ва можаронинг асл илдизлари

Россия томони АҚШ вакиллари орқали Украина раҳбариятига етиб бориши керак бўлган асосий талаб ва баҳоларни очиқ баён этди:

  • Киевдаги мулоқотлар учун кўрсатмалар: Юрий Ушаковнинг таъкидлашича, Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер Россия раҳбаридан олинган барча мулоҳаза ва геосиёсий баҳоларни Киевдаги расмий мулоқотларда мустаҳкам тинчлик йўлини топиш учун тўлиқ ишга солишга ваъда беришган;

  • Жанг майдонидаги устунлик эътирофи: Музокаралар давомида Россия қуролли кучларининг жанг майдонидаги реал муваффақиятлари ва олдинга силжиши қайд этилиб, қўйилган ҳарбий-сиёсий мақсадларга албатта эришилишига қатъий ишонч билдирилган;

  • Туб сабабларни йўқ қилиш талаби: Урушнинг барча бошланғич сабабларини («первопричины») бартараф этмасдан туриб сулҳга эришиб бўлмаслиги уқтирилган; шу билан бирга, томонлар сиёсий-дипломатик ечимларни топиш йўналишида биргаликда ишлашга тайёр эканини тасдиқлаган;

  • Тарихий масала ва нацизм мавзуси: Путин Киев маъмурияти нацист жиноятчиларни қайта дафн этиш билан шуғулланиб, ўзининг асл қиёфасини яширмай қўйганига эътибор қаратган ва Ушаковнинг айтишича, америкалик вакиллар бу жиҳатни расман «ёндафтарига қайд этиб олган».

«Axios» шов-шуви: АҚШ Молия вазирлиги ва махфий санкциялар савдоси

Ғарб матбуоти Кремлдаги ушбу дипломатик миссия фақат қуруқ сиёсий гаплар билан чекланмаганини фош этди:

  • Санкция мулозимининг Москвадаги иштироки: «Axios» хабарига кўра, АҚШ делегацияси таркибида Россияга қарши санкциялар сиёсатига бевосита жавобгар бўлган АҚШ Молия вазирлиги мулозими Жин Ланг шахсан Москвага келган;

  • Кирилл Дмитриев билан алоҳида мулоқот: Ланг Путин билан учрашув залига кирмаган бўлса-да, Россия президентининг иқтисодий масалалар бўйича махсус вакили ва РФПИ раҳбари Кирилл Дмитриев билан алоҳида ёпиқ музокаралар олиб борган;

  • Иқтисодий битимлар эҳтимоли: АҚШ Молия вазирлиги, Миллий хавфсизлик кенгаши (NSC) ҳамда Давлат департаменти вакилларининг бир вақтда Москвада пайдо бўлиши — тинчлик сулҳи эвазига Россияга нисбатан қўлланилган молиявий ва иқтисодий чекловларни бекор қилиш ёки юмшатиш масаласи муҳокама қилинганидан далолат беради.

«Яқин ҳафталарда эълон қилинади»: Трамп ва Путин мулоқотининг янги босқичи

Оқ уй ушбу миссиядан катта умид қилмоқда ва кутилмаган янгиликлар яқинлигини билдирмоқда:

  • Тез орада ошкор бўладиган режа: Оқ уй вакили томонлар яқин ҳафталарда жамоатчиликка расман эълон қилинадиган кейинги қадамларнинг аниқ режасини келишиб олишганини маълум қилди;

  • Киев сари сафар: АҚШ томони Москвадаги каби самарали ва натижали учрашувлар Украина пойтахтида ҳам муваффақиятли ўтишини кутмоқда;

  • Президентлар мулоқоти сақланиб қолади: Музокаралар ҳар икки томон учун ҳам ўз вақтида ва ниҳоятда фойдали деб топилди. Владимир Путин ва Дональд Трамп ўртасидаги тўғридан-тўғри шахсий алоқалар изчил давом этиши, Уиткофф ва Кушнер линияси бўйича ишлар тўхтамаслиги расман тасдиқланди.

Сизнингча, Трамп элчилари ва АҚШ Молия вазирлигининг санкциялар бўйича мазкур махфий музокаралари Киевни Путин талабларига кўнишга мажбур қиладими? Яқин ҳафталар ичида эълон қилиниши ваъда қилинган «аниқ режа» Украинадаги қонли можарога ҳақиқий нуқта қўйишига ишонасизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилотиРоссия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилотиБугун, 13:15"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очдиБугун, 13:12Украина Бош прокурори сирли тарзда ғойиб бўлди — Руслан Кравченко қаерда?Украина Бош прокурори сирли тарзда ғойиб бўлди — Руслан Кравченко қаерда?Бугун, 12:09Хитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқдаХитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқдаБугун, 11:18Марокашлик эркак 38 сантиметрлик қулоқлари билан рекорд ўрнатдиМарокашлик эркак 38 сантиметрлик қулоқлари билан рекорд ўрнатдиБугун, 11:08Самолётда жанжал қилган йўловчини скотч билан ўриндиққа боғлаб қўйишдиСамолётда жанжал қилган йўловчини скотч билан ўриндиққа боғлаб қўйишдиБугун, 11:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди