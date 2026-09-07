“Ойнага қараб, ўзимни танимадим!”: Илия Топурия даҳшатли мағлубияти ҳақида "портлади"
UFC юлдузи ва ташкилотнинг собиқ чемпиони Илия Топурия профессионал фаолиятидаги илк ва энг оғир мағлубияти — Жастин Гейжига қарши кечган шиддатли жангдан кейинги ҳолати ҳақида илк бор батафсил ҳамда юракни ларзага солувчи баёнот берди. Ўзининг 18 та жангидан 17 тасида рақибларини чилпарчин қилиб, мағлубият нималигини билмай келган грузин-испан жангчиси октагонда олган даҳшатли жароҳатлари, тонгда ойна қаршисида бошдан кечирган руҳий шоки ва техник нокаутга қарамай, нима учун ўз тарихини ўзгартиришни истамаслигини шахсий сайти орқали ошкор қилди.
Октагондаги шафқатсиз тўқнашув: Бир кечада 4 та оғир суяк синиши
Жастин Гейжи билан кечган даҳшатли тўқнашув Топурия учун мисли кўрилмаган синовга айланди:
Бурчак қарори ва техник нокаут: Тўртинчи раунд якунланганидан сўнг Илиянинг секундантлари (бурчаги) спортчи соғлиғига жиддий хавф туғилганини кўриб, беллашувни тўхтатишга қарор қилди ва жанг техник нокаут билан якунланди;
Даҳшатли тиббий хулоса: Топурия ўша тунда спортнинг аввал ҳеч қачон дуч келмаган энг шафқатсиз томонини кашф қилганини тан олди: ҳар иккала кўз косаси суягининг синиши, бурун суягининг синиши ва оёқ панжасининг синиши;
17 ғалабадан кейинги илк зарба: «Кўп йиллар давомида мен фақат битта ҳисни — ғалабани билардим. 18 та жангимнинг 17 таси мен хоҳлагандек якунланганди, фақат биттаси эмас. Фаолиятимда биринчи марта мағлуб бўлдим», — дея у ўз карьерасидаги энг оғир кечани ёдга олди.
«Бу мен эмасман»: Тонгдаги ойна қаршисидаги руҳий шок
Жангдан сўнг ташқи кўринишидаги ўзгариш спортчини бир неча сонияга карахт қилиб қўйган:
Таниб бўлмас даражадаги қиёфа: «Уйғониб, ойнага қараганимни эслайман. Бир неча сония давомида қаршимдаги юзни танимадим: “Бундай бўлиши мумкин эмас. Бу мен эмасман”, деб ўйладим. Ўзимга қараб туриш мен учун руҳан ниҳоятда оғир бўлди», — дейди Топурия;
Кутилмаган парадокс — ўзига бўлган ҳурматнинг ошиши: Жангчининг айтишича, ойнадаги моматалоқ ва синган юзини кўриб, ташқи томондан ғалати туюлса-да, ўзига бўлган ҳурмати янада ошганини ва ўзини ҳатто кўпроқ яхши кўриб қолганини ҳис қилган;
Ҳеч қандай баҳона йўқ: «Мен боримни бердим, жангга аъло даражада тайёргарлик билан келдим ва жисмонан ҳам, руҳан ҳам ўзимни яхши ҳис қилардим. Ҳеч қандай баҳона излашнинг ҳожати йўқ. Ҳаракат қилдим, аммо ўша кеча бунинг ўзи етарли бўлмади», — дея у мағлубиятни мардларча тан олди.
Синмас ирода: «Ўша кечани хотирамдан ўчирмайман»
Оғир мағлубият чемпионнинг руҳини синдира олмади, балки янги куч бағишлади:
Оғриқ бор, аммо синдириш йўқ: «Шуни англаб етдимки, мен бу билан яшай оламан. Инсон ич-ичидан бор кучини берганини билса, натижа унга оғриқ бериши мумкин, аммо уни ҳеч қачон йўқ қила олмайди», — дея ўз фалсафасини ифода этди Илия;
Ўтмишдан тонмаслик: Топурия ортга қайтиб, Гейжи билан бўлган ўша мудҳиш кечани ҳаётидан ўчириб ташлашни ёки ўз тарихини ўзгартиришни асло истамаслигини қатъий маълум қилди;
Янги куч билан қайтиш интригаси: Экспертлар ва мухлислар жароҳатлардан фориғ бўлаётган Топуриянинг ушбу сабоқдан сўнг янада совуққон ва хавфлироқ жангчига айланиб, UFC шоҳсупасига қайтишини кутишмоқда.
Сизнингча, Жастин Гейжига қарши кечган ушбу оғир жанг ва кўплаб суяк синишлари Илия Топуриянинг келажакдаги фаолиятига қандай таъсир кўрсатади? Ушбу мағлубият унинг чемпионлик руҳини мустаҳкамлайдими ёки аввалги дадил ва тажовузкор услубини йўқотиб қўйиши мумкинми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…