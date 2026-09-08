Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппенинг «Олтин тўп» ҳақидаги орзусини танқид қилди

·52·Спорт
Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппенинг «Олтин тўп» ҳақидаги орзусини танқид қилди

Франция миллий жамоасининг собиқ ҳужумчиси Кристоф Дюгарри Реал Мадрид клуби юлдузи Килиан Мбаппенинг шахсий совринлар борасидаги баёнотларига кескин муносабат билдирди. 1998 йилги Жаҳон чемпиони ҳужумчининг ўз олдига «Олтин тўп»ни қўлга киритишни мақсад қилиб қўйгани ва буни оммага ошкора айтганини жамоавий манфаатдан устун қўйиш деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Франция футболи афсоналари ва ҳозирги авлод вакиллари ўртасидаги муносабатлар доим ҳам силлиқ кечмаган. Бироқ Дюгарри Килиан Мбаппенинг шахсий ютуқлар кетидан қувишини кескин қоралаб, футболчининг ҳаракатларида камтарлик етишмаётганини таъкидлади. Собиқ ҳужумчи бундай очиқ тарғибот ўйинчи мақомига тўғри келмаслигини қайд этди.

Сардорлик масъулияти ва шахсий амбициялар

Франция терма жамоаси сардори бўлиб турган Килиан Мбаппе ўзининг шахсий амбицияларини яшириб ўтирмайди. Бироқ айнан шу омил фахрий футболчининг ғазабини келтирди. Кристоф Дюгарри ўз чиқишида ҳужумчининг ҳаракатларини очиқчасига танқид қилди.

Дюгаррининг сўзларига кўра, миллий жамоа сардори даражасидаги футболчининг шахсий мукофотни бунчалик очиқ талаб қилиши нотўғри ёндашувдир. Собиқ футболчи бу ҳолатни болаларча ва ачинарли ҳолат деб баҳолаган.

Реал Мадрид ва эътироф

Килиан Мбаппе ўз навбатида Мадрид клубига ўтиши унинг бу нуфузли мукофот учун асосий даъвогарлардан бирига айланишини таъкидлаганди. Ҳужумчининг фикрича, дунёнинг энг кучли жамоасида тўп суриш автоматик равишда эътибор марказида бўлишни таъминлайди.

Ҳозирги кунда футбол оламида шахсий совринлар ва жамоавий муваффақиятлар ўртасидаги мувозанат доимий муҳокама марказида бўлиб келмоқда. Мбаппенинг сўзлари ва фахрийларнинг танқидлари бу баҳсларни янада қиздириб юборди.

Килиан МбаппеКристоф ДюгарриОлтин тўпРеал МадридФранция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлигада ҳафтанинг энг кучли 11 лиги: 20-тур рамзий жамоаси эълон қилиндиСуперлигада ҳафтанинг энг кучли 11 лиги: 20-тур рамзий жамоаси эълон қилиндиКеча, 22:28“Ойнага қараб, ўзимни танимадим!”: Илия Топурия даҳшатли мағлубияти ҳақида "портлади"“Ойнага қараб, ўзимни танимадим!”: Илия Топурия даҳшатли мағлубияти ҳақида "портлади"Кеча, 22:23Равшан Ҳайдаров Японияга борадиган U-23 терма жамоасининг якуний таркибини эълон қилдиРавшан Ҳайдаров Японияга борадиган U-23 терма жамоасининг якуний таркибини эълон қилдиКеча, 20:31Мераб Двалишвили фаолиятидаги энг машаққатли рақиби номини очиқлади...Мераб Двалишвили фаолиятидаги энг машаққатли рақиби номини очиқлади...Кеча, 20:2519-ўриндан шоҳсупа чўққисига: 20 ёшли Антонелли Монцада мўъжиза кўрсатди19-ўриндан шоҳсупа чўққисига: 20 ёшли Антонелли Монцада мўъжиза кўрсатдиКеча, 20:23«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнгКеча, 20:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди