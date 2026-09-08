Шифохона автотураргоҳида ёнғин чиқиб, 28 та автомобиль зарарланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Янги Зеландиянинг Вангāреи шаҳридаги шифохона автотураргоҳида йирик ёнғин содир бўлди. Ёнғин оқибатида 28 та автомобиль зарарланган, уларнинг айримлари бутунлай ёниб кетган. Бу ҳақда Otago Daily Times хабар берди.
Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин автомобиллардан бирининг қизиб турган чиқинди қувури қуруқ ўтларга тегиши оқибатида бошланган. Кейин аланга атрофда турган бошқа автомобилларга ҳам тарқалган.
Ҳодиса жойига бешта ёнғин ўчириш машинаси ва 20 га яқин ўт ўчирувчи жалб қилинган. Қутқарувчилар ёнғинни назорат остига олиб, кейин қолган ўчоқларни бартараф этган.
Ёнғин вақтида бир нечта автомобильда портлашлар ҳам эшитилган. Шифохона фаолияти тўхтатилмаган, беморлар ва ходимлар орасида жароҳатланганлар ҳақида маълумот берилмаган.
…