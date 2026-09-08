Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппенинг «Олтин тўп» ҳақидаги орзусини танқид қилди
Франция миллий жамоасининг собиқ ҳужумчиси Кристоф Дюгарри Реал Мадрид клуби юлдузи Килиан Мбаппенинг шахсий совринлар борасидаги баёнотларига кескин муносабат билдирди. 1998 йилги Жаҳон чемпиони ҳужумчининг ўз олдига «Олтин тўп»ни қўлга киритишни мақсад қилиб қўйгани ва буни оммага ошкора айтганини жамоавий манфаатдан устун қўйиш деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Франция футболи афсоналари ва ҳозирги авлод вакиллари ўртасидаги муносабатлар доим ҳам силлиқ кечмаган. Бироқ Дюгарри Килиан Мбаппенинг шахсий ютуқлар кетидан қувишини кескин қоралаб, футболчининг ҳаракатларида камтарлик етишмаётганини таъкидлади. Собиқ ҳужумчи бундай очиқ тарғибот ўйинчи мақомига тўғри келмаслигини қайд этди.
Сардорлик масъулияти ва шахсий амбицияларФранция терма жамоаси сардори бўлиб турган Килиан Мбаппе ўзининг шахсий амбицияларини яшириб ўтирмайди. Бироқ айнан шу омил фахрий футболчининг ғазабини келтирди. Кристоф Дюгарри ўз чиқишида ҳужумчининг ҳаракатларини очиқчасига танқид қилди.
Дюгаррининг сўзларига кўра, миллий жамоа сардори даражасидаги футболчининг шахсий мукофотни бунчалик очиқ талаб қилиши нотўғри ёндашувдир. Собиқ футболчи бу ҳолатни болаларча ва ачинарли ҳолат деб баҳолаган.
Реал Мадрид ва эътирофКилиан Мбаппе ўз навбатида Мадрид клубига ўтиши унинг бу нуфузли мукофот учун асосий даъвогарлардан бирига айланишини таъкидлаганди. Ҳужумчининг фикрича, дунёнинг энг кучли жамоасида тўп суриш автоматик равишда эътибор марказида бўлишни таъминлайди.
Ҳозирги кунда футбол оламида шахсий совринлар ва жамоавий муваффақиятлар ўртасидаги мувозанат доимий муҳокама марказида бўлиб келмоқда. Мбаппенинг сўзлари ва фахрийларнинг танқидлари бу баҳсларни янада қиздириб юборди.
…