Apple компаниясининг кутилаётган тақдимоти ва илк букланувчи iPhone ҳақида нималар маълум

·21·Техно
Apple компаниясининг кутилаётган тақдимоти ва илк букланувчи iPhone ҳақида нималар маълум

Apple компаниясининг яқинлашиб келаётган йиллик тақдимоти технология оламида сўнгги йиллардаги энг кўп кутилаётган воқеалардан бирига айланди. 9-сентябрга белгиланган мазкур тадбир нафақат янги гаджетлар, балки компания бошқарувидаги ўзгаришлар фонида ҳам катта аҳамият касб этади. ixbt.com маълумотларига кўра, бу сафар фойдаланувчиларни қатор янги қурилмалар, жумладан, бренд тарихидаги илк букланувчи смартфон кутмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Илк букланувчи iPhone ва унинг техник хусусиятлари

Samsung илк букланувчи телефонини тақдим этганидан беш йилдан зиёд вақт ўтиб, Apple ҳам ушбу бозорга кириб келмоқда. Bloomberg нашри инсайдери Mark Gurmanнинг хабар беришича, янги қурилма ўта юқори сифатли дизайнга эга бўлиб, чўнтагига қулай сиғади ва очилганда кенг, iPad-симон экранга айланади. Смартфон ташқи тарафида 5.5 дюймли, очилган ҳолатда эса 7.8 дюймли дисплей билан жиҳозланиши кутилмоқда.

Қурилманинг ихчамлигини сақлаб қолиш мақсадида муҳандислар айрим қисқартиришларга боришган. Хусусан, ixbt.com хабарига кўра, мазкур модел телеобъектив камерадан маҳрум бўлиб, асосий ва ультра кенг бурчакли қўш камера тизими билан чекланади. Шунингдек, бўш жойни тежаш учун Фасе ИД технологиясидан воз кечилиб, унинг ўрнига ён тугмачага ўрнатилган Тоуч ИД датчиги қўлланилиши тахмин қилинмоқда.

Букланувчи смартфон фойдаланувчиларга иккита иловани бир вақтнинг ўзида ёнма-ён очиб ишлаш имконини берувчи кўп вазифалилик режимини қўллаб-қувватлайди. Очилганда кичик планшетни эслатишига қарамай, у iPadOS эмас, балки оддий iOS операцион тизимида ишлайди. Энг муҳими, бошқа ишлаб чиқарувчилар дуч келган экран марказидаги сезиларли буклатма изи Apple қурилмасида деярли кўринмас даражада ҳал этилгани айтилмоқда.

Нарх сиёсати ва бошқа кутилаётган қурилмалар

Бундай инновацион технология арзон турмаслиги аниқ. Манбаларга кўра, янги букланувчи iPhone нархи 2000 АҚШ долларидан ошиши мумкин. Гарчи бу нарх кўпчилик учун юқори туюлса-да, 3500 долларлик Apple Vision Pro гарнитурасидан арзонроқдир. Дастлабки синовдан ўтказган фойдаланувчилар қурилманинг умумий таассуроти ижобий эканини таъкидлашган.

Сентябр ойидаги тақдимотда фақат букланувчи телефон билан чекланиб қолмаслик режалаштирилган. ixbt.com маълумотларига кўра, тадбирда янги авлод AirPods қулоқчинлари, ҲомеПод карнайлари ҳамда iPhone 18 линиясига оид янгиликлар ҳам эълон қилиниши кутилмоқда. Бунда Apple одатдагидан фарқли равишда, аввал iPhone 18 Pro ва Pro Max каби юқори даражадаги моделларни, стандарт iPhone 18 қурилмасини эса орадан олти ой ўтиб чиқариши тахмин қилинмоқда.

AppleiPhoneБукланувчи телефонТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЛГ телевизорларидаги заифликлар: овоз ёзиш ва хавфсизлик масалалариЛГ телевизорларидаги заифликлар: овоз ёзиш ва хавфсизлик масалалариБугун, 20:24Ноутбуклар учун 96 GB сиғимли LPDDR5X LPCAMM2 хотира модули тақдим этилдиНоутбуклар учун 96 GB сиғимли LPDDR5X LPCAMM2 хотира модули тақдим этилдиБугун, 19:20Samsung Galaxy A07s ҳамёнбоп смартфони савдога чиқарилдиSamsung Galaxy A07s ҳамёнбоп смартфони савдога чиқарилдиБугун, 18:57Xiaomi компанияси дунёдаги илк Хринг O3 чипли ва LPDDR6 хотирали 18 Фолд смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси дунёдаги илк Хринг O3 чипли ва LPDDR6 хотирали 18 Фолд смартфонини тақдим этдиБугун, 18:26Huawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли букламаHuawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли букламаБугун, 16:54Қримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этдиҚримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этдиБугун, 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди