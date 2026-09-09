Трамп тўрт ёрдамчисига 155 минг доллар совға қилди
АҚШ президенти Доналд Трамп Оқ уйдаги тўрт нафар яқин ёрдамчисига байрам муносабати билан жами 155 минг доллар пул совға қилгани маълум бўлди. Бу ҳақдаги маълумотлар ходимларнинг яқинда эълон қилинган молиявий декларацияларида қайд этилган.
Унга кўра, президентнинг ижро ёрдамчиси Натали Харп, коммуникациялар бўйича маслаҳатчиси Марго Мартин ва Овал кабинет операциялари директорининг ўринбосари Чемберлен Харриснинг ҳар бирига 45 минг доллардан берилган. Директор Уолт Наута эса 20 минг доллар олган.
Оқ уй вакилининг айтишича, Трамп яқинлари ва айрим ходимларига Рождество муносабати билан совға беришни йиллар давомида давом эттириб келади. Унинг таъкидлашича, мазкур пуллар ходимларнинг давлатдаги хизмат вазифалари билан боғлиқ эмас.
Ходимлар орасида Трампга энг яқинлардан бири сифатида танилган Натали Харп президент учун муҳим маълумотларни қоғозда чоп этиб бериши билан ҳам машҳур. Марго Мартин эса Трампнинг биринчи президентлик давридан бери унинг медиа фаолиятида ёрдам бериб келган.
Уолт Наута аввал Трампнинг шахсий хизматкори бўлган. У 2023 йилда Трамп билан боғлиқ махфий ҳужжатлар иши доирасида айбланган, бироқ кейинчалик унга қўйилган айбловлар бекор қилинган.
…