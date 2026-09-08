Турист сувга сакраб, фожиали ҳалокатга учради

·41·Дунё
Турист сувга сакраб, фожиали ҳалокатга учради

Туркияда таътилни оиласи билан ўтказаётган турист меҳмонхона соҳилидаги сув усти йўлакчасидан чуқурлиги атиги 50 сантиметр бўлган сувга боши билан сакраганидан сўнг ҳалок бўлди.

39 ёшли Ариф Эрман жума куни, 4 сентябрь, соат тахминан 15:00 да Анталия соҳилидаги Аланья яқинидаги Конакли курортида жойлашган меҳмонхона соҳилидаги сув усти йўлакчасидан сувга сакраган. Маълумотларга кўра, у сакрашдан аввал югуриб келган ва боши билан сувга тушган. Оқибатда унинг бўйни синган.

Воқеа меҳмонхонадаги кузатув камераларига ҳам муҳрланган. Кадрларда Эрман сув усти йўлакчасидаги сакраш хавфли ва тақиқлангани ҳақидаги огоҳлантирувчи белгиларга қарамай, югуриб келиб, боши билан сувга сакрагани кўринади.

Унинг ортидан қутқарувчи сувга кирганида, сув унинг сон қисмига ҳам зўрға етган. Бу эса сувнинг нақадар саёз бўлганини кўрсатади.

Шифокорлар воқеа жойининг ўзида жабрланган эркакка тиббий ёрдам кўрсатиб, уни маҳаллий шифохонага олиб кетишган. Эрман реанимация бўлимига жойлаштирилган, аммо шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қола олмаган.

Ариф Эрман оиласи билан таътилга келган эди. У Акчай, Сапанжа шаҳрида яшаган, турмуш қурган ва уч нафар фарзанди бор эди. Ҳамкасбларининг айтишича, у Адапазаридаги Goodyear заводида ишлаган.

Эрманнинг жасади якшанба куни пешин намозидан сўнг Акчай маҳалласи қабристонига дафн этилди. Унинг сўнгги манзилига оила аъзолари, қўшнилари ва ҳамкасблари йиғилди.

Полиция ҳозирча меҳмонхона номини ошкор қилмаган ва расмий баёнот бермаган. Ҳодиса юзасидан тергов ишлари давом этмоқда.

Конакли — Аланья шаҳрининг ғарбий қисмида жойлашган машҳур курорт ҳудуди бўлиб, асосан пакет турлар орқали келувчи сайёҳлар билан танилган. Бу ерда меҳмонхоналар шағал ва қумли соҳил бўйлаб, Ўрта ер денгизи қаршисида жойлашган. Курорт турк ва хорижлик сайёҳлар, айниқса оилалар орасида машҳур ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отнинг бош суяги ортидан икки тиш чиқдиОтнинг бош суяги ортидан икки тиш чиқдиБугун, 01:17Трамп имиджини тубдан ўзгартирди: Машҳур сариқ сочлар ўрнига тўқ каштанрангТрамп имиджини тубдан ўзгартирди: Машҳур сариқ сочлар ўрнига тўқ каштанрангКеча, 21:59Фаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдирФаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдирКеча, 20:53“Ой энди бизники!”: Дональд Трамп янги ҳудудий даъво билан чиқди“Ой энди бизники!”: Дональд Трамп янги ҳудудий даъво билан чиқдиКеча, 10:20Майамида даҳшатли авиаҳалокат: “Amazon”нинг юк “Boeing”и йўлакдан чиқиб кетдиМайамида даҳшатли авиаҳалокат: “Amazon”нинг юк “Boeing”и йўлакдан чиқиб кетдиКеча, 10:15Германиядаги сиёсий зилзила: Саксонияда «АдГ» партиясининг тарихий ғалабасиГерманиядаги сиёсий зилзила: Саксонияда «АдГ» партиясининг тарихий ғалабасиКеча, 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи