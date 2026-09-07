Apple компаниясининг кутилаётган тақдимоти ва илк букланувчи iPhone ҳақида нималар маълум
Apple компаниясининг яқинлашиб келаётган йиллик тақдимоти технология оламида сўнгги йиллардаги энг кўп кутилаётган воқеалардан бирига айланди. 9-сентябрга белгиланган мазкур тадбир нафақат янги гаджетлар, балки компания бошқарувидаги ўзгаришлар фонида ҳам катта аҳамият касб этади. ixbt.com маълумотларига кўра, бу сафар фойдаланувчиларни қатор янги қурилмалар, жумладан, бренд тарихидаги илк букланувчи смартфон кутмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Илк букланувчи iPhone ва унинг техник хусусиятлариSamsung илк букланувчи телефонини тақдим этганидан беш йилдан зиёд вақт ўтиб, Apple ҳам ушбу бозорга кириб келмоқда. Bloomberg нашри инсайдери Mark Gurmanнинг хабар беришича, янги қурилма ўта юқори сифатли дизайнга эга бўлиб, чўнтагига қулай сиғади ва очилганда кенг, iPad-симон экранга айланади. Смартфон ташқи тарафида 5.5 дюймли, очилган ҳолатда эса 7.8 дюймли дисплей билан жиҳозланиши кутилмоқда.
Қурилманинг ихчамлигини сақлаб қолиш мақсадида муҳандислар айрим қисқартиришларга боришган. Хусусан, ixbt.com хабарига кўра, мазкур модел телеобъектив камерадан маҳрум бўлиб, асосий ва ультра кенг бурчакли қўш камера тизими билан чекланади. Шунингдек, бўш жойни тежаш учун Фасе ИД технологиясидан воз кечилиб, унинг ўрнига ён тугмачага ўрнатилган Тоуч ИД датчиги қўлланилиши тахмин қилинмоқда.
Букланувчи смартфон фойдаланувчиларга иккита иловани бир вақтнинг ўзида ёнма-ён очиб ишлаш имконини берувчи кўп вазифалилик режимини қўллаб-қувватлайди. Очилганда кичик планшетни эслатишига қарамай, у iPadOS эмас, балки оддий iOS операцион тизимида ишлайди. Энг муҳими, бошқа ишлаб чиқарувчилар дуч келган экран марказидаги сезиларли буклатма изи Apple қурилмасида деярли кўринмас даражада ҳал этилгани айтилмоқда.
Нарх сиёсати ва бошқа кутилаётган қурилмаларБундай инновацион технология арзон турмаслиги аниқ. Манбаларга кўра, янги букланувчи iPhone нархи 2000 АҚШ долларидан ошиши мумкин. Гарчи бу нарх кўпчилик учун юқори туюлса-да, 3500 долларлик Apple Vision Pro гарнитурасидан арзонроқдир. Дастлабки синовдан ўтказган фойдаланувчилар қурилманинг умумий таассуроти ижобий эканини таъкидлашган.
Сентябр ойидаги тақдимотда фақат букланувчи телефон билан чекланиб қолмаслик режалаштирилган. ixbt.com маълумотларига кўра, тадбирда янги авлод AirPods қулоқчинлари, ҲомеПод карнайлари ҳамда iPhone 18 линиясига оид янгиликлар ҳам эълон қилиниши кутилмоқда. Бунда Apple одатдагидан фарқли равишда, аввал iPhone 18 Pro ва Pro Max каби юқори даражадаги моделларни, стандарт iPhone 18 қурилмасини эса орадан олти ой ўтиб чиқариши тахмин қилинмоқда.
…