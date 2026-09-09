Трамп тўрт ёрдамчисига 155 минг доллар совға қилди

·21·Дунё
Трамп тўрт ёрдамчисига 155 минг доллар совға қилди

АҚШ президенти Доналд Трамп Оқ уйдаги тўрт нафар яқин ёрдамчисига байрам муносабати билан жами 155 минг доллар пул совға қилгани маълум бўлди. Бу ҳақдаги маълумотлар ходимларнинг яқинда эълон қилинган молиявий декларацияларида қайд этилган.

Унга кўра, президентнинг ижро ёрдамчиси Натали Харп, коммуникациялар бўйича маслаҳатчиси Марго Мартин ва Овал кабинет операциялари директорининг ўринбосари Чемберлен Харриснинг ҳар бирига 45 минг доллардан берилган. Директор Уолт Наута эса 20 минг доллар олган.

Оқ уй вакилининг айтишича, Трамп яқинлари ва айрим ходимларига Рождество муносабати билан совға беришни йиллар давомида давом эттириб келади. Унинг таъкидлашича, мазкур пуллар ходимларнинг давлатдаги хизмат вазифалари билан боғлиқ эмас.

Ходимлар орасида Трампга энг яқинлардан бири сифатида танилган Натали Харп президент учун муҳим маълумотларни қоғозда чоп этиб бериши билан ҳам машҳур. Марго Мартин эса Трампнинг биринчи президентлик давридан бери унинг медиа фаолиятида ёрдам бериб келган.

Уолт Наута аввал Трампнинг шахсий хизматкори бўлган. У 2023 йилда Трамп билан боғлиқ махфий ҳужжатлар иши доирасида айбланган, бироқ кейинчалик унга қўйилган айбловлар бекор қилинган.

ТрампОқ уйМолиявий декларацияРождествоПул совғаХодимларМахфий ҳужжатлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

22 ёшли Австриялик гўзаллик маликаси кутилмаганда вафот этди22 ёшли Австриялик гўзаллик маликаси кутилмаганда вафот этдиБугун, 14:31АҚШ ўзга сайёраликлар билан боғлиқ эҳтимолга тайёргарлик кўрмоқдаАҚШ ўзга сайёраликлар билан боғлиқ эҳтимолга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 14:12Яқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирдиЯқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирдиБугун, 12:42Германияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилдиГерманияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилдиБугун, 11:59Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?Бугун, 11:54Савдо уруши янги босқичда: Трамп Канададан импортни чеклаб, 50 %лик божлар киритдиСавдо уруши янги босқичда: Трамп Канададан импортни чеклаб, 50 %лик божлар киритдиБугун, 11:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда