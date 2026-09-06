Эрлинг Холанд янги имиджи ва жамоанинг ғалабалари ҳақида гапирди
Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд жамоасининг сўнгги учрашувдаги ғалабасидан сўнг ўзининг янги қисқа соч турмаги, терма жамоадаги тарихий натижалар ҳамда клубдаги таркибий ўзгаришлар ҳақида фикр билдирди. Англия Премер-лигасининг навбатдаги турида Ковентри устидан қозонилган минимал ҳисобдаги ғалаба „шаҳарликлар“нинг мавсум бошидаги юз фоизлик натижасини сақлаб қолишини таъминлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Этихад стадионида кечган баҳсда норвегиялик тўпурар Энтуан Семенёнинг узатмасидан кейин бош билан ҳал қилувчи голни киритди. Ушбу ғалаба Манчестер Сити учун мавсумдаги кетма-кет учинчи ғалаба бўлиб, жамоа чемпионатдаги етакчилигини мустаҳкамлади. Шунингдек, мазкур учрашувда 125 миллион фунт стерлинг эвазига олиб келинган Энзо Фернандес илк бор асосий таркибда майдонга тушди, ёзги трансфер ойнасида таркибга қўшилган Эллиот Андерсон эса ўйин давомида 155 та аниқ узатма амалга ошириб, майдонда ҳақиқий лидерсакни намойиш этди.
Янги қиёфа ва соч турмаги ҳақидаМавсум бошидан бери қисқа қилиб олинган соч билан тўп суриб келаётган Эрлинг Холанд ESPN Бразил нашрига берган интервюсида ўзининг визуал ўзгариши ҳақида очиқ гапирди. Унинг сўзларига кўра, бу каби ўзгаришлар вақтида амалга оширилгани маъқул келган.
Норвегиялик ҳужумчи ўз сўзида шундай деди: "Бу анча қулайроқ. Ўйлайманки, ўзгариш вақти келган эди. Менга ёқди. Албатта, узун сочларимни соғиндим, лекин ўзгариш керак эди ва ҳозирча бундан завқланяпман. У яна ўсиб, умид қиламанки, аввалгидек узун бўлади".
Бразилия устидан қозонилган тарихий ғалабаШунингдек, интервю давомида форвард Норвегия терма жамоасининг Бразилияга қарши ўтказилган мундиалдаги тарихий ғалабасини ҳам эсга олди. У Жанубий Американинг футбол гигантини мусобақадан чиқариб юборгани учун ҳазиломуз тарзда узр сўради.
Холанднинг таъкидлашича, бу ўйин Норвегия футболи тарихидаги энг яхши учрашувлардан бири бўлган: "Бу Норвегия учун ўзгача ўйин эди, чунки охирги марта жаҳон чемпионатида қатнашганимизда ҳам Бразилияга қарши ўйнагандик ва Норвегия Бразилия ҳеч қачон ютқазмаган ягона жамоа ҳисобланади. Ўйинни назорат қилишимиз жиҳатидан бу тарихимиздаги энг яхши ўйин бўлди. Ажойиб хотира, яна бир бор мағлубият учун узр сўрайман, лекин футбол шундан иборат".
Манчестер Сити таркибидаги ўзгаришларЖамоада мураббий қўл остида тактик ва кадрлар борасида катта ўзгаришлар амалга оширилаётган бир пайтда, тажрибали ҳужумчи янги келган футболчилар босимни енгиб ўтишига ишонтирди. Энзо Фернандес ва Эллиот Андерсон каби футболчиларнинг даражаси юқорилигини қайд этди.
Эрлинг Холанд қуйидагиларни қўшимча қилди: "Вақт кўрсатади. Бизда даражани яхши биладиган кўплаб янги ўйинчилар бор. Энзо Фернандес совринлар ютиш учун нима кераклигини билади, у аллақачон Премер-лигада ўйнаган ва жамоага тез мослашди. Эллиот Андерсон ҳам инглиз футболида узоқ вақт тўп сурган, миллий жамоада ўйнаган. Биз янги келганларни худди мен келганимдагидек илиқ кутиб олиб, биргаликда бирор нарса қуришимиз керак".
…