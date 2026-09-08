Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини янги талқинда қайтарди

·26·Техно
Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини янги талқинда қайтарди

Япониянинг технология гиганти Sony бозорда ўзининг энг машҳур ва харидорлар меҳрини қозонган гаджетларидан бирини қайта сотувга чиқарди. Аввалроқ тармоқда фаол муҳокама қилинган ва сизиб чиққан маълумотларга кўра, ixbt.com нашрининг ёзишича, компания янги ВҲ-1000XM4C номли симсиз қулоқчинлар моделини расман тақдим этди. Аслида бу аввалги афсонавий ВҲ-1000XM4 моделининг косметик ўзгаришлар билан бозорга қайтишидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассислар ва харидорларни энг кўп қизиқтирган жиҳатлардан бири бу қурилманинг нархи бўлди. Илгтар тарқалган миш-мишларда янги қулоқчинлар АҚШда 250 доллар атрофида баҳоланиши тахмин қилинган эди. Бироқ расмий эълон қилинган маълумотларга кўра, бу хабарлар ўзини оқламади ва солиқлларсиз бошланғич нарх 300 долларни ташкил этди. Мутахассислар тахминига кўра, дастлаб Sony маҳсулотни арзонроқ сотишни режалаштирган бўлиши мумкин, аммо охирги паллада маркетинг стратегиясини ўзгартирган.

Ташқи кўриниш ва ранглар палитраси

Қурилманинг дизайни ва конструкцияси ўзгаришсиз қолган бўлиб, у аввалги авлоднинг барча таниш қулайликларини сақлаб қолган. Қулоқчинларнинг оғирлиги ҳам аввалгидек енгил — бор-йўғи 253 граммни ташкил этади. Бу эса узоқ вақт давомида фойланганда ҳам чарчоқ ҳиссиётининг пайдо бўлмаслигини таъминлайди.

Шунга қарамай, ташқи кўринишда баъзи ёқимли янгиликлар бор. Харидорлар энди ушбу моделни учта ранг вариантида харид қилишлари мумкин. Қора ва кулранг каби анъанавий рангларга бу сафар янги жозибали бинафшаранг қўшилди. Бу эса фойдаланувчиларга ўз услубини янада ёрқинроқ намоён этиш имконини беради.

Техник имкониятлар ва янги хусусиятлар

Товуш сифати, фаол шовқинни бостириш технологияси ёки бошқа асосий функцияларда сезиларли инқилобий ўзгаришлар бўлгани ҳозирча номаълум. Sony тақдимотда фақатгина овозни созлаш учун мўлжалланган янги 10 полосали эквалайзер қўшилганига алоҳида урғу берди. Шунингдек, техник хусусиятлар рўйхатида энг сўнгги авлод Bluetooth 6.0 технологияси қўллаб-қувватланиши кўрсатиб ўтилган.

Батарея қуввати ва автономлик кўрсаткичлари аввалги модел даражасида сақланиб қолган. Қулоқчинлар фаол шовқинни бостириш функцияси ёқилган ҳолатда 27 соат, ўчирилган ҳолатда эса 34 соатгача узлуксиз мусиқа тинглаш имкониятини тақдим этади. Ушбу кўрсаткичлар кундалик фойдаланиш учун етарлича юқори натижа бўлиб қолмоқда.

SonyҚулоқчинларТехнологияларГаджетларBluetooth
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компаниясининг кутилаётган тақдимоти ва илк букланувчи iPhone ҳақида нималар маълумApple компаниясининг кутилаётган тақдимоти ва илк букланувчи iPhone ҳақида нималар маълумКеча, 20:54ЛГ телевизорларидаги заифликлар: овоз ёзиш ва хавфсизлик масалалариЛГ телевизорларидаги заифликлар: овоз ёзиш ва хавфсизлик масалалариКеча, 20:24Ноутбуклар учун 96 GB сиғимли LPDDR5X LPCAMM2 хотира модули тақдим этилдиНоутбуклар учун 96 GB сиғимли LPDDR5X LPCAMM2 хотира модули тақдим этилдиКеча, 19:20Samsung Galaxy A07s ҳамёнбоп смартфони савдога чиқарилдиSamsung Galaxy A07s ҳамёнбоп смартфони савдога чиқарилдиКеча, 18:57Xiaomi компанияси дунёдаги илк Хринг O3 чипли ва LPDDR6 хотирали 18 Фолд смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси дунёдаги илк Хринг O3 чипли ва LPDDR6 хотирали 18 Фолд смартфонини тақдим этдиКеча, 18:26Huawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли букламаHuawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли букламаКеча, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди