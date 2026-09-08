Шавкат Раҳмонов Ўзбекистондан кўчиб кетгандан кейинги оғир ҳаёти ҳақида очиқ сўзлади

·121·Дунё
Шавкат Раҳмонов Ўзбекистондан кўчиб кетгандан кейинги оғир ҳаёти ҳақида очиқ сўзлади

Ўзбекистонда туғилиб, жаҳон ареналарида улкан зафарларга эришиб келаётган машҳур UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов ўтмишдаги оғир кунлари ва босиб ўтган машаққатли йўли ҳақида очиқчасига гапириб берди. Мамлакат спорт тарихидаги энг ёрқин юлдузлардан бирига айланган жангчининг оиласи Қозоғистонга кўчиб ўтгандан сўнг дуч келган мушкул шароитлари, тор квартирадаги ҳаёт ва бу синовлар унинг иродасини қандай тоблагани билан алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Қарағандага кўчиш ва бир хонали тор уйдаги ҳаёт синовлари

Спортчи оиласи бошидан кечирган оғир шароитлар унутилмас хотираларни қолдирган:

  • Қарағандадаги бир хонали квартира: Раҳмоновнинг айтишича, Қарағандага кўчиб ўтгандан кейин оиласи бир муддат бир хонали квартирада яшаган ва жой жуда тор бўлган;

  • Оғир дамларнинг тарбиявий таъсири: Спортчи ўша даврни эслаб: "Албатта, оғир дамлар бўлган, лекин бу бизни кучлироқ қилади. Аксинча, қулай шароитда яшасак, яхшиликка тез ўрганиб қоламиз", — деб таъкидлайди;

  • Зич шароитдаги кунлар: У квартирада у билан бирга онаси, синглиси ва уч нафар акаси яшаганини очиқлаб, ўша пайтда оиланинг кенгроқ уй олишга имкони бўлмаганини қўшимча қилган.

Қийинчиликлардан муваффақиятгача: Шахсий мотивация ва уй-жой шароитининг яхшиланиши

Спортчининг ўтмиши ва кейинги ҳаётидаги ўзгаришлар аниқ босқичларни ўз ичига олади:

  • Имкониятларнинг чекланганлиги: "Шундай шароит эди, нима ҳам қилардик. Имкониятимиз йўқ эди", дея эслайди Шавкат оиласининг ўша пайтдаги аҳволини;

  • Ҳаёт шароитининг яхшиланиши: Сурхондарёда дунёга келган Шавкат кейинчалик оиласи билан бирга ўз уй-жой шароитини босқичма-босқич яхшилашга муваффақ бўлди;

  • Мотивация пойдевори: Раҳмоновнинг ўзи ўша оғир даврни ўз мотивациясининг шаклланиши ва спортда улкан муваффақиятга эришишга бўлган кучли интилиши билан бевосита боғлайди.

Шавкат Раҳмонов оиласининг ўша даврдаги оғир маиший шароити нима учун бугун барчага ўрнак бўлмоқда?

Жамоатчилик ва мухлислар ўртасида бу давр катта қизиқиш уйғотмоқда:

  • Умумий хонадон майдони: Кўпчиликни ҳайратда қолдирган жиҳат — спортчининг сўзларига кўра, оила «беш киши 12 квадрат метр жойда яшаганмиз, қўпол қилиб айтганда»;

  • Синовларнинг тобловчи кучи: Болаликдаги машаққатлар ва етишмовчиликлар бўлажак чемпионда кучли ирода ҳамда матонатни шакллантирди;

  • Мақсад сари интилиш: Тор уйдаги қийинчиликлардан жаҳон ареналаригача бўлган йўл бугунги ёшлар учун катта мотивация ва матонат мактабига айланди.

Сизнингча, инсоннинг болалигида кўрган оғир машаққатлари ва тор уйдаги шароитлар унинг келажакда улкан зафарларга эришишида қандай роль ўйнайди? Сизнинг ҳаётингизда ҳам шу каби синовлар мақсадингизга етишда туртки бўлганми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ғарб позицияси ва глобал тизим заифлашмоқда: Сергей Лавровнинг шов-шувли баёнотиҒарб позицияси ва глобал тизим заифлашмоқда: Сергей Лавровнинг шов-шувли баёнотиБугун, 12:35Шифохона автотураргоҳида ёнғин чиқиб, 28 та автомобиль зарарландиШифохона автотураргоҳида ёнғин чиқиб, 28 та автомобиль зарарландиБугун, 12:11АҚШ Марказий Осиё давлатларидан Эрон билан савдо қилишни тўхтатишни талаб қилмоқдаАҚШ Марказий Осиё давлатларидан Эрон билан савдо қилишни тўхтатишни талаб қилмоқдаБугун, 11:098 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?8 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?Бугун, 09:19Турист сувга сакраб, фожиали ҳалокатга учрадиТурист сувга сакраб, фожиали ҳалокатга учрадиБугун, 01:28Отнинг бош суяги ортидан икки тиш чиқдиОтнинг бош суяги ортидан икки тиш чиқдиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада