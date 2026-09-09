Балиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилди

·6·Дунё
Балиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилди

Мексикада балиқчи саккиз кун давомида Тинч океанида кичик қайиқда ёлғиз қолиб кетганидан сўнг тирик ҳолда қутқарилди. Ҳектор Маркес Мартинес, яқинлари ва танишлари орасида «Чико» номи билан машҳур бўлган, Оахака штатидаги Пуэрто-Анхель шаҳри соҳилидан балиқ овлаш мақсадида денгизга чиққанидан кейин бедарак йўқолган.

У «Josmarcito» номли кичик қайиғида сафарга чиққан ва бир неча соат ичида ортга қайтиши кутилган. Аммо Ҳекторнинг уйига қайтмагани оиласини жиддий хавотирга солган. Шундан сўнг уни қидириш ишлари бошланган.

Қидирув тадбирларига унинг қариндошлари, маҳаллий балиқчилар, кўнгиллилар ҳамда Мексика ҳарбий-денгиз кучлари жалб этилган. Ҳектор 31 август куни бедарак йўқолган бўлиб, орадан саккиз кун ўтиб, 6 сентябрь, якшанба куни топилган.

Уни Хуатулкодан 260 денгиз мили, яъни тахминан 299 мил жанубда ҳаракатланаётган юк кемаси экипажи пайқаган. Кема ходимлари кичик қайиқда қолиб кетган балиқчи билан боғланишга муваффақ бўлган.

Экипаж унга озиқ-овқат, ичимлик суви ва ёқилғи берган ҳамда Ҳектор турган жой ҳақидаги маълумотларни тегишли идораларга етказган. Бироқ балиқчи топилган бўлса-да, унинг оғир синови шу билан тугамаган.

Маълум қилинишича, алоқа билан боғлиқ муаммолар сабабли Ҳекторни дарҳол юк кемаси бортига олиб чиқишнинг имкони бўлмаган. Бу ҳақда Need To Know хабар берди.

Оахака ҳукумати котиби Хесус Ромеро Лопес Ҳекторни хавфсиз жойга олиб чиқиш учун қутқарув ишлари давом этаётганини маълум қилди.

Ниҳоят, 7 сентябрь куни муҳим натижага эришилди. Мексика ҳарбий-денгиз кучларининг ARM «Monte Albán» кемаси Ҳекторнинг қайиғига етиб борди ва уни қутқариш операциясини амалга оширди.

Ҳарбий-денгиз кучлари маълум қилишича, ARM «Monte Albán» кичик қайиқни аниқлаган ва балиқчини хавфсиз ҳолда қутқариб, кема бортига олиб чиққан.

Энг ҳайратланарлиси, Ҳекторнинг океанда саккиз кун давомида сарсон бўлиб юрганига қарамай, аҳволи барқарор экани аниқланган. У сувсизланишдан азият чеккан ва ҳарбий-денгиз кучларининг тиббий ходимлари томонидан зарур тиббий ёрдам кўрсатилган.

Шу тариқа, бир неча кун давомида яқинлари унинг тақдиридан хавотирда бўлган Ҳектор Маркес Мартинес саккиз кунлик оғир синовдан сўнг тирик ҳолда қутқарилди. Айни пайтда у мутахассислар назоратида бўлиб, соғлиғи барқарор экани маълум қилинган.

МексикабалиқчиқутқарувТинч океанМексика ҳарбий-денгиз кучлариҲектор МаркесҚайиқ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

22 ёшли Австриялик гўзаллик маликаси кутилмаганда вафот этди22 ёшли Австриялик гўзаллик маликаси кутилмаганда вафот этдиБугун, 14:31Трамп тўрт ёрдамчисига 155 минг доллар совға қилдиТрамп тўрт ёрдамчисига 155 минг доллар совға қилдиБугун, 14:28АҚШ ўзга сайёраликлар билан боғлиқ эҳтимолга тайёргарлик кўрмоқдаАҚШ ўзга сайёраликлар билан боғлиқ эҳтимолга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 14:12Яқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирдиЯқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирдиБугун, 12:42Германияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилдиГерманияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилдиБугун, 11:59Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?Бугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда