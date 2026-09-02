Берлин билан дипломатик низо: Германиянинг қароридан сўнг Россиядан кескин жавоб
Москва ва Берлин ўртасидаги дипломатик муносабатлар энг кескин нуқтага етди. Германия расмийлари томонидан Лайпциг аэропортидаги ҳодисада Москванинг қўли борлиги даъво қилиниб, Россиянинг Бонндаги Бош консуллиги ҳамда Берлиндаги Россия фан ва маданият маркази (Рус уйи) фаолияти тўхтатилди. Россия Ташқи ишлар вазирлиги 2 сентябрь куни расмий баёнот бериб, Германиянинг бу қарорини «очиқ фитна» деб баҳолади ҳамда Берлинга қарши қатъий жавоб чоралари кўрилишидан огоҳлантирди.
Германия дипломати Россия ТИВга чақиртирилди
Можаро ортидан Германия Федератив Республикасининг Россиядаги Муваққат ишлар вакили Бернд Финке зудлик билан Россия Ташқи ишлар вазирлигига чақирилди. Дипломат билан мулоқот давомида Москва расмий Берлиннинг барча даъволарини қатъиян рад этди:
Россия томони Лайпциг аэропортида юз берган деб айтилаётган воқеага Москвани алоқадор қилиб кўрсатишга бўлган уринишларни мутлақо тўқима ва асоссиз деб атади;
Бонндаги Бош консуллик ва Берлиндаги маданият марказини ёпиш қарори бир неча авлод дипломатлари томонидан қурилган икки томонлама алоқалар пойдеворини буткул вайрон қилишга қаратилган навбатдаги қадам сифатида баҳоланди;
Берлин онгли равишда муносабатларни кескинлаштириш йўлини танлагани таъкидланиб, бу ҳаракатлар жавобсиз қолмаслиги ва Москва қатъий чоралар кўриши расман билдирилди.
Ички инқироз ва ташқи айбловлар: Путиннинг Мерцга эътирози
Россия Федерацияси президенти Владимир Путин Берлиннинг сўнгги ҳаракатларига изоҳ берар экан, Германиянинг бундай ташқи сиёсий тажовузкорлиги ортида мамлакат ичидаги жиддий муаммолар ётганини таъкидлади.
Путиннинг сўзларига кўра, антироссия баёнотлари ва қарорлари немис халқининг турмуш даражаси пасайиши ҳамда федерал канцлер Фридрих Мерцга бўлган ишончнинг кескин тушиб кетиши фонида кузатилмоқда. У Германиянинг амалдаги раҳбарияти ўз миллий манфаатларини ҳимоя қилиш ўрнига уларни савдога қўяётганини урғулади. Москвани «гибрид ҳужумлар»да айблашдан кўзланган асосий мақсад — мамлакатдаги иқтисодий қийинчиликлар ва Россия билан қарама-қаршилик сиёсатини Германия аҳолиси олдида оқлаш экани қайд этилди.
Берлин ва Москва ўртасидаги маданий ҳамда консуллик алоқаларининг кесилиши икки йирик давлатнинг дипломатик алоқалари тарихидаги энг паст кўрсаткичлардан бири бўлиб қолмоқда.
Сизнингча, Германия ва Россия ўртасидаги бу дипломатик кескинлик тўлиқ алоқаларни узиш даражасигача бориб етадими ёки Берлин ва Москва муроса йўлини топа оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда билдиринг!
…