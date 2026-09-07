Трамп имиджини тубдан ўзгартирди: Машҳур сариқ сочлар ўрнига тўқ каштанранг

·90·Дунё
Трамп имиджини тубдан ўзгартирди: Машҳур сариқ сочлар ўрнига тўқ каштанранг

АҚШ президенти Дональд Трамп ўзининг ўнлаб йиллар давомида ажралмас ташриф қоғозига айланган машҳур имиджи ва соч турмагини кутилмаганда кескин ўзгартирди. Президент самолёти — «Air Force One» трапидан тушаётган давлат раҳбарини кутиб олган журналистлар ва фотосуратчилар унинг ташқи қиёфасидаги сезиларли янгиликни дарҳол пайқашди. Кўпчилик ўрганиб қолган оч сариқ (тилларанг) сочлар ўрнини анча тўқлашган, деярли тўқ каштанранг тус эгаллагани халқаро матбуот ва ижтимоий тармоқларда улкан муҳокамалар тўлқинини бошлаб берди.

«Air Force One» трапидаги кутилмаган ўзгариш: Нималар янгиланди?

Оқ уй раҳбарининг ташқи кўринишидаги ўзгаришлар икки асосий жиҳат билан ажралиб турди:

  • Рангнинг кескин тўқлашиши: Трампнинг йиллар давомида ўзгармай келаётган машҳур оч-сариқ сочлари бу гал кўзга ташланарли даражада қорайган ва табиий тўқ каштан (брюнет) рангига яқинлашган;

  • Мутлақо янги тарош услуби: Президент сочларини ўзининг анъанавий олдинга қайрилган ҳажмдор услубида эмас, балки пешонани кўпроқ очиб, ён томонга текис тараб олган;

  • Шабада остидаги синов: Аэропортдаги очиқ шамол янги турмакни турли ракурсларда кўрсатиб қўйган бўлса-да, ранг ва шаклнинг ўзгаргани камералар объективига муҳрланди.

Сиёсий имиж янгиланиши ёки пиар қадами: Мутахассислар нима дейди?

Трампнинг соч турмаги шунчаки пардоз эмас, балки жаҳон поп-маданияти ва сиёсатининг рамзларидан биридир:

  • Ёшариш ва кучли кўринишга интилиш: Сиёсий имижмейкерларнинг тахминига кўра, тўқроқ ранг инсон юз тузилишини анча жиддийроқ, қатъиятлироқ ва нисбатан ёшроқ кўрсатиш хусусиятига эга бўлиб, бу сиёсий мунозаралар ва фаол учрашувлар даврида муҳим руҳий омил ҳисобланади;

  • Ижтимоий тармоқлардаги тренд: Трампнинг янги фотосуратлари эълон қилинганидан бир неча дақиқа ўтиб, «X» (собиқ Twitter), Instagram ва Telegram тармоқларида энг кўп муҳокама қилинган мавзулардан бирига айланди;

  • Стилистлар тажрибасими ёки тасодиф? Баъзи кузатувчилар буни соч парвариши ва бўяш жараёнидаги шунчаки вақтинчалик ранг танлови деб атаётган бўлса, бошқалар буни атайин жамоатчилик эътиборини тортиш учун қилинган навбатдаги пухта пиар ҳаракати сифатида баҳоламоқда.

Сизнингча, Дональд Трампга қайси имиж кўпроқ ярашади: ҳамма ўрганиб қолган классик сариқ сочларми ёки мана шу янги тўқ каштанранг турмакми? Бу ўзгариш унинг умумий қиёфасига қандай таъсир кўрсатган? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдирФаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдирБугун, 20:53“Ой энди бизники!”: Дональд Трамп янги ҳудудий даъво билан чиқди“Ой энди бизники!”: Дональд Трамп янги ҳудудий даъво билан чиқдиБугун, 10:20Майамида даҳшатли авиаҳалокат: “Amazon”нинг юк “Boeing”и йўлакдан чиқиб кетдиМайамида даҳшатли авиаҳалокат: “Amazon”нинг юк “Boeing”и йўлакдан чиқиб кетдиБугун, 10:15Германиядаги сиёсий зилзила: Саксонияда «АдГ» партиясининг тарихий ғалабасиГерманиядаги сиёсий зилзила: Саксонияда «АдГ» партиясининг тарихий ғалабасиБугун, 09:58Ҳурмуз бўғозида улкан қарама-қаршилик: Кемалар қатнови рекорд даражада пасайдиҲурмуз бўғозида улкан қарама-қаршилик: Кемалар қатнови рекорд даражада пасайдиБугун, 09:51Трампнинг куёви Кушнер ва Уиткофф Зеленский билан нималарни келишиб олди?Трампнинг куёви Кушнер ва Уиткофф Зеленский билан нималарни келишиб олди?Бугун, 09:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи