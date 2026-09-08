Альваро Мората Испания термасидаги келажагига нуқта қўймади
Тажрибали ҳужумчи Альваро Мората 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги ғалабадан четда қолганига қарамай, миллий жамоадаги фаолиятини якунлаш нияти йўқлигини маълум қилди. Комо клубидан Леганес сафига ижарага ўтган футболчи жамоанинг мундиалдаги зафарини четдан туриб кузатган бўлса-да, терма жамоадаги эшикларни ёпмаганини таъкидлади. Кадена СEР телеканалининг Эл Ларгуеро кўрсатувига берган интервюсида ҳужумчи ушбу мавзу юзасидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аслида, бош мураббий Луис де ла Фуенте кенгайтирилган таркиб эълон қилинишидан олдинроқ ҳужумчига қўнғироқ қилиб, мундиалга олиб кетолмаслигини шахсан тушунтирганди. Кадена СEР хабар беришича, Мората бу қарорни тўғри тушуниб, турнир олдидан ортиқча шовқин-сурон чиқармаслик мақсадида вазиятни вазминлик билан қабул қилган. У мураббийнинг танловини ҳурмат қилган ҳолда, жамоага четдан туриб тўлиқ далда берган.
Мундиал ва мураббий билан суҳбатМоратанинг тан олишича, ҳар қандай футболчи сингари унда ҳам турнирда қатнашиш умиди охиригача бўлган. "Албатта, жаҳон чемпионатида бўлишни жуда истар эдим. Бироқ Нью-Йоркка бориб, ўзим билан бирга терма жамоада илк қадамларини ташлаган кўплаб йигитларни кўрдим. Агар йил бошқачароқ кечганида нима бўларди, деб ўйлашинг мумкин, лекин бундан маъно йўқ", – дея таъкидлаган футболчи.
Шунингдек, у жамоадаги рақобат жуда кескин эканини ва бош мураббий Луис де ла Фуенте учун ҳам бу оғир танлов бўлганини эътироф этган. Ҳужумчининг фикрича, агар у таркибга киритилганида, матбуот ва жамоатчилик томонидан ортиқча саволлар ҳамда босим юзага келиши мумкин эди. Шу боис, бу қарор жамоанинг тинчлиги учун ҳам маъқул келган.
Рақобат ва жамоадошлар учун қувончҲужум чизиғидаги рақобат масаласига тўхталиб ўтар экан, Мората жамоадошларининг муваффақиятидан чин дилдан хурсанд бўлганини яширмади. У Боржа Иглесиас ҳамда бошқа ҳужумчилар бу ғалабага муносиб эканини алоҳида таъкидлаб ўтди.
Шунингдек, жамоадоши Микел Оярзабалнинг маҳоратига юқори баҳо берган форвард Ферран Торреснинг голидан ўзгача завқланганини билдирди: "Мен ўзим уришни истаган голни у киритди ва бундан беҳад хурсанд бўлдим". Луис де ла Фуентес билан бўлган суҳбат ҳақида гапирар экан, Мората мураббийга миннатдорчилик билдириб, барча омад тилаганини қўшимча қилди.
…