Трамп имиджини тубдан ўзгартирди: Машҳур сариқ сочлар ўрнига тўқ каштанранг
АҚШ президенти Дональд Трамп ўзининг ўнлаб йиллар давомида ажралмас ташриф қоғозига айланган машҳур имиджи ва соч турмагини кутилмаганда кескин ўзгартирди. Президент самолёти — «Air Force One» трапидан тушаётган давлат раҳбарини кутиб олган журналистлар ва фотосуратчилар унинг ташқи қиёфасидаги сезиларли янгиликни дарҳол пайқашди. Кўпчилик ўрганиб қолган оч сариқ (тилларанг) сочлар ўрнини анча тўқлашган, деярли тўқ каштанранг тус эгаллагани халқаро матбуот ва ижтимоий тармоқларда улкан муҳокамалар тўлқинини бошлаб берди.
«Air Force One» трапидаги кутилмаган ўзгариш: Нималар янгиланди?
Оқ уй раҳбарининг ташқи кўринишидаги ўзгаришлар икки асосий жиҳат билан ажралиб турди:
Рангнинг кескин тўқлашиши: Трампнинг йиллар давомида ўзгармай келаётган машҳур оч-сариқ сочлари бу гал кўзга ташланарли даражада қорайган ва табиий тўқ каштан (брюнет) рангига яқинлашган;
Мутлақо янги тарош услуби: Президент сочларини ўзининг анъанавий олдинга қайрилган ҳажмдор услубида эмас, балки пешонани кўпроқ очиб, ён томонга текис тараб олган;
Шабада остидаги синов: Аэропортдаги очиқ шамол янги турмакни турли ракурсларда кўрсатиб қўйган бўлса-да, ранг ва шаклнинг ўзгаргани камералар объективига муҳрланди.
Сиёсий имиж янгиланиши ёки пиар қадами: Мутахассислар нима дейди?
Трампнинг соч турмаги шунчаки пардоз эмас, балки жаҳон поп-маданияти ва сиёсатининг рамзларидан биридир:
Ёшариш ва кучли кўринишга интилиш: Сиёсий имижмейкерларнинг тахминига кўра, тўқроқ ранг инсон юз тузилишини анча жиддийроқ, қатъиятлироқ ва нисбатан ёшроқ кўрсатиш хусусиятига эга бўлиб, бу сиёсий мунозаралар ва фаол учрашувлар даврида муҳим руҳий омил ҳисобланади;
Ижтимоий тармоқлардаги тренд: Трампнинг янги фотосуратлари эълон қилинганидан бир неча дақиқа ўтиб, «X» (собиқ Twitter), Instagram ва Telegram тармоқларида энг кўп муҳокама қилинган мавзулардан бирига айланди;
Стилистлар тажрибасими ёки тасодиф? Баъзи кузатувчилар буни соч парвариши ва бўяш жараёнидаги шунчаки вақтинчалик ранг танлови деб атаётган бўлса, бошқалар буни атайин жамоатчилик эътиборини тортиш учун қилинган навбатдаги пухта пиар ҳаракати сифатида баҳоламоқда.
Сизнингча, Дональд Трампга қайси имиж кўпроқ ярашади: ҳамма ўрганиб қолган классик сариқ сочларми ёки мана шу янги тўқ каштанранг турмакми? Бу ўзгариш унинг умумий қиёфасига қандай таъсир кўрсатган? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…