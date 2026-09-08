8 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?
Бугун — 2026 йил 8 сентябрь, сешанба. Бу сана тақвимдаги оддий кунлардан бири эмас. 8 сентябрь халқаро саводхонлик ва физиотерапия соҳаларига эътибор қаратиладиган кун бўлиши билан бирга, жаҳон санъати ва сиёсий тарихида из қолдирган бир қатор воқеалар билан ҳам боғлиқ.
Микеланжелонинг «Довуд» ҳайкали Флоренция аҳоли ва меҳмонларига илк бор намойиш этилган кун ҳам айнан 8 сентябрга тўғри келади. Орадан асрлар ўтиб, шу сана Буюк Британия қироличаси Елизавета II вафоти билан ҳам тарихга кирди.
Бугун қандай кунлар нишонланади?
8 сентябрь бир вақтнинг ўзида таълим, соғлиқни сақлаш ва санъат соҳалари учун аҳамиятли саналади.
Сана
Кун ёки воқеа
8 сентябрь
Халқаро саводхонлик куни
8 сентябрь
Бутунжаҳон физиотерапия куни
8 сентябрь
АҚШда Актёрлар куни сифатида қайд этилади
1504 йил
Микеланжелонинг «Довуд» ҳайкали оммага намойиш этилди
1636 йил
Гарвард коллежи ташкил этилиш жараёни бошланди
1923 йил
Бутунроссия кўрлар жамияти устави тасдиқланди
1926 йил
Германия Миллатлар Лигасига қабул қилинди
2022 йил
Елизавета II вафот этди
Халқаро саводхонлик куни: 2026 йилда муҳим юбилей
8 сентябрь — ЮНЕСКО ташаббуси билан нишонланадиган Халқаро саводхонлик куни.
Бу сана 1966 йилда ЮНЕСКО томонидан эълон қилинган ва 1967 йилдан бошлаб ҳар йили нишонлаб келинади. 2026 йилда унинг 60 йиллиги нишонланмоқда.
Бу йилги мавзу — «Инсонлар, сайёра ва фаровонлик учун саводхонлик».
ЮНЕСКО маълумотига кўра, 2024 йил ҳолатида дунёда камида 739 миллион нафар ёш ва катта ёшли инсон базавий саводхонлик кўникмаларига эга эмас. Шунингдек, болаларнинг катта қисми ўқиш бўйича минимал даражага ҳам етиб бормайapти.
Саводхонлик — фақат ўқиш ва ёзишни билиш эмас, балки инсоннинг таълим, меҳнат ва жамиятда тўлиқ иштирок этиши учун муҳим асосдир.
2026 йилги асосий халқаро тадбирлар 8–9 сентябрь кунлари Мексиканинг Чьяпас ҳудудида ўтказилмоқда.
Физиотерапия куни: 8 сентябрнинг яна бир муҳим маъноси
Бугун Бутунжаҳон физиотерапия куни ҳам нишонланади.
World Physiotherapy маълумотига кўра, бу сана ҳар йили 8 сентябрда ўтказилади. 1996 йилда айнан шу сана физиотерапия соҳаси вакилларининг халқаро бирдамлик куни сифатида белгиланган.
2026 йилда асосий эътибор юрак-қон томир касалликлари ва инсультнинг олдини олиш, бошқариш ҳамда реабилитациясида физиотерапия ва жисмоний фаолликнинг ўрнига қаратилган.
1504 йил: Микеланжело «Довуд»ни дунёга намойиш қилди
8 сентябрь санъат тарихида ҳам алоҳида ўринга эга.
1504 йилда Микеланжело Буонарротининг машҳур «Довуд» ҳайкали Флоренцияда оммага намойиш этилди. 5 метрдан ортиқ баландликдаги асар Каррара мармарининг бир бўлагидан яратилган.
Ҳайкал дастлаб Флоренция собори томига ўрнатилиши режалаштирилган эди. Бироқ асар тайёр бўлгач, уни янада кўзга кўринадиган жойга ўрнатишга қарор қилинди.
Натижада «Довуд» Флоренциядаги Синьория майдонига жойлаштирилди.
Қизиқ фактлар:
Микеланжело ҳайкал устида тахминан уч йил ишлаган;
асар баландлиги 5 метрдан зиёд;
у ягона мармар бўлагидан яратилган;
1873 йилда асарни асраш мақсадида Флоренциядаги Академия галереясига кўчирилган;
майдонда эса унинг нусхаси қолдирилган.
