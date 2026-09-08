Sony компанияси Xperia смартфонлари учун Android 17 янгиланишини чиқарди
Sony компанияси ўзининг мобил қурилмалари учун Android 17 операцион тизимига асосланган янги прошивкани тарқатишни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, янгиланишни биринчилардан бўлиб Xperia 1 VIII флагман смартфони қабул қилиб олди ва бу фойдаланувчиларга қурилманинг функционал имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда 73.1.A.2.61 рақамли ва ҳажми тахминан 1,2 GB бўлган мазкур дастурий таъминот Европа ҳудудидаги фойдаланувчилар учун очиқ. Бироқ, компания режасига кўра, янги версия босқичма-босқич бошқа минтақалардаги қурилмаларга ҳам етиб боради. Фойдаланувчилар унинг мавжудлигини смартфон созламаларидаги дастурий таъминотни янгилаш бўлими орқали қўлда текшириб кўришлари мумкин.
Интерфейс ва иш столи режимининг янги имкониятлариЯнгиланишнинг энг асосий ва эътиборга молик янгиликларидан бири бу — тўқилган десктоп (иш столи) режимининг пайдо бўлишидир. Ушбу функция смартфонни ташқи монитор ёки дисплейга улаганда компьютер каби қулай ишлаш имконини тақдим этади ва кундалик вазифаларни бажаришда самарадорликни оширади.
Шунингдек, Sony тезкор созламалар панелини ҳам тубдан янгилади. Эндиликда плиткаларнинг ўрнини ўзгартириш ва ҳажмини мослаштириш мумкин бўлиб, йирик элементлар ўзида қўшимча тавсифларни намойиш эта олади. Тизимда янги олинган фон расмлари ва соат вариантлари пайдо бўлиб, иконкаларнинг шакли ҳамда ўлчамини мослаш имкониятлари янада кенгайтирилди.
Экран ёзиб олиш ва камера функциялариҚурилма экранидан видео ёзиб олиш имкониятлари сезиларли даражада яхшиланди. Янги версияда бутун дисплейни ёки фақат битта алоҳида иловани танлаган ҳолда ёзиб олиш, шу билан бир вақтнинг ўзида ҳам смартфон ички овозини, ҳам микрофон овозини ёзиб олиш имкони яратилди.
Флагман ҳисобланган Xperia 1 VIII модели учун яна бир эксклюзив функция — суратга олиш режимидаги AI Камера Ассистант қўшилди. Ушбу сунъий интеллект ёрдамчиси фойдаланувчига шахсий ранг созламалари ва бошқа параметрларни ўз ичига олган учтаигача махсус ўз номига эга пресететларни яратишга имкон беради.
Қайси моделлар янгиланишни оладиSony компаниясининг маълум қилишича, янги операцион тизим фақатгина энг сўнгги флагман билан чекланиб қолмайди. Xperia 1 VIII моделидан ташқари, Android 17 прошивкаси босқичма-босқич қуйидаги қурилмаларга ҳам келиб тушади:
- Xperia 1 ВИИ
- Xperia 1 ВИ
- Xperia 10 ВИИИ
- Xperia 10 ВИИ
…