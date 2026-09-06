Кремлдаги махфий келишувлар очиқланди: Путиннинг Киевга Трамп элчилари орқали йўллаган шартлари
Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков Владимир Путиннинг АҚШ президенти Дональд Трампнинг махсус вакиллари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер билан Кремлда ўтказган музокаралари юзасидан илк расмий тафсилотларни ошкор қилди. Унинг сўзларига кўра, Трампнинг музокарачилари Москвада олинган хулоса ва шартларни тўғридан-тўғри Киевдаги учрашувларда барқарор сулҳга эришиш учун қўллашга ваъда беришган. Айни пайтда нуфузли «Axios» нашри Кремлдаги ушбу ёпиқ эшиклар ортидаги мулоқотда АҚШ Молия вазирлигининг санкциялар сиёсати бўйича олий мулозими ҳам махфий тарзда қатнашганини фош қилиб, томонлар яқин ҳафталар ичида эълон қилинадиган аниқ ҳаракатлар режасини келишиб олганини маълум қилди.
Путиннинг Киевга йўллаган сигналлари: Фронтдаги ҳақиқат ва можаронинг асл илдизлари
Россия томони АҚШ вакиллари орқали Украина раҳбариятига етиб бориши керак бўлган асосий талаб ва баҳоларни очиқ баён этди:
Киевдаги мулоқотлар учун кўрсатмалар: Юрий Ушаковнинг таъкидлашича, Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер Россия раҳбаридан олинган барча мулоҳаза ва геосиёсий баҳоларни Киевдаги расмий мулоқотларда мустаҳкам тинчлик йўлини топиш учун тўлиқ ишга солишга ваъда беришган;
Жанг майдонидаги устунлик эътирофи: Музокаралар давомида Россия қуролли кучларининг жанг майдонидаги реал муваффақиятлари ва олдинга силжиши қайд этилиб, қўйилган ҳарбий-сиёсий мақсадларга албатта эришилишига қатъий ишонч билдирилган;
Туб сабабларни йўқ қилиш талаби: Урушнинг барча бошланғич сабабларини («первопричины») бартараф этмасдан туриб сулҳга эришиб бўлмаслиги уқтирилган; шу билан бирга, томонлар сиёсий-дипломатик ечимларни топиш йўналишида биргаликда ишлашга тайёр эканини тасдиқлаган;
Тарихий масала ва нацизм мавзуси: Путин Киев маъмурияти нацист жиноятчиларни қайта дафн этиш билан шуғулланиб, ўзининг асл қиёфасини яширмай қўйганига эътибор қаратган ва Ушаковнинг айтишича, америкалик вакиллар бу жиҳатни расман «ёндафтарига қайд этиб олган».
«Axios» шов-шуви: АҚШ Молия вазирлиги ва махфий санкциялар савдоси
Ғарб матбуоти Кремлдаги ушбу дипломатик миссия фақат қуруқ сиёсий гаплар билан чекланмаганини фош этди:
Санкция мулозимининг Москвадаги иштироки: «Axios» хабарига кўра, АҚШ делегацияси таркибида Россияга қарши санкциялар сиёсатига бевосита жавобгар бўлган АҚШ Молия вазирлиги мулозими Жин Ланг шахсан Москвага келган;
Кирилл Дмитриев билан алоҳида мулоқот: Ланг Путин билан учрашув залига кирмаган бўлса-да, Россия президентининг иқтисодий масалалар бўйича махсус вакили ва РФПИ раҳбари Кирилл Дмитриев билан алоҳида ёпиқ музокаралар олиб борган;
Иқтисодий битимлар эҳтимоли: АҚШ Молия вазирлиги, Миллий хавфсизлик кенгаши (NSC) ҳамда Давлат департаменти вакилларининг бир вақтда Москвада пайдо бўлиши — тинчлик сулҳи эвазига Россияга нисбатан қўлланилган молиявий ва иқтисодий чекловларни бекор қилиш ёки юмшатиш масаласи муҳокама қилинганидан далолат беради.
«Яқин ҳафталарда эълон қилинади»: Трамп ва Путин мулоқотининг янги босқичи
Оқ уй ушбу миссиядан катта умид қилмоқда ва кутилмаган янгиликлар яқинлигини билдирмоқда:
Тез орада ошкор бўладиган режа: Оқ уй вакили томонлар яқин ҳафталарда жамоатчиликка расман эълон қилинадиган кейинги қадамларнинг аниқ режасини келишиб олишганини маълум қилди;
Киев сари сафар: АҚШ томони Москвадаги каби самарали ва натижали учрашувлар Украина пойтахтида ҳам муваффақиятли ўтишини кутмоқда;
Президентлар мулоқоти сақланиб қолади: Музокаралар ҳар икки томон учун ҳам ўз вақтида ва ниҳоятда фойдали деб топилди. Владимир Путин ва Дональд Трамп ўртасидаги тўғридан-тўғри шахсий алоқалар изчил давом этиши, Уиткофф ва Кушнер линияси бўйича ишлар тўхтамаслиги расман тасдиқланди.
Сизнингча, Трамп элчилари ва АҚШ Молия вазирлигининг санкциялар бўйича мазкур махфий музокаралари Киевни Путин талабларига кўнишга мажбур қиладими? Яқин ҳафталар ичида эълон қилиниши ваъда қилинган «аниқ режа» Украинадаги қонли можарога ҳақиқий нуқта қўйишига ишонасизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…