Хитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгаллади

·0·Авто
Хитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгаллади

Жорий йилнинг июль ойида Хитой автомобил брендлари Буюк Британия автомобил бозорида сезиларли муваффақиятга эришиб, умумий рўйхатга олишлар ҳажмининг деярли бешдан бир қисмини ташкил қилди. Бу кўрсаткич осиёлик ишлаб чиқарувчиларнинг маҳаллий бозордаги мавқеи тобора мустаҳкамланиб бораётганини ва анъанавий автоконцернлар учун жиддий рақобат туғдираётганини кўрсатади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу ўсишнинг асосий омиллари қулай нарх сиёсати, замонавий электродвигателлар ва гидридли тизимлар ҳамда базавий комплектациянинг юқори даражада жиҳозлангани бўлди. Айнан шу афзалликлар Буюк Британия харидорларини янги брендларга эътибор қаратишга ундамоқда.

Янги брендларнинг жадал ривожланиши

Бозордаги муваффақиятнинг яққол далили сифатида Омода-Жаекоо ва BYD компаниялари қисқа вақт ичида ўзларининг Буюк Британиядаги 100 мингинчи автомобилини сотишга муваффақ бўлганини келтириш мумкин. Ушбу натижа янги иштирокчиларнинг мамлакатда ўз ўрнини топаётганини ва харидорларнинг ишончини қозонаётганини тасдиқлайди.

Маълумотларга кўра, хитойлик ишлаб чиқарувчилар таклиф этаётган автомобиллар нарх ва сифат мутаносиблиги бўйича бозордаги бошқа таклифлардан сезиларли даражада устун келмоқда. Бу эса анъанавий йирик автомобил брендларига қийинчилик туғдирмоқда, чунки улар таннарх масаласида рақобатбардошликни сақлаб қолишда қийналмоқда.

Анъанавий брендларнинг муаммолари ва келажак истиқболлари

Европа ва Британиянинг кўплаб таниш автомобил ишлаб чиқарувчилари Хитой компанияларининг нарх сиёсати ва технологик жиҳозланиш даражасига мослашишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Хитойликлар эса ўз навбатида электромобиллар ва гидридли автомобиллар сегментида етакчиликни қўлга киритиб, харидорларга замонавий ечимларни тақдим этмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, агар анъанавий брендлар ўз харажатларини оптималлаштириш ва технологик янгиланишларни тезлаштириш чораларини кўрмаса, Хитой автомобиллари Буюк Британия бозоридаги ўз улушини янада ошириши мумкин. Бироқ асосий савол шундан иборатки, бу жадал ўсиш суръатларини келгусида ҳам сақлаб қолиш имкони бўладими ёки йўқ.

Хитой АвтомобиллариБуюк Британия БозориBYDОмода ЖаекооЭлектромобиллар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этдиGenesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этдиБугун, 09:22АҚШда энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилдиАҚШда энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилдиКеча, 18:39Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилдиHyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилдиКеча, 13:28Буюк Британияда кабинасиз ва автоном юк автомобили яратилмоқдаБуюк Британияда кабинасиз ва автоном юк автомобили яратилмоқдаКеча, 11:53Геррй МкГоверн Range Rover давридан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиГеррй МкГоверн Range Rover давридан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиКеча, 10:51BMW гуруҳи таркибидаги Mini брендининг келажаги остидаги саволларBMW гуруҳи таркибидаги Mini брендининг келажаги остидаги саволларКеча, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
Россияда янги Соллерс S9 йўлтанламаси ишлаб чиқарилади: UAZ заводида катта ўзгаришлар
Россияда янги Соллерс S9 йўлтанламаси ишлаб чиқарилади: UAZ заводида катта ўзгаришлар