Ўзбекистонда битирувчилар учун янги махсус стипендия дастури эълон қилинди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда битирувчилар учун янги махсус стипендия дастури эълон қилинди

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки олий таълим муассасаларининг битирувчи босқич талабалари учун истиқболли ва йирик стипендия дастурини ишга туширмоқда. Мазкур ташаббус нафақат иқтидорли ёшларни молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, балки уларга мамлакатнинг бош молиявий регулятори тизимида тўғридан-тўғри амалиёт ўташ, назарий билимларни реал банк амалиётида мустаҳкамлаш ва келажакда нуфузли соҳа кадрларига айланиш учун беқиёс имконият эшикларини очмоқда.

Стипендия миқдори ва ҳафтасига 15 соатлик амалиёт: Талабаларга нималар берилади?

Ғолиб деб топилган иқтидорли ёшлар учун бир қатор имтиёзлар кўзда тутилган:

  • Молиявий рағбат: Стипендия миқдори базавий ҳисоблаш миқдорининг (БҲМ) камида уч баробари этиб белгиланган — бу айни пайтда ойига 1 миллион 320 минг сўмни ташкил этади;

  • Марказий банкда бевосита амалиёт: Ғолиблар бош банкнинг таркибий бўлинмаларида ҳафтасига 15 соатдан ошмаган тартибда амалиёт ўтайди;

  • Касбий кўникмалар: Талабалар ўқишдан ажралмаган ҳолда банк тизимининг ички механизмлари билан яқиндан танишиб, кучли амалий тажриба тўплайдилар.

Кимлар иштирок эта олади? Қамраб олинган йўналишлар ва талаблар

Дастур кенг доирадаги замонавий мутахассисликларни қамраб олади:

  • Иштирокчилар доираси: ОТМларнинг бакалавриат ва магистратура босқичида кундузги таълим шаклида таҳсил олаётган битирувчи курс талабалари;

  • Академик кўрсаткич ва тил билиш маҳорати: Ўтган ўқув йилида юқори баҳоларга ўқиган бўлиш шарт. Шунингдек, давлат тилидан ташқари рус ва инглиз тилларини камида B2 даражасида билиш талаб этилади;

  • Қамраб олинган соҳалар: Иқтисодиёт, молия, банк иши, статистика, бухгалтерия ҳисоби, жаҳон иқтисодиёти, шунингдек IT, сунъий интеллект, дастурий инжиниринг, ахборот хавфсизлиги, юриспруденция, медиадизайн, филология ва таржимонлик иши йўналишлари.

Танловда кимларга устунлик берилади? (Бонус омиллар)

Қуйидаги сертификат ва ютуқларга эга номзодлар саралашда муҳим устунликка эга бўлади:

  • Халқаро молиявий сертификатлар: ACCA ва шу каби халқаро тан олинган дастурлар соҳиблари;

  • Замонавий кўникмалар ва тил билими: Big Data (катта маълумотлар) билан ишлаш тажрибаси ҳамда IELTS 7.0 ва ундан юқори балл;

  • Олимпиада ғолиблари: Молия, иқтисодиёт ва ахборот технологиялари бўйича нуфузли олимпиада ва танловларда муваффақият қозонган ёшлар.

Саралаш босқичлари ва муҳим муддатлар: Шошилинг!

Танлов бир нечта шаффоф босқичда амалга оширилади:

  • 11 сентябргача: Ҳужжатларни Марказий банкнинг расмий Telegram-боти (@cbu_official_bot) орқали топшириш;

  • 15 сентябрь (соат 10:00): Биринчи босқич — саралаш тест синовлари;

  • 16 сентябрь: Иккинчи босқич — хорижий тиллар бўйича суҳбат;

  • 18 сентябрь: Якуний босқич — Экспертлар гуруҳи билан ҳал қилувчи индивидуал суҳбат.

Сизнингча, Марказий банкнинг талабалар учун бундай катта стипендия ва амалиёт дастурини йўлга қўйиши банк тизимидаги «кадрлар очлиги»ни камайтиришга қанчалик ёрдам беради? Олийгоҳлардаги назария ва реал банк амалиёти ўртасидаги фарқни йўқотиш учун яна қандай ташаббуслар зарур? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳоким ёрдамчилари ёппасига лавозимидан озод этилмоқда: катта “тозалаш” бошландиҲоким ёрдамчилари ёппасига лавозимидан озод этилмоқда: катта “тозалаш” бошландиКеча, 22:00АҚШда янги тарихий қадам: Сиэтлда Ўзбекистоннинг Бош консулхонаси тантанали очилдиАҚШда янги тарихий қадам: Сиэтлда Ўзбекистоннинг Бош консулхонаси тантанали очилдиКеча, 19:52Ўзбекистонда эрта никоҳни яширганларга жарима таклиф этилдиЎзбекистонда эрта никоҳни яширганларга жарима таклиф этилдиКеча, 12:20Компани “Шалке” билан дурангдан сўнг Кейн ва Олисе нега захирада қолганини айтдиКомпани “Шалке” билан дурангдан сўнг Кейн ва Олисе нега захирада қолганини айтдиКеча, 08:46Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ишдан олиндиМиграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ишдан олинди05.09, 12:03Йил охиригача 230 минг оила камбағалликдан чиқарилади: Президент ҳокимларга кескин талаб қўйдиЙил охиригача 230 минг оила камбағалликдан чиқарилади: Президент ҳокимларга кескин талаб қўйди05.09, 11:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари