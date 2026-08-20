Хитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгаллади
Жорий йилнинг июль ойида Хитой автомобил брендлари Буюк Британия автомобил бозорида сезиларли муваффақиятга эришиб, умумий рўйхатга олишлар ҳажмининг деярли бешдан бир қисмини ташкил қилди. Бу кўрсаткич осиёлик ишлаб чиқарувчиларнинг маҳаллий бозордаги мавқеи тобора мустаҳкамланиб бораётганини ва анъанавий автоконцернлар учун жиддий рақобат туғдираётганини кўрсатади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу ўсишнинг асосий омиллари қулай нарх сиёсати, замонавий электродвигателлар ва гидридли тизимлар ҳамда базавий комплектациянинг юқори даражада жиҳозлангани бўлди. Айнан шу афзалликлар Буюк Британия харидорларини янги брендларга эътибор қаратишга ундамоқда.
Янги брендларнинг жадал ривожланишиБозордаги муваффақиятнинг яққол далили сифатида Омода-Жаекоо ва BYD компаниялари қисқа вақт ичида ўзларининг Буюк Британиядаги 100 мингинчи автомобилини сотишга муваффақ бўлганини келтириш мумкин. Ушбу натижа янги иштирокчиларнинг мамлакатда ўз ўрнини топаётганини ва харидорларнинг ишончини қозонаётганини тасдиқлайди.
Маълумотларга кўра, хитойлик ишлаб чиқарувчилар таклиф этаётган автомобиллар нарх ва сифат мутаносиблиги бўйича бозордаги бошқа таклифлардан сезиларли даражада устун келмоқда. Бу эса анъанавий йирик автомобил брендларига қийинчилик туғдирмоқда, чунки улар таннарх масаласида рақобатбардошликни сақлаб қолишда қийналмоқда.
Анъанавий брендларнинг муаммолари ва келажак истиқболлариЕвропа ва Британиянинг кўплаб таниш автомобил ишлаб чиқарувчилари Хитой компанияларининг нарх сиёсати ва технологик жиҳозланиш даражасига мослашишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Хитойликлар эса ўз навбатида электромобиллар ва гидридли автомобиллар сегментида етакчиликни қўлга киритиб, харидорларга замонавий ечимларни тақдим этмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, агар анъанавий брендлар ўз харажатларини оптималлаштириш ва технологик янгиланишларни тезлаштириш чораларини кўрмаса, Хитой автомобиллари Буюк Британия бозоридаги ўз улушини янада ошириши мумкин. Бироқ асосий савол шундан иборатки, бу жадал ўсиш суръатларини келгусида ҳам сақлаб қолиш имкони бўладими ёки йўқ.
…