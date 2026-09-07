Ўзбекистонда битирувчилар учун янги махсус стипендия дастури эълон қилинди
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки олий таълим муассасаларининг битирувчи босқич талабалари учун истиқболли ва йирик стипендия дастурини ишга туширмоқда. Мазкур ташаббус нафақат иқтидорли ёшларни молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, балки уларга мамлакатнинг бош молиявий регулятори тизимида тўғридан-тўғри амалиёт ўташ, назарий билимларни реал банк амалиётида мустаҳкамлаш ва келажакда нуфузли соҳа кадрларига айланиш учун беқиёс имконият эшикларини очмоқда.
Стипендия миқдори ва ҳафтасига 15 соатлик амалиёт: Талабаларга нималар берилади?
Ғолиб деб топилган иқтидорли ёшлар учун бир қатор имтиёзлар кўзда тутилган:
Молиявий рағбат: Стипендия миқдори базавий ҳисоблаш миқдорининг (БҲМ) камида уч баробари этиб белгиланган — бу айни пайтда ойига 1 миллион 320 минг сўмни ташкил этади;
Марказий банкда бевосита амалиёт: Ғолиблар бош банкнинг таркибий бўлинмаларида ҳафтасига 15 соатдан ошмаган тартибда амалиёт ўтайди;
Касбий кўникмалар: Талабалар ўқишдан ажралмаган ҳолда банк тизимининг ички механизмлари билан яқиндан танишиб, кучли амалий тажриба тўплайдилар.
Кимлар иштирок эта олади? Қамраб олинган йўналишлар ва талаблар
Дастур кенг доирадаги замонавий мутахассисликларни қамраб олади:
Иштирокчилар доираси: ОТМларнинг бакалавриат ва магистратура босқичида кундузги таълим шаклида таҳсил олаётган битирувчи курс талабалари;
Академик кўрсаткич ва тил билиш маҳорати: Ўтган ўқув йилида юқори баҳоларга ўқиган бўлиш шарт. Шунингдек, давлат тилидан ташқари рус ва инглиз тилларини камида B2 даражасида билиш талаб этилади;
Қамраб олинган соҳалар: Иқтисодиёт, молия, банк иши, статистика, бухгалтерия ҳисоби, жаҳон иқтисодиёти, шунингдек IT, сунъий интеллект, дастурий инжиниринг, ахборот хавфсизлиги, юриспруденция, медиадизайн, филология ва таржимонлик иши йўналишлари.
Танловда кимларга устунлик берилади? (Бонус омиллар)
Қуйидаги сертификат ва ютуқларга эга номзодлар саралашда муҳим устунликка эга бўлади:
Халқаро молиявий сертификатлар: ACCA ва шу каби халқаро тан олинган дастурлар соҳиблари;
Замонавий кўникмалар ва тил билими: Big Data (катта маълумотлар) билан ишлаш тажрибаси ҳамда IELTS 7.0 ва ундан юқори балл;
Олимпиада ғолиблари: Молия, иқтисодиёт ва ахборот технологиялари бўйича нуфузли олимпиада ва танловларда муваффақият қозонган ёшлар.
Саралаш босқичлари ва муҳим муддатлар: Шошилинг!
Танлов бир нечта шаффоф босқичда амалга оширилади:
11 сентябргача: Ҳужжатларни Марказий банкнинг расмий Telegram-боти (@cbu_official_bot) орқали топшириш;
15 сентябрь (соат 10:00): Биринчи босқич — саралаш тест синовлари;
16 сентябрь: Иккинчи босқич — хорижий тиллар бўйича суҳбат;
18 сентябрь: Якуний босқич — Экспертлар гуруҳи билан ҳал қилувчи индивидуал суҳбат.
Сизнингча, Марказий банкнинг талабалар учун бундай катта стипендия ва амалиёт дастурини йўлга қўйиши банк тизимидаги «кадрлар очлиги»ни камайтиришга қанчалик ёрдам беради? Олийгоҳлардаги назария ва реал банк амалиёти ўртасидаги фарқни йўқотиш учун яна қандай ташаббуслар зарур? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…