1636 йил: Гарвард ҳақидаги муҳим аниқлик
Сиз келтирган рўйхатда «1636 йил 8 сентябрь — Гарвард университети ташкил топди» деган маълумот бор.
Бу ерда муҳим тарихий изоҳ бор.
Гарварднинг расмий тарихи унинг асос солинган санасини 1636 йил 28 октябрь деб кўрсатади. Ўша куни Массачусетс кўрфази колонияси Бош суди янги коллеж ташкил этиш ҳақида қарор қабул қилган.
Айрим манбаларда эса 8 сентябрь санаси учрайди. Масалан, Гарварднинг CS50 таълим материалларида 1636 йил 8 сентябрь келтирилган. Аммо Гарвард университетининг расмий тарихий маълумотларида 28 октябрь санаси қабул қилинган.
Шунинг учун мақолада бу воқеани 8 сентябрь эмас, 28 октябрь 1636 йил деб бериш тарихий жиҳатдан аниқроқ бўлади.
1923 йил: кўзи ожиз инсонлар учун муҳим қадам
1923 йил 8 сентябрда РСФСР Ички ишлар халқ комиссарлиги Бутунроссия кўрлар жамиятининг дастлабки уставини тасдиқлаган.
Тарихий ҳужжатда уставнинг айнан 1923 йил 8 сентябрда тасдиқлангани қайд этилган.
Кейинчалик ташкилотнинг биринчи таъсис съезди 1925 йилда ўтказилган. Шу боис 8 сентябрь кўзи ожиз инсонларни бирлаштириш ҳаракати тарихида муҳим сана ҳисобланади.
1926 йил: Германия Миллатлар Лигасига қўшилди
1926 йил 8 сентябрда Германия Миллатлар Лигасига қабул қилинди.
Бу воқеа Биринчи жаҳон урушидан кейинги халқаро сиёсий тизимда Германиянинг янада фаол ўрин эгаллай бошлаганини англатган муҳим дипломатик қадамлардан бири эди.
2022 йил: Елизавета II вафот этган кун
8 сентябрь замонавий тарихда яна бир оғир воқеа билан боғлиқ.
2022 йил 8 сентябрда Буюк Британия қироличаси Елизавета II 96 ёшида вафот этди. У Шотландиядаги Балморал қароргоҳида ҳаётдан кўз юмди.
Елизавета II тахтда қарийб 70 йил ўтирди ва Буюк Британия тарихида энг узоқ ҳукмронлик қилган монархга айланди. Унинг вафотидан кейин катта ўғли Чарльз III қирол бўлди.
Қироличанинг вафоти бутун дунёда катта акс-садо берди. Чунки у нафақат Британия, балки ХХ асрнинг иккинчи ярми ва XXI аср бошидаги халқаро тарихнинг энг танилган рамзий шахсларидан бири эди.
Актёрлар куни ҳам 8 сентябрда
8 сентябрь АҚШда Актёрлар куни (Actors' Day) сифатида ҳам қайд этилади. Бу расмий федерал байрам эмас, балки актёрлик касби ва саҳна ҳамда экран ижодкорларига эътибор қаратишга бағишланган сана сифатида нишонланади.
Бу кун театр, кино, телевидение ва бошқа саҳна санъати йўналишларида меҳнат қилаётган ижодкорларнинг касбий маҳоратини қадрлашга хизмат қилади.
8 сентябрь нима учун тарихда қолган?
Бир сана ичида таълим, тиббиёт, санъат, дипломатия ва монархия тарихига оид воқеаларнинг жамланиши 8 сентябрни қизиқарли саналардан бирига айлантиради.
Бугун:
саводхонликнинг инсон ҳаётидаги аҳамияти яна бир бор эслатилади;
физиотерапиянинг соғлиқни тиклашдаги ўрнига эътибор қаратилади;
Микеланжелонинг «Довуд» асари оммага намойиш этилганига 522 йил тўлади;
Германиянинг Миллатлар Лигасига киргани 100 йил олдинги воқеа сифатида ёдга олинади;
Елизавета II вафот этганига тўрт йил тўлади.
Хулоса
8 сентябрь — бир қарашда оддий календарь санаси. Аммо унинг ортида инсоннинг билим олиш ҳуқуқидан тортиб, тиббиёт, буюк санъат асарлари, халқаро дипломатия ва қироллик тарихигача бўлган улкан воқеалар турибди.
Энг муҳими, бу сана бизга тарих фақат ўтмиш ҳақида эмаслигини эслатади: саводхонлик, соғлом ҳаёт, маданият ва инсон қадри билан боғлиқ масалалар бугун ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган.
…