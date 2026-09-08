Xiaomi 18 Фолд флагмани илк кунда рекорд даражада сотилди

·0·Техно
Xiaomi 18 Фолд флагмани илк кунда рекорд даражада сотилди

Xiaomi компаниясининг янги букланувчи смартфони харидорлар орасида кутилмаганда оммалашиб кетди. ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi 18 Фолд модели дастлабки предзаказ куниёқ тўлиқ сотилиб тугаган ва унинг савдо ҳажми аввалги авлод қурилмаларига нисбатан 310 фоизга ошган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур ютуқ Xiaomi муҳандисларининг узоқ давом этган саъй-ҳаракатлари натижаси бўлди. Компания раҳбариятининг таъкидлашича, ушбу ноёб шакл-фактор устида қарийб 20 ой давомида қизғин иш олиб борилган.

Илғор экран технологиялари ва формат

Янги қурилма компакт ва йирик букланувчи гаджетлар орасидаги оралиқ вариант сифатида намойиш этилди. Xiaomi 18 Фолд ташқи томонида 5,38 дюймли, ички қисмида эса 7,58 дюймли юқори сифатли экранларни ўз ичига олган.

Ҳар икки панел тахминан 2:1 нисбатдаги томонлар кенглигига эга бўлиб, 1 дан 120 Hz гача ўзгарувчан ЛТПО частотасини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, фойдаланувчилар кўзининг саломатлигини ҳимоя қилиш учун 1440 Hz частотали юқори частотали ШИМ технологияси жорий этилган.

Бундай ёндашув қурилма йиғилган ҳолатда нисбатан ихчамликни сақлаб қолган ҳолда, очилган ҳолатда жуда кенг ишчи майдонини тақдим этиш имконини берди.

Инновацион процессор ва хотира

Смартфон техник жиҳатдан ҳам тубдан янги ечимлар билан таъминланди. Xiaomi 18 Фолд 3 нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилган махсус XringO3 флагман чипи билан жиҳозланган илк қурилма бўлди.

Мазкур процессор 10 та ядродан иборат бўлиб, 16 ядроли G2-Ultra NX график чипи ва 200 TOPS гача унумдорликни таъминловчи нейрон тармоқ процессорини ўз ичига олади.

Бундан ташқари, мазкур смартфон Чангхин LPDDR6 хотирасидан фойдаланадиган илк тижорий қурилма мақомини олди. Натижада Xiaomi ўзининг шахсий мобил платформаси ва янги турдаги тезкор хотирани бир вақтнинг ўзида бозорга чиқарган ҳолда уларни ўзаро мукаммал оптималлаштирди.

XiaomiXiaomi 18 ФолдСмартфонларТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

MediaTek Ҳелио G99+ тақдим этилди: бюджет телефонлар учун янги чипMediaTek Ҳелио G99+ тақдим этилди: бюджет телефонлар учун янги чипБугун, 10:54Samsung 4 нм қувватларининг ярмини HBM4 базавий кристалларига ажратдиSamsung 4 нм қувватларининг ярмини HBM4 базавий кристалларига ажратдиБугун, 10:26Vivo X500 флагман серияси 21-сентябрда тақдим этиладиVivo X500 флагман серияси 21-сентябрда тақдим этиладиБугун, 09:51Apple'дан мутлақ янгилик: iPhone 18 Pro ва Ultra тақдимотига саноқли соатлар қолдиApple'дан мутлақ янгилик: iPhone 18 Pro ва Ultra тақдимотига саноқли соатлар қолдиБугун, 09:29Opendoor асосчиси қурилишдаги кадрлар танқислигига қарши сунъий интеллект лойиҳасини бошладиOpendoor асосчиси қурилишдаги кадрлар танқислигига қарши сунъий интеллект лойиҳасини бошладиБугун, 07:21Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини янги талқинда қайтардиSony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини янги талқинда қайтардиБугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди