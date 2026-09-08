Альваро Мората Испания термасидаги келажагига нуқта қўймади

·33·Спорт
Альваро Мората Испания термасидаги келажагига нуқта қўймади

Тажрибали ҳужумчи Альваро Мората 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги ғалабадан четда қолганига қарамай, миллий жамоадаги фаолиятини якунлаш нияти йўқлигини маълум қилди. Комо клубидан Леганес сафига ижарага ўтган футболчи жамоанинг мундиалдаги зафарини четдан туриб кузатган бўлса-да, терма жамоадаги эшикларни ёпмаганини таъкидлади. Кадена СEР телеканалининг Эл Ларгуеро кўрсатувига берган интервюсида ҳужумчи ушбу мавзу юзасидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аслида, бош мураббий Луис де ла Фуенте кенгайтирилган таркиб эълон қилинишидан олдинроқ ҳужумчига қўнғироқ қилиб, мундиалга олиб кетолмаслигини шахсан тушунтирганди. Кадена СEР хабар беришича, Мората бу қарорни тўғри тушуниб, турнир олдидан ортиқча шовқин-сурон чиқармаслик мақсадида вазиятни вазминлик билан қабул қилган. У мураббийнинг танловини ҳурмат қилган ҳолда, жамоага четдан туриб тўлиқ далда берган.

Мундиал ва мураббий билан суҳбат

Моратанинг тан олишича, ҳар қандай футболчи сингари унда ҳам турнирда қатнашиш умиди охиригача бўлган. "Албатта, жаҳон чемпионатида бўлишни жуда истар эдим. Бироқ Нью-Йоркка бориб, ўзим билан бирга терма жамоада илк қадамларини ташлаган кўплаб йигитларни кўрдим. Агар йил бошқачароқ кечганида нима бўларди, деб ўйлашинг мумкин, лекин бундан маъно йўқ", – дея таъкидлаган футболчи.

Шунингдек, у жамоадаги рақобат жуда кескин эканини ва бош мураббий Луис де ла Фуенте учун ҳам бу оғир танлов бўлганини эътироф этган. Ҳужумчининг фикрича, агар у таркибга киритилганида, матбуот ва жамоатчилик томонидан ортиқча саволлар ҳамда босим юзага келиши мумкин эди. Шу боис, бу қарор жамоанинг тинчлиги учун ҳам маъқул келган.

Рақобат ва жамоадошлар учун қувонч

Ҳужум чизиғидаги рақобат масаласига тўхталиб ўтар экан, Мората жамоадошларининг муваффақиятидан чин дилдан хурсанд бўлганини яширмади. У Боржа Иглесиас ҳамда бошқа ҳужумчилар бу ғалабага муносиб эканини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Шунингдек, жамоадоши Микел Оярзабалнинг маҳоратига юқори баҳо берган форвард Ферран Торреснинг голидан ўзгача завқланганини билдирди: "Мен ўзим уришни истаган голни у киритди ва бундан беҳад хурсанд бўлдим". Луис де ла Фуентес билан бўлган суҳбат ҳақида гапирар экан, Мората мураббийга миннатдорчилик билдириб, барча омад тилаганини қўшимча қилди.

Альваро МоратаИспанияЖЧ-2026Луис де ла ФуентеЛеганес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жанги ўтказмоқчи: Хайме Мунгияга расмий таклиф юборилдиБектемир Мелиқўзиев чемпионлик жанги ўтказмоқчи: Хайме Мунгияга расмий таклиф юборилдиБугун, 12:20Синдаров Карлсенни тўхтатди: Миллион долларлик муҳим баҳсда нималар содир бўлди?Синдаров Карлсенни тўхтатди: Миллион долларлик муҳим баҳсда нималар содир бўлди?Бугун, 12:08Ҳусанов Чемпионлар лигасида: «Сити» сафида “Порту”га қарши муҳим дебют кутилмоқда!Ҳусанов Чемпионлар лигасида: «Сити» сафида “Порту”га қарши муҳим дебют кутилмоқда!Бугун, 11:26ЕЧЛ фаворити сифатида кутилмаган жамоа 1-ўринга қўйилди — Сенсацион рейтинг!ЕЧЛ фаворити сифатида кутилмаган жамоа 1-ўринга қўйилди — Сенсацион рейтинг!Бугун, 09:09 Сенсация: «Ал Ҳилол» ўз майдонида кутилмаганда «Неом»га мағлуб бўлди Сенсация: «Ал Ҳилол» ўз майдонида кутилмаганда «Неом»га мағлуб бўлдиБугун, 09:00Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппенинг «Олтин тўп» ҳақидаги орзусини танқид қилдиКристоф Дюгарри Килиан Мбаппенинг «Олтин тўп» ҳақидаги орзусини танқид қилдиБугун, 00:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда