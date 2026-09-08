Шавкат Раҳмонов Ўзбекистондан кўчиб кетгандан кейинги оғир ҳаёти ҳақида очиқ сўзлади
Ўзбекистонда туғилиб, жаҳон ареналарида улкан зафарларга эришиб келаётган машҳур UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов ўтмишдаги оғир кунлари ва босиб ўтган машаққатли йўли ҳақида очиқчасига гапириб берди. Мамлакат спорт тарихидаги энг ёрқин юлдузлардан бирига айланган жангчининг оиласи Қозоғистонга кўчиб ўтгандан сўнг дуч келган мушкул шароитлари, тор квартирадаги ҳаёт ва бу синовлар унинг иродасини қандай тоблагани билан алоҳида аҳамият касб этмоқда.
Қарағандага кўчиш ва бир хонали тор уйдаги ҳаёт синовлари
Спортчи оиласи бошидан кечирган оғир шароитлар унутилмас хотираларни қолдирган:
Қарағандадаги бир хонали квартира: Раҳмоновнинг айтишича, Қарағандага кўчиб ўтгандан кейин оиласи бир муддат бир хонали квартирада яшаган ва жой жуда тор бўлган;
Оғир дамларнинг тарбиявий таъсири: Спортчи ўша даврни эслаб: "Албатта, оғир дамлар бўлган, лекин бу бизни кучлироқ қилади. Аксинча, қулай шароитда яшасак, яхшиликка тез ўрганиб қоламиз", — деб таъкидлайди;
Зич шароитдаги кунлар: У квартирада у билан бирга онаси, синглиси ва уч нафар акаси яшаганини очиқлаб, ўша пайтда оиланинг кенгроқ уй олишга имкони бўлмаганини қўшимча қилган.
Қийинчиликлардан муваффақиятгача: Шахсий мотивация ва уй-жой шароитининг яхшиланиши
Спортчининг ўтмиши ва кейинги ҳаётидаги ўзгаришлар аниқ босқичларни ўз ичига олади:
Имкониятларнинг чекланганлиги: "Шундай шароит эди, нима ҳам қилардик. Имкониятимиз йўқ эди", дея эслайди Шавкат оиласининг ўша пайтдаги аҳволини;
Ҳаёт шароитининг яхшиланиши: Сурхондарёда дунёга келган Шавкат кейинчалик оиласи билан бирга ўз уй-жой шароитини босқичма-босқич яхшилашга муваффақ бўлди;
Мотивация пойдевори: Раҳмоновнинг ўзи ўша оғир даврни ўз мотивациясининг шаклланиши ва спортда улкан муваффақиятга эришишга бўлган кучли интилиши билан бевосита боғлайди.
Шавкат Раҳмонов оиласининг ўша даврдаги оғир маиший шароити нима учун бугун барчага ўрнак бўлмоқда?
Жамоатчилик ва мухлислар ўртасида бу давр катта қизиқиш уйғотмоқда:
Умумий хонадон майдони: Кўпчиликни ҳайратда қолдирган жиҳат — спортчининг сўзларига кўра, оила «беш киши 12 квадрат метр жойда яшаганмиз, қўпол қилиб айтганда»;
Синовларнинг тобловчи кучи: Болаликдаги машаққатлар ва етишмовчиликлар бўлажак чемпионда кучли ирода ҳамда матонатни шакллантирди;
Мақсад сари интилиш: Тор уйдаги қийинчиликлардан жаҳон ареналаригача бўлган йўл бугунги ёшлар учун катта мотивация ва матонат мактабига айланди.
Сизнингча, инсоннинг болалигида кўрган оғир машаққатлари ва тор уйдаги шароитлар унинг келажакда улкан зафарларга эришишида қандай роль ўйнайди? Сизнинг ҳаётингизда ҳам шу каби синовлар мақсадингизга етишда туртки бўлганми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…