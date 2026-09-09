Балиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилди
Мексикада балиқчи саккиз кун давомида Тинч океанида кичик қайиқда ёлғиз қолиб кетганидан сўнг тирик ҳолда қутқарилди. Ҳектор Маркес Мартинес, яқинлари ва танишлари орасида «Чико» номи билан машҳур бўлган, Оахака штатидаги Пуэрто-Анхель шаҳри соҳилидан балиқ овлаш мақсадида денгизга чиққанидан кейин бедарак йўқолган.
У «Josmarcito» номли кичик қайиғида сафарга чиққан ва бир неча соат ичида ортга қайтиши кутилган. Аммо Ҳекторнинг уйига қайтмагани оиласини жиддий хавотирга солган. Шундан сўнг уни қидириш ишлари бошланган.
Қидирув тадбирларига унинг қариндошлари, маҳаллий балиқчилар, кўнгиллилар ҳамда Мексика ҳарбий-денгиз кучлари жалб этилган. Ҳектор 31 август куни бедарак йўқолган бўлиб, орадан саккиз кун ўтиб, 6 сентябрь, якшанба куни топилган.
Уни Хуатулкодан 260 денгиз мили, яъни тахминан 299 мил жанубда ҳаракатланаётган юк кемаси экипажи пайқаган. Кема ходимлари кичик қайиқда қолиб кетган балиқчи билан боғланишга муваффақ бўлган.
Экипаж унга озиқ-овқат, ичимлик суви ва ёқилғи берган ҳамда Ҳектор турган жой ҳақидаги маълумотларни тегишли идораларга етказган. Бироқ балиқчи топилган бўлса-да, унинг оғир синови шу билан тугамаган.
Маълум қилинишича, алоқа билан боғлиқ муаммолар сабабли Ҳекторни дарҳол юк кемаси бортига олиб чиқишнинг имкони бўлмаган. Бу ҳақда Need To Know хабар берди.
Оахака ҳукумати котиби Хесус Ромеро Лопес Ҳекторни хавфсиз жойга олиб чиқиш учун қутқарув ишлари давом этаётганини маълум қилди.
Ниҳоят, 7 сентябрь куни муҳим натижага эришилди. Мексика ҳарбий-денгиз кучларининг ARM «Monte Albán» кемаси Ҳекторнинг қайиғига етиб борди ва уни қутқариш операциясини амалга оширди.
Ҳарбий-денгиз кучлари маълум қилишича, ARM «Monte Albán» кичик қайиқни аниқлаган ва балиқчини хавфсиз ҳолда қутқариб, кема бортига олиб чиққан.
Энг ҳайратланарлиси, Ҳекторнинг океанда саккиз кун давомида сарсон бўлиб юрганига қарамай, аҳволи барқарор экани аниқланган. У сувсизланишдан азият чеккан ва ҳарбий-денгиз кучларининг тиббий ходимлари томонидан зарур тиббий ёрдам кўрсатилган.
Шу тариқа, бир неча кун давомида яқинлари унинг тақдиридан хавотирда бўлган Ҳектор Маркес Мартинес саккиз кунлик оғир синовдан сўнг тирик ҳолда қутқарилди. Айни пайтда у мутахассислар назоратида бўлиб, соғлиғи барқарор экани маълум қилинган.
…