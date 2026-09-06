Тўй маросимида ёнғин чиқиб, 22 киши ҳалок бўлди

·35·Ўзбекистон
Тўй маросимида ёнғин чиқиб, 22 киши ҳалок бўлди

Конго Демократик Республикасининг пойтахти Киншаса шаҳрида тўй маросими фожиа билан якунланди. 4 сентябрдан 5 сентябрга ўтар кечаси Лингвала коммунасидаги тантаналар залида содир бўлган ёнғин оқибатида дастлабки маълумотларга кўра, 22 киши ҳалок бўлган, яна кўплаб одамлар жароҳатланган.

Ҳодиса Panacée тантаналар залида, Триомфал булваридаги бинолардан бирининг биринчи қаватида содир бўлган. Ёнғин вақтида залда тўй маросими ўтказилаётган эди. Жабрланганлар Киншасадаги бир нечта шифохоналарга, жумладан, Vijana, Cinquantenaire ва Camp Kokolo тиббиёт муассасаларига олиб борилган.

Лингвала коммунаси ҳокими Норбер Мушига Нзиндуланинг маълум қилишича, 5 сентябрь куни эрталабки ҳолатга кўра, қурбонлар сони 22 кишини ташкил этган. Бироқ бу рақам дастлабки бўлиб, ҳалок бўлганлар сони ошиши мумкин.

Ёнғиннинг аниқ сабаби ҳозирча номаълум. Дастлабки маълумотларга кўра, фожианинг оғирлашишига одамларни тезда эвакуация қилишдаги қийинчиликлар сабаб бўлган. Залда фақат битта чиқиш эшиги бўлган ва у кўп сонли меҳмонларнинг бир вақтнинг ўзида чиқиши учун торлик қилган.

Ёнғин ортидан юзага келган ваҳима ва қуюқ тутун эса вазиятни янада оғирлаштирган.

Ҳодиса юзасидан тергов олиб борилмоқда. Расмийлар ёнғиннинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш ҳамда тантаналар залларида хавфсизлик талабларига риоя этилишини текшириш чораларини кўрмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда эрта никоҳни яширганларга жарима таклиф этилдиЎзбекистонда эрта никоҳни яширганларга жарима таклиф этилдиБугун, 12:20Компани “Шалке” билан дурангдан сўнг Кейн ва Олисе нега захирада қолганини айтдиКомпани “Шалке” билан дурангдан сўнг Кейн ва Олисе нега захирада қолганини айтдиБугун, 08:46Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ишдан олиндиМиграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ишдан олиндиКеча, 12:03Йил охиригача 230 минг оила камбағалликдан чиқарилади: Президент ҳокимларга кескин талаб қўйдиЙил охиригача 230 минг оила камбағалликдан чиқарилади: Президент ҳокимларга кескин талаб қўйдиКеча, 11:43Шавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилдиШавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилдиКеча, 11:41«Даволаш иши» ўрнига янги тизим: Тиббиёт таълимида инқилобий ўзгаришлар бошланмоқда«Даволаш иши» ўрнига янги тизим: Тиббиёт таълимида инқилобий ўзгаришлар бошланмоқда04.09, 20:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)