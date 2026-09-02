Берлин билан дипломатик низо: Германиянинг қароридан сўнг Россиядан кескин жавоб

·52·Дунё
Берлин билан дипломатик низо: Германиянинг қароридан сўнг Россиядан кескин жавоб

Москва ва Берлин ўртасидаги дипломатик муносабатлар энг кескин нуқтага етди. Германия расмийлари томонидан Лайпциг аэропортидаги ҳодисада Москванинг қўли борлиги даъво қилиниб, Россиянинг Бонндаги Бош консуллиги ҳамда Берлиндаги Россия фан ва маданият маркази (Рус уйи) фаолияти тўхтатилди. Россия Ташқи ишлар вазирлиги 2 сентябрь куни расмий баёнот бериб, Германиянинг бу қарорини «очиқ фитна» деб баҳолади ҳамда Берлинга қарши қатъий жавоб чоралари кўрилишидан огоҳлантирди.

Германия дипломати Россия ТИВга чақиртирилди

Можаро ортидан Германия Федератив Республикасининг Россиядаги Муваққат ишлар вакили Бернд Финке зудлик билан Россия Ташқи ишлар вазирлигига чақирилди. Дипломат билан мулоқот давомида Москва расмий Берлиннинг барча даъволарини қатъиян рад этди:

  • Россия томони Лайпциг аэропортида юз берган деб айтилаётган воқеага Москвани алоқадор қилиб кўрсатишга бўлган уринишларни мутлақо тўқима ва асоссиз деб атади;

  • Бонндаги Бош консуллик ва Берлиндаги маданият марказини ёпиш қарори бир неча авлод дипломатлари томонидан қурилган икки томонлама алоқалар пойдеворини буткул вайрон қилишга қаратилган навбатдаги қадам сифатида баҳоланди;

  • Берлин онгли равишда муносабатларни кескинлаштириш йўлини танлагани таъкидланиб, бу ҳаракатлар жавобсиз қолмаслиги ва Москва қатъий чоралар кўриши расман билдирилди.

Ички инқироз ва ташқи айбловлар: Путиннинг Мерцга эътирози

Россия Федерацияси президенти Владимир Путин Берлиннинг сўнгги ҳаракатларига изоҳ берар экан, Германиянинг бундай ташқи сиёсий тажовузкорлиги ортида мамлакат ичидаги жиддий муаммолар ётганини таъкидлади.

Путиннинг сўзларига кўра, антироссия баёнотлари ва қарорлари немис халқининг турмуш даражаси пасайиши ҳамда федерал канцлер Фридрих Мерцга бўлган ишончнинг кескин тушиб кетиши фонида кузатилмоқда. У Германиянинг амалдаги раҳбарияти ўз миллий манфаатларини ҳимоя қилиш ўрнига уларни савдога қўяётганини урғулади. Москвани «гибрид ҳужумлар»да айблашдан кўзланган асосий мақсад — мамлакатдаги иқтисодий қийинчиликлар ва Россия билан қарама-қаршилик сиёсатини Германия аҳолиси олдида оқлаш экани қайд этилди.

Берлин ва Москва ўртасидаги маданий ҳамда консуллик алоқаларининг кесилиши икки йирик давлатнинг дипломатик алоқалари тарихидаги энг паст кўрсаткичлардан бири бўлиб қолмоқда.

Сизнингча, Германия ва Россия ўртасидаги бу дипломатик кескинлик тўлиқ алоқаларни узиш даражасигача бориб етадими ёки Берлин ва Москва муроса йўлини топа оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда билдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой нефть гиганти Россия хомашёсини «супуриб олмоқда»: Хусусий заводлар хомашёсиз қолдиХитой нефть гиганти Россия хомашёсини «супуриб олмоқда»: Хусусий заводлар хомашёсиз қолдиБугун, 20:49Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Бугун, 20:44Сиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтдиСиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтдиБугун, 20:35Ногиронларга жинсий зўравонлик қилган раҳбар 15 йилга қамалдиНогиронларга жинсий зўравонлик қилган раҳбар 15 йилга қамалдиБугун, 19:21Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...Бугун, 15:31Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлдиМарсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлдиБугун, 13:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!