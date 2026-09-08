Отнинг бош суяги ортидан икки тиш чиқди

·48·Дунё
Отнинг бош суяги ортидан икки тиш чиқди

Буюк Британияда ветеринарлар Уэльс пониси Кингнинг қулоғи тагидаги шишни текшириб, ҳайратланарли ҳолатга дуч келишди. Шиш оддий абсцесс эмас, балки понининг бош суяги ичида ўсган деярли тўлиқ ҳажмдаги иккита тиш жойлашган дентигероз киста экани маълум бўлди.

Мутахассислар бундай ҳолатни «қулоқ тиши» деб аташади. Бу кам учрайдиган туғма ривожланиш нуқсони бўлиб, тиш тўқимаси одатдагидан ташқари жойда пайдо бўлади. Кингнинг ҳолати эса янада ноодатий — битта киста ичида икки тиш шаклланган.

Икки ёшли Кинг Ғарбий Йоркширнинг Брэдфорд шаҳри яқинида боғланган ҳолда топилган. Унинг аҳволи ҳақидаги хабардан сўнг пони World Horse Welfare ташкилотининг Блэкпул яқинидаги Penny Farm қутқарув марказига олиб кетилган.

Кинг мураккаб операция вақтида умумий наркоз остига олинди. Мутахассислар муҳим тузилмаларга зарар етказмаслик учун бир неча соат давомида ишлаб, ўсмаларни олиб ташлашди. Oakhill Vets мутахассислари бундай кисталарни аввал ҳам кўрган, аммо бундай катта ҳажмдаги икки тиш битта кистада жойлашган ҳолатга дуч келишмаган.

Jarrohlar itning qulog'ida jarrohlik amaliyotini bajarmoqdalar.

Операциядан кейин Кинг яхши тикланди ва ҳозир соғлом ҳамда бахтли понига айланган. Ветеринарлар эса киста даволанмаганида умрбод оғриқ, асоратлар ва абсцессларга сабаб бўлиши мумкинлигини таъкидлади.

Кингни ташкилот ходими Сара Такер ўтган йил октябрь ойида топган. Пони аввал ҳам бир неча бор ёрдамга муҳтож бўлган: у қияликдан ариққа сирпаниб тушган, яна бир сафар эса қочиб чиқиб, асосий йўлга югурган. Эгаси топилмагани сабабли Кинг хавфсиз жойга олиб кетилган ва кейин World Horse Welfare ихтиёрига топширилган.

Ҳозир уч ёшдаги Кинг янги эгасига берилиш учун тайёр. Хайрия ташкилоти маълум қилишича, бир вақтлар озғин ва жиддий муаммога дуч келган пони уларнинг қарамоғида анча тикланиб, энди ёрқин келажак сари қадам қўймоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Турист сувга сакраб, фожиали ҳалокатга учрадиТурист сувга сакраб, фожиали ҳалокатга учрадиБугун, 01:28Трамп имиджини тубдан ўзгартирди: Машҳур сариқ сочлар ўрнига тўқ каштанрангТрамп имиджини тубдан ўзгартирди: Машҳур сариқ сочлар ўрнига тўқ каштанрангКеча, 21:59Фаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдирФаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдирКеча, 20:53“Ой энди бизники!”: Дональд Трамп янги ҳудудий даъво билан чиқди“Ой энди бизники!”: Дональд Трамп янги ҳудудий даъво билан чиқдиКеча, 10:20Майамида даҳшатли авиаҳалокат: “Amazon”нинг юк “Boeing”и йўлакдан чиқиб кетдиМайамида даҳшатли авиаҳалокат: “Amazon”нинг юк “Boeing”и йўлакдан чиқиб кетдиКеча, 10:15Германиядаги сиёсий зилзила: Саксонияда «АдГ» партиясининг тарихий ғалабасиГерманиядаги сиёсий зилзила: Саксонияда «АдГ» партиясининг тарихий ғалабасиКеча, 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи