Суперлигада ҳафтанинг энг кучли 11 лиги: 20-тур рамзий жамоаси эълон қилинди
Ўзбекистон Суперлигасида 20-тур беллашувлари ниҳоясига етгач, Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси (ЎзПФЛ) турнинг энг яхши футболчиларидан ташкил топган рамзий жамоани расман эълон қилди. Муросасиз кечган баҳслар ва шиддатли тўқнашувлар натижасида шаклланган ҳафтанинг энг кучли 11 лигидан турнир жадвалининг юқори поғоналарида бораётган пешқадам клублар вакиллари мустаҳкам ўрин эгаллади. Айниқса, жорий мавсумда чемпионлик сари дадил одимлаётган Қаршининг «Насаф» клуби бир йўла 4 нафар футболчиси билан мазкур таркибда яққол етакчиликни қўлга киритди.
Клублар кесимида устунлик: «Насаф», «Пахтакор» ва «Сўғдиёна» ҳукмронлиги
20-тур тимсоллари орасида асосий эътибор мамлакатнинг етакчи клубларига қаратилди:
«Насаф»нинг мутлақ етакчилиги (4 нафар футболчи): Қаршиликлар дарвозабондан тортиб ҳужумгача барча чизиқларда ўз вакилларини жойлаштиришга муваффақ бўлди;
«Пахтакор»нинг мустаҳкам мудофааси ва маркази (3 нафар футболчи): Пойтахтликларнинг ҳимоя ва яримҳимоя марказидаги фаоллиги юқори баҳоланиб, уч ўйинчиси рамзий таркибга киритилди;
«Сўғдиёна»нинг ҳужумкор кучи (2 нафар футболчи): Жиззахликларнинг сермаҳсул тўпурарлари ҳужум чизиғидан муносиб жой олди;
«Динамо» ва «Қизилқум» вакиллари: Самарқандликлар ҳимоячиси ҳамда Навоий жамоаси яримҳимоячиси ҳам турнинг энг фойдали ўйинчилари қаторида эътироф этилди.
Суперлига 20-турининг тўлиқ расмий рамзий терма жамоаси
ПФЛ талқинига кўра, турнинг энг яхшилари қуйидаги амплуалар бўйича тақсимланди:
Дарвозабон: Абдувоҳид Неъматов («Насаф») — ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб, ишончли сейвлари билан жамоасини муҳим ғалаба сари етаклади;
Ҳимоячилар: Артём Радаев («Динамо»), Муҳаммадрасул Абдумажидов («Пахтакор»), Заид Таҳсин («Пахтакор»), Шароф Муҳиддинов («Насаф»);
Яримҳимоячилар: Жамбули Жигаури («Қизилқум»), Сардор Собирхўжаев («Пахтакор»), Аденис Шала («Насаф»);
Ҳужумчилар: Бобур Абдухолиқов («Насаф»), Забиҳилло Ўринбоев («Сўғдиёна»), Люпчо Дориев («Сўғдиёна»).
Ҳужумдаги даҳшатли учлик ва тур хулосаси
20-тур рамзий жамоасининг ҳужум чизиғи айниқса ёрқин кўриниш олди:
Тўпурарларнинг муносиб эътирофи: Бобур Абдухолиқов, Забиҳилло Ўринбоев ва Люпчо Дориевдан иборат ҳужум учлиги рақиб ҳимоясига тинимсиз босим ўтказиб, турнинг энг хавфли футболчилари эканини исботлади;
Чемпионлик интригасининг қизғин палласи: Мазкур рамзий таркиб кузги ҳал қилувчи турлар олдидан Суперлигада олтин медаллар ва совринли ўринлар учун асосий кураш «Насаф», «Пахтакор» ва «Сўғдиёна» ўртасида кечишини яна бир бор намойиш этди.
Сизнингча, ПФЛ томонидан тузилган ушбу 20-тур рамзий жамоаси қанчалик адолатли шакллантирилган? Сиз яна қайси футболчининг ушбу турдаги ёрқин ўйинини алоҳида эътироф этган ва уни рамзий таркибда кўришни истаган бўлардингиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…