Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини янги талқинда қайтарди
Япониянинг технология гиганти Sony бозорда ўзининг энг машҳур ва харидорлар меҳрини қозонган гаджетларидан бирини қайта сотувга чиқарди. Аввалроқ тармоқда фаол муҳокама қилинган ва сизиб чиққан маълумотларга кўра, ixbt.com нашрининг ёзишича, компания янги ВҲ-1000XM4C номли симсиз қулоқчинлар моделини расман тақдим этди. Аслида бу аввалги афсонавий ВҲ-1000XM4 моделининг косметик ўзгаришлар билан бозорга қайтишидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассислар ва харидорларни энг кўп қизиқтирган жиҳатлардан бири бу қурилманинг нархи бўлди. Илгтар тарқалган миш-мишларда янги қулоқчинлар АҚШда 250 доллар атрофида баҳоланиши тахмин қилинган эди. Бироқ расмий эълон қилинган маълумотларга кўра, бу хабарлар ўзини оқламади ва солиқлларсиз бошланғич нарх 300 долларни ташкил этди. Мутахассислар тахминига кўра, дастлаб Sony маҳсулотни арзонроқ сотишни режалаштирган бўлиши мумкин, аммо охирги паллада маркетинг стратегиясини ўзгартирган.
Ташқи кўриниш ва ранглар палитрасиҚурилманинг дизайни ва конструкцияси ўзгаришсиз қолган бўлиб, у аввалги авлоднинг барча таниш қулайликларини сақлаб қолган. Қулоқчинларнинг оғирлиги ҳам аввалгидек енгил — бор-йўғи 253 граммни ташкил этади. Бу эса узоқ вақт давомида фойланганда ҳам чарчоқ ҳиссиётининг пайдо бўлмаслигини таъминлайди.
Шунга қарамай, ташқи кўринишда баъзи ёқимли янгиликлар бор. Харидорлар энди ушбу моделни учта ранг вариантида харид қилишлари мумкин. Қора ва кулранг каби анъанавий рангларга бу сафар янги жозибали бинафшаранг қўшилди. Бу эса фойдаланувчиларга ўз услубини янада ёрқинроқ намоён этиш имконини беради.
Техник имкониятлар ва янги хусусиятларТовуш сифати, фаол шовқинни бостириш технологияси ёки бошқа асосий функцияларда сезиларли инқилобий ўзгаришлар бўлгани ҳозирча номаълум. Sony тақдимотда фақатгина овозни созлаш учун мўлжалланган янги 10 полосали эквалайзер қўшилганига алоҳида урғу берди. Шунингдек, техник хусусиятлар рўйхатида энг сўнгги авлод Bluetooth 6.0 технологияси қўллаб-қувватланиши кўрсатиб ўтилган.
Батарея қуввати ва автономлик кўрсаткичлари аввалги модел даражасида сақланиб қолган. Қулоқчинлар фаол шовқинни бостириш функцияси ёқилган ҳолатда 27 соат, ўчирилган ҳолатда эса 34 соатгача узлуксиз мусиқа тинглаш имкониятини тақдим этади. Ушбу кўрсаткичлар кундалик фойдаланиш учун етарлича юқори натижа бўлиб қолмоқда.
…