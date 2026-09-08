Синдаров Карлсенни тўхтатди: Миллион долларлик муҳим баҳсда нималар содир бўлди?

·69·Спорт
Синдаров Карлсенни тўхтатди: Миллион долларлик муҳим баҳсда нималар содир бўлди?

Ҳиндистоннинг Бангалор шаҳрида шахмат бўйича мукофот жамғармаси 1 миллион АҚШ долларини ташкил этувчи Tech Mahindra Global Chess League (GCL) турнири қизғин паллага кирди. Мусобақа иштирокчилари ва жамоаларнинг муросасиз баҳслари мухлислар диққат марказида турибди. Хўш, мазкур нуфузли мусобақада ҳамюртимиз қандай натижаларни қайд этмоқда ва унинг жамоаси турнир жадвалида қандай ўринни эгаллаб турибди? Мақола охирида эса асосий интрига — жамоалар ўртасидаги ўйин ҳисоби ва тўртинчи турнинг барча тафсилотларини очиб берамиз.

Жаҳон юлдузларини жамлаган мусобақа ва Синдаровнинг ўрни

Мусобақанинг ташкилий жиҳатлари ва иштирокчилар таркиби жиддий ёндашувни талаб этади:

  • Юлдузли таркиблар: Мусобақада ўз таркибига дунёнинг энг таниқли шахматчиларини жамлаган олтита жамоа ғолиблик йўлида баҳс олиб бормоқда;

  • Ҳамюртимизнинг мақоми: Ҳамюртимиз Жавоҳир Синдаров мусобақанинг бу йилги мавсумида Fyers American Gambits жамоаси шарафини ҳимоя қилиб, жамоанинг биринчи — Icon тахтасида дона сурмоқда;

  • Кучли рақобат: Синдаровнинг жамоасида қозоғистонлик Бибисара Ассаубаева, россиялик Данил Дубов, ҳиндистонлик Ниҳал Сарин, франциялик Марк-Андриа Маурицци ҳамда испаниялик халқаро мастер Сара Ҳадем каби маҳоратли шахматчилар бор.

Тўртинчи тур ва Магнус Карлсен билан марказий тўқнашув

Турнирнинг энг муҳим босқичларидан бирида жиддий баҳслар кузатилди:

  • Магнус Карлсен билан дуранг: Tech Mahindra Global Chess League турнирининг тўртинчи турида Fyers American Gambits жамоаси Магнус Карлсен бошчилигидаги Alpine APL Pipers жамоаси билан тўқнаш келиб, биринчи тахтада Жавоҳир Синдаров Магнус Карлсен билан дуранг натижа қайд этди;

  • Муросасиз натижалар: Бибисара Ассаубаева ҳиндистонлик Дивия Дешмуҳ билан муросага келди, Ниҳал Сарин эса нидерландиялик Аниш Гири билан дуранг ўйнади;

  • Умумий ҳисобдаги устунлик: Афсуски, Синдаровнинг қолган жамоадошлари рақибларига имкониятни бой бериб қўйди.

Синдаров Карлсенни тўхтатди: Миллион долларлик муҳим баҳсда нималар содир бўлди?

Турнир жадвали ва жамоаларнинг жорий кўрсаткичлари

Мусобақадаги очколар тақсимоти ва жамоаларнинг ўрни қуйидагича шаклланган:

  • Пешқадамнинг натижаси: Магнус Карлсен жамоаси ушбу баҳсда 15:3 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида 9 очко билан пешқадамлик қилмоқда;

  • Ҳамюртимиз жамоасининг ўрни: Икки ғалаба ва икки мағлубиятга эга Fyers American Gambits 6 очко билан қўшимча кўрсаткичларга кўра 3-ўриндан жой олган;

  • Келгуси имкониятлар: Жамоанинг олдиндаги турларда ўз мавқеини янада яхшилаш учун имкониятлари етарли.

Синдаров Карлсенни тўхтатди: Миллион долларлик муҳим баҳсда нималар содир бўлди?

Сизнингча, Жавоҳир Синдаровнинг шахмат қироли Магнус Карлсенга қарши муносиб ўйин кўрсатиб дурангга эришгани унинг кейинги турлардаги руҳиятига қандай таъсир кўрсатади? Сизнингча, Fyers American Gambits жамоаси мусобақа ғолиблиги учун курашни давом эттира оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим янгиликни шахмат мухлисларига улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жанги ўтказмоқчи: Хайме Мунгияга расмий таклиф юборилдиБектемир Мелиқўзиев чемпионлик жанги ўтказмоқчи: Хайме Мунгияга расмий таклиф юборилдиБугун, 12:20Альваро Мората Испания термасидаги келажагига нуқта қўймадиАльваро Мората Испания термасидаги келажагига нуқта қўймадиБугун, 12:11Ҳусанов Чемпионлар лигасида: «Сити» сафида “Порту”га қарши муҳим дебют кутилмоқда!Ҳусанов Чемпионлар лигасида: «Сити» сафида “Порту”га қарши муҳим дебют кутилмоқда!Бугун, 11:26ЕЧЛ фаворити сифатида кутилмаган жамоа 1-ўринга қўйилди — Сенсацион рейтинг!ЕЧЛ фаворити сифатида кутилмаган жамоа 1-ўринга қўйилди — Сенсацион рейтинг!Бугун, 09:09 Сенсация: «Ал Ҳилол» ўз майдонида кутилмаганда «Неом»га мағлуб бўлди Сенсация: «Ал Ҳилол» ўз майдонида кутилмаганда «Неом»га мағлуб бўлдиБугун, 09:00Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппенинг «Олтин тўп» ҳақидаги орзусини танқид қилдиКристоф Дюгарри Килиан Мбаппенинг «Олтин тўп» ҳақидаги орзусини танқид қилдиБугун, 00:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда