Артета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилди
УЕФА Чемпионлар лигаси 2026/2027 йилги мавсумининг умумий босқич 1-тури Европа футболи мухлисларига ҳақиқий марказий тўқнашувлардан бирини тақдим этмоқда. Англиянинг номдор клубларидан бири Лондоннинг «Арсенал» жамоаси Италиянинг энг ғалаёнли ва босимли майдонларидан бири саналган «Диего Армандо Марадона» стадионида «Наполи» меҳмони бўлади. Баҳс арафасида матбуот хизматига интервью берган лондонликлар бош мураббийи Микел Артета неаполликларнинг уй аренасидаги кучи, мухлислар яратадиган шиддатли босим ва рақибнинг тажрибали таркиби ҳақида самимий фикрларини билдирди. Хўш, Артета «Наполи»нинг қайси кучли жиҳатларидан ҳайиқмоқда, «тўпчилар» жанубий Италиядаги босимга дош бера оладими ва учрашув қачон бошланади? Мақола охирида эса асосий интрига — жамоаларнинг жанговар кайфияти ва баҳснинг бошланиш вақти бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.
«Бу ҳақиқатан ҳам оғир синов бўлади»: Артетанинг холис баҳоси
«Арсенал» устози рақибнинг уй майдонидаги қудратини жуда яхши англаб турганини яширмади:
«Марадона» стадионининг муҳити: Артета аввал ҳам ушбу муҳташам майдонда бўлганини ва Неаполдаги мухлислар қандай оловли ва муросасиз муҳит яратиб беришини ўз тажрибасида кўрганини эътироф этди;
«Наполи»нинг уйдаги таъсирли кўрсаткичлари: Мураббий итальян жамоаси ўз майдонида жуда кучли ва сермаҳсул футбол кўрсатