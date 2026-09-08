Синдаров Карлсенни тўхтатди: Миллион долларлик муҳим баҳсда нималар содир бўлди?
Ҳиндистоннинг Бангалор шаҳрида шахмат бўйича мукофот жамғармаси 1 миллион АҚШ долларини ташкил этувчи Tech Mahindra Global Chess League (GCL) турнири қизғин паллага кирди. Мусобақа иштирокчилари ва жамоаларнинг муросасиз баҳслари мухлислар диққат марказида турибди. Хўш, мазкур нуфузли мусобақада ҳамюртимиз қандай натижаларни қайд этмоқда ва унинг жамоаси турнир жадвалида қандай ўринни эгаллаб турибди? Мақола охирида эса асосий интрига — жамоалар ўртасидаги ўйин ҳисоби ва тўртинчи турнинг барча тафсилотларини очиб берамиз.
Жаҳон юлдузларини жамлаган мусобақа ва Синдаровнинг ўрни
Мусобақанинг ташкилий жиҳатлари ва иштирокчилар таркиби жиддий ёндашувни талаб этади:
Юлдузли таркиблар: Мусобақада ўз таркибига дунёнинг энг таниқли шахматчиларини жамлаган олтита жамоа ғолиблик йўлида баҳс олиб бормоқда;
Ҳамюртимизнинг мақоми: Ҳамюртимиз Жавоҳир Синдаров мусобақанинг бу йилги мавсумида Fyers American Gambits жамоаси шарафини ҳимоя қилиб, жамоанинг биринчи — Icon тахтасида дона сурмоқда;
Кучли рақобат: Синдаровнинг жамоасида қозоғистонлик Бибисара Ассаубаева, россиялик Данил Дубов, ҳиндистонлик Ниҳал Сарин, франциялик Марк-Андриа Маурицци ҳамда испаниялик халқаро мастер Сара Ҳадем каби маҳоратли шахматчилар бор.
Тўртинчи тур ва Магнус Карлсен билан марказий тўқнашув
Турнирнинг энг муҳим босқичларидан бирида жиддий баҳслар кузатилди:
Магнус Карлсен билан дуранг: Tech Mahindra Global Chess League турнирининг тўртинчи турида Fyers American Gambits жамоаси Магнус Карлсен бошчилигидаги Alpine APL Pipers жамоаси билан тўқнаш келиб, биринчи тахтада Жавоҳир Синдаров Магнус Карлсен билан дуранг натижа қайд этди;
Муросасиз натижалар: Бибисара Ассаубаева ҳиндистонлик Дивия Дешмуҳ билан муросага келди, Ниҳал Сарин эса нидерландиялик Аниш Гири билан дуранг ўйнади;
Умумий ҳисобдаги устунлик: Афсуски, Синдаровнинг қолган жамоадошлари рақибларига имкониятни бой бериб қўйди.
Турнир жадвали ва жамоаларнинг жорий кўрсаткичлари
Мусобақадаги очколар тақсимоти ва жамоаларнинг ўрни қуйидагича шаклланган:
Пешқадамнинг натижаси: Магнус Карлсен жамоаси ушбу баҳсда 15:3 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида 9 очко билан пешқадамлик қилмоқда;
Ҳамюртимиз жамоасининг ўрни: Икки ғалаба ва икки мағлубиятга эга Fyers American Gambits 6 очко билан қўшимча кўрсаткичларга кўра 3-ўриндан жой олган;
Келгуси имкониятлар: Жамоанинг олдиндаги турларда ўз мавқеини янада яхшилаш учун имкониятлари етарли.
Сизнингча, Жавоҳир Синдаровнинг шахмат қироли Магнус Карлсенга қарши муносиб ўйин кўрсатиб дурангга эришгани унинг кейинги турлардаги руҳиятига қандай таъсир кўрсатади? Сизнингча, Fyers American Gambits жамоаси мусобақа ғолиблиги учун курашни давом эттира оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим янгиликни шахмат мухлисларига улашинг!
…