Xiaomi 18 Фолд флагмани илк кунда рекорд даражада сотилди
Xiaomi компаниясининг янги букланувчи смартфони харидорлар орасида кутилмаганда оммалашиб кетди. ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi 18 Фолд модели дастлабки предзаказ куниёқ тўлиқ сотилиб тугаган ва унинг савдо ҳажми аввалги авлод қурилмаларига нисбатан 310 фоизга ошган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур ютуқ Xiaomi муҳандисларининг узоқ давом этган саъй-ҳаракатлари натижаси бўлди. Компания раҳбариятининг таъкидлашича, ушбу ноёб шакл-фактор устида қарийб 20 ой давомида қизғин иш олиб борилган.
Илғор экран технологиялари ва форматЯнги қурилма компакт ва йирик букланувчи гаджетлар орасидаги оралиқ вариант сифатида намойиш этилди. Xiaomi 18 Фолд ташқи томонида 5,38 дюймли, ички қисмида эса 7,58 дюймли юқори сифатли экранларни ўз ичига олган.
Ҳар икки панел тахминан 2:1 нисбатдаги томонлар кенглигига эга бўлиб, 1 дан 120 Hz гача ўзгарувчан ЛТПО частотасини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, фойдаланувчилар кўзининг саломатлигини ҳимоя қилиш учун 1440 Hz частотали юқори частотали ШИМ технологияси жорий этилган.
Бундай ёндашув қурилма йиғилган ҳолатда нисбатан ихчамликни сақлаб қолган ҳолда, очилган ҳолатда жуда кенг ишчи майдонини тақдим этиш имконини берди.
Инновацион процессор ва хотираСмартфон техник жиҳатдан ҳам тубдан янги ечимлар билан таъминланди. Xiaomi 18 Фолд 3 нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилган махсус XringO3 флагман чипи билан жиҳозланган илк қурилма бўлди.
Мазкур процессор 10 та ядродан иборат бўлиб, 16 ядроли G2-Ultra NX график чипи ва 200 TOPS гача унумдорликни таъминловчи нейрон тармоқ процессорини ўз ичига олади.
Бундан ташқари, мазкур смартфон Чангхин LPDDR6 хотирасидан фойдаланадиган илк тижорий қурилма мақомини олди. Натижада Xiaomi ўзининг шахсий мобил платформаси ва янги турдаги тезкор хотирани бир вақтнинг ўзида бозорга чиқарган ҳолда уларни ўзаро мукаммал оптималлаштирди.
…