Эрлинг Холанд янги имиджи ва жамоанинг ғалабалари ҳақида гапирди

·35·Спорт
Эрлинг Холанд янги имиджи ва жамоанинг ғалабалари ҳақида гапирди

Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд жамоасининг сўнгги учрашувдаги ғалабасидан сўнг ўзининг янги қисқа соч турмаги, терма жамоадаги тарихий натижалар ҳамда клубдаги таркибий ўзгаришлар ҳақида фикр билдирди. Англия Премер-лигасининг навбатдаги турида Ковентри устидан қозонилган минимал ҳисобдаги ғалаба „шаҳарликлар“нинг мавсум бошидаги юз фоизлик натижасини сақлаб қолишини таъминлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Этихад стадионида кечган баҳсда норвегиялик тўпурар Энтуан Семенёнинг узатмасидан кейин бош билан ҳал қилувчи голни киритди. Ушбу ғалаба Манчестер Сити учун мавсумдаги кетма-кет учинчи ғалаба бўлиб, жамоа чемпионатдаги етакчилигини мустаҳкамлади. Шунингдек, мазкур учрашувда 125 миллион фунт стерлинг эвазига олиб келинган Энзо Фернандес илк бор асосий таркибда майдонга тушди, ёзги трансфер ойнасида таркибга қўшилган Эллиот Андерсон эса ўйин давомида 155 та аниқ узатма амалга ошириб, майдонда ҳақиқий лидерсакни намойиш этди.

Янги қиёфа ва соч турмаги ҳақида

Мавсум бошидан бери қисқа қилиб олинган соч билан тўп суриб келаётган Эрлинг Холанд ESPN Бразил нашрига берган интервюсида ўзининг визуал ўзгариши ҳақида очиқ гапирди. Унинг сўзларига кўра, бу каби ўзгаришлар вақтида амалга оширилгани маъқул келган.

Норвегиялик ҳужумчи ўз сўзида шундай деди: "Бу анча қулайроқ. Ўйлайманки, ўзгариш вақти келган эди. Менга ёқди. Албатта, узун сочларимни соғиндим, лекин ўзгариш керак эди ва ҳозирча бундан завқланяпман. У яна ўсиб, умид қиламанки, аввалгидек узун бўлади".

Бразилия устидан қозонилган тарихий ғалаба

Шунингдек, интервю давомида форвард Норвегия терма жамоасининг Бразилияга қарши ўтказилган мундиалдаги тарихий ғалабасини ҳам эсга олди. У Жанубий Американинг футбол гигантини мусобақадан чиқариб юборгани учун ҳазиломуз тарзда узр сўради.

Холанднинг таъкидлашича, бу ўйин Норвегия футболи тарихидаги энг яхши учрашувлардан бири бўлган: "Бу Норвегия учун ўзгача ўйин эди, чунки охирги марта жаҳон чемпионатида қатнашганимизда ҳам Бразилияга қарши ўйнагандик ва Норвегия Бразилия ҳеч қачон ютқазмаган ягона жамоа ҳисобланади. Ўйинни назорат қилишимиз жиҳатидан бу тарихимиздаги энг яхши ўйин бўлди. Ажойиб хотира, яна бир бор мағлубият учун узр сўрайман, лекин футбол шундан иборат".

Манчестер Сити таркибидаги ўзгаришлар

Жамоада мураббий қўл остида тактик ва кадрлар борасида катта ўзгаришлар амалга оширилаётган бир пайтда, тажрибали ҳужумчи янги келган футболчилар босимни енгиб ўтишига ишонтирди. Энзо Фернандес ва Эллиот Андерсон каби футболчиларнинг даражаси юқорилигини қайд этди.

Эрлинг Холанд қуйидагиларни қўшимча қилди: "Вақт кўрсатади. Бизда даражани яхши биладиган кўплаб янги ўйинчилар бор. Энзо Фернандес совринлар ютиш учун нима кераклигини билади, у аллақачон Премер-лигада ўйнаган ва жамоага тез мослашди. Эллиот Андерсон ҳам инглиз футболида узоқ вақт тўп сурган, миллий жамоада ўйнаган. Биз янги келганларни худди мен келганимдагидек илиқ кутиб олиб, биргаликда бирор нарса қуришимиз керак".

Эрлинг ХоландМанчестер СитиЭнзо ФернандесПремер-лигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Саудия Арабистони чемпионатидаги учрашувда рақиб тактикасини пойлаб кўрдиКриштиану Роналду Саудия Арабистони чемпионатидаги учрашувда рақиб тактикасини пойлаб кўрдиБугун, 11:18Арбелоанинг “Фулҳэм”и “Кристал Пэлас”га мағлуб бўлди — 2:3 ҳисобидаги драмаАрбелоанинг “Фулҳэм”и “Кристал Пэлас”га мағлуб бўлди — 2:3 ҳисобидаги драмаБугун, 09:48“Интер Майами” “Атланта Юнайтед” билан дуранг ўйнади — бой берилган ғалаба“Интер Майами” “Атланта Юнайтед” билан дуранг ўйнади — бой берилган ғалабаБугун, 09:45Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Бугун, 08:41Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Бугун, 08:32“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...Бугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)