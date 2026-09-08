Sony компанияси Xperia смартфонлари учун Android 17 янгиланишини чиқарди

·36·Техно
Sony компанияси Xperia смартфонлари учун Android 17 янгиланишини чиқарди

Sony компанияси ўзининг мобил қурилмалари учун Android 17 операцион тизимига асосланган янги прошивкани тарқатишни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, янгиланишни биринчилардан бўлиб Xperia 1 VIII флагман смартфони қабул қилиб олди ва бу фойдаланувчиларга қурилманинг функционал имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда 73.1.A.2.61 рақамли ва ҳажми тахминан 1,2 GB бўлган мазкур дастурий таъминот Европа ҳудудидаги фойдаланувчилар учун очиқ. Бироқ, компания режасига кўра, янги версия босқичма-босқич бошқа минтақалардаги қурилмаларга ҳам етиб боради. Фойдаланувчилар унинг мавжудлигини смартфон созламаларидаги дастурий таъминотни янгилаш бўлими орқали қўлда текшириб кўришлари мумкин.

Интерфейс ва иш столи режимининг янги имкониятлари

Янгиланишнинг энг асосий ва эътиборга молик янгиликларидан бири бу — тўқилган десктоп (иш столи) режимининг пайдо бўлишидир. Ушбу функция смартфонни ташқи монитор ёки дисплейга улаганда компьютер каби қулай ишлаш имконини тақдим этади ва кундалик вазифаларни бажаришда самарадорликни оширади.

Шунингдек, Sony тезкор созламалар панелини ҳам тубдан янгилади. Эндиликда плиткаларнинг ўрнини ўзгартириш ва ҳажмини мослаштириш мумкин бўлиб, йирик элементлар ўзида қўшимча тавсифларни намойиш эта олади. Тизимда янги олинган фон расмлари ва соат вариантлари пайдо бўлиб, иконкаларнинг шакли ҳамда ўлчамини мослаш имкониятлари янада кенгайтирилди.

Экран ёзиб олиш ва камера функциялари

Қурилма экранидан видео ёзиб олиш имкониятлари сезиларли даражада яхшиланди. Янги версияда бутун дисплейни ёки фақат битта алоҳида иловани танлаган ҳолда ёзиб олиш, шу билан бир вақтнинг ўзида ҳам смартфон ички овозини, ҳам микрофон овозини ёзиб олиш имкони яратилди.

Флагман ҳисобланган Xperia 1 VIII модели учун яна бир эксклюзив функция — суратга олиш режимидаги AI Камера Ассистант қўшилди. Ушбу сунъий интеллект ёрдамчиси фойдаланувчига шахсий ранг созламалари ва бошқа параметрларни ўз ичига олган учтаигача махсус ўз номига эга пресететларни яратишга имкон беради.

Қайси моделлар янгиланишни олади

Sony компаниясининг маълум қилишича, янги операцион тизим фақатгина энг сўнгги флагман билан чекланиб қолмайди. Xperia 1 VIII моделидан ташқари, Android 17 прошивкаси босқичма-босқич қуйидаги қурилмаларга ҳам келиб тушади:

  • Xperia 1 ВИИ
  • Xperia 1 ВИ
  • Xperia 10 ВИИИ
  • Xperia 10 ВИИ
Мазкур кенг қамровли янгиланиш Sony компаниясининг ўз фойдаланувчиларига узоқ муддатли ва сифатли дастурий қўллаб-қувватлаш тақдим этиш борасидаги навбатдаги қадами бўлиб, қурилмаларнинг ишлаш унумдорлиги ва фойдаланиш қулайлигини янада оширади.

SonyAndroid 17XperiaСмартфонТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tecno Camon Слим 5G тақдим этилди: 6,39 мм қалинлик ва 6000 мА·ч батареяTecno Camon Слим 5G тақдим этилди: 6,39 мм қалинлик ва 6000 мА·ч батареяБугун, 18:56Samsung Galaxy A55 учун Android 17 асосидаги One UI 9.0 илк бетасини чиқардиSamsung Galaxy A55 учун Android 17 асосидаги One UI 9.0 илк бетасини чиқардиБугун, 17:52ҲМД компаниясининг янги ҲМД Кей 2 смартфони расмий эълондан олдин ошкор бўлдиҲМД компаниясининг янги ҲМД Кей 2 смартфони расмий эълондан олдин ошкор бўлдиБугун, 17:24Лехар эски компьютерлар учун янги NF100 SSD хотирасини тақдим этдиЛехар эски компьютерлар учун янги NF100 SSD хотирасини тақдим этдиБугун, 16:54Huawei Мате 80 смартфонлари савдоси 9 миллиондан ошдиHuawei Мате 80 смартфонлари савдоси 9 миллиондан ошдиБугун, 16:28Аустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилдиАустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилдиБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади