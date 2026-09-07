Суперлигада ҳафтанинг энг кучли 11 лиги: 20-тур рамзий жамоаси эълон қилинди

·60·Спорт
Суперлигада ҳафтанинг энг кучли 11 лиги: 20-тур рамзий жамоаси эълон қилинди

Ўзбекистон Суперлигасида 20-тур беллашувлари ниҳоясига етгач, Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси (ЎзПФЛ) турнинг энг яхши футболчиларидан ташкил топган рамзий жамоани расман эълон қилди. Муросасиз кечган баҳслар ва шиддатли тўқнашувлар натижасида шаклланган ҳафтанинг энг кучли 11 лигидан турнир жадвалининг юқори поғоналарида бораётган пешқадам клублар вакиллари мустаҳкам ўрин эгаллади. Айниқса, жорий мавсумда чемпионлик сари дадил одимлаётган Қаршининг «Насаф» клуби бир йўла 4 нафар футболчиси билан мазкур таркибда яққол етакчиликни қўлга киритди.

Клублар кесимида устунлик: «Насаф», «Пахтакор» ва «Сўғдиёна» ҳукмронлиги

20-тур тимсоллари орасида асосий эътибор мамлакатнинг етакчи клубларига қаратилди:

  • «Насаф»нинг мутлақ етакчилиги (4 нафар футболчи): Қаршиликлар дарвозабондан тортиб ҳужумгача барча чизиқларда ўз вакилларини жойлаштиришга муваффақ бўлди;

  • «Пахтакор»нинг мустаҳкам мудофааси ва маркази (3 нафар футболчи): Пойтахтликларнинг ҳимоя ва яримҳимоя марказидаги фаоллиги юқори баҳоланиб, уч ўйинчиси рамзий таркибга киритилди;

  • «Сўғдиёна»нинг ҳужумкор кучи (2 нафар футболчи): Жиззахликларнинг сермаҳсул тўпурарлари ҳужум чизиғидан муносиб жой олди;

  • «Динамо» ва «Қизилқум» вакиллари: Самарқандликлар ҳимоячиси ҳамда Навоий жамоаси яримҳимоячиси ҳам турнинг энг фойдали ўйинчилари қаторида эътироф этилди.

Суперлига 20-турининг тўлиқ расмий рамзий терма жамоаси

ПФЛ талқинига кўра, турнинг энг яхшилари қуйидаги амплуалар бўйича тақсимланди:

  • Дарвозабон: Абдувоҳид Неъматов («Насаф») — ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб, ишончли сейвлари билан жамоасини муҳим ғалаба сари етаклади;

  • Ҳимоячилар: Артём Радаев («Динамо»), Муҳаммадрасул Абдумажидов («Пахтакор»), Заид Таҳсин («Пахтакор»), Шароф Муҳиддинов («Насаф»);

  • Яримҳимоячилар: Жамбули Жигаури («Қизилқум»), Сардор Собирхўжаев («Пахтакор»), Аденис Шала («Насаф»);

  • Ҳужумчилар: Бобур Абдухолиқов («Насаф»), Забиҳилло Ўринбоев («Сўғдиёна»), Люпчо Дориев («Сўғдиёна»).

Суперлигада ҳафтанинг энг кучли 11 лиги: 20-тур рамзий жамоаси эълон қилинди

Ҳужумдаги даҳшатли учлик ва тур хулосаси

20-тур рамзий жамоасининг ҳужум чизиғи айниқса ёрқин кўриниш олди:

  • Тўпурарларнинг муносиб эътирофи: Бобур Абдухолиқов, Забиҳилло Ўринбоев ва Люпчо Дориевдан иборат ҳужум учлиги рақиб ҳимоясига тинимсиз босим ўтказиб, турнинг энг хавфли футболчилари эканини исботлади;

  • Чемпионлик интригасининг қизғин палласи: Мазкур рамзий таркиб кузги ҳал қилувчи турлар олдидан Суперлигада олтин медаллар ва совринли ўринлар учун асосий кураш «Насаф», «Пахтакор» ва «Сўғдиёна» ўртасида кечишини яна бир бор намойиш этди.

Сизнингча, ПФЛ томонидан тузилган ушбу 20-тур рамзий жамоаси қанчалик адолатли шакллантирилган? Сиз яна қайси футболчининг ушбу турдаги ёрқин ўйинини алоҳида эътироф этган ва уни рамзий таркибда кўришни истаган бўлардингиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Ойнага қараб, ўзимни танимадим!”: Илия Топурия даҳшатли мағлубияти ҳақида "портлади"“Ойнага қараб, ўзимни танимадим!”: Илия Топурия даҳшатли мағлубияти ҳақида "портлади"Бугун, 22:23Равшан Ҳайдаров Японияга борадиган U-23 терма жамоасининг якуний таркибини эълон қилдиРавшан Ҳайдаров Японияга борадиган U-23 терма жамоасининг якуний таркибини эълон қилдиБугун, 20:31Мераб Двалишвили фаолиятидаги энг машаққатли рақиби номини очиқлади...Мераб Двалишвили фаолиятидаги энг машаққатли рақиби номини очиқлади...Бугун, 20:2519-ўриндан шоҳсупа чўққисига: 20 ёшли Антонелли Монцада мўъжиза кўрсатди19-ўриндан шоҳсупа чўққисига: 20 ёшли Антонелли Монцада мўъжиза кўрсатдиБугун, 20:23«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнгБугун, 20:17“Чиройли ўйин эмас, фақат ғалаба керак!”: Моуринью “Интер”га қарши баҳс олдидан портлади“Чиройли ўйин эмас, фақат ғалаба керак!”: Моуринью “Интер”га қарши баҳс олдидан портладиБугун, 19:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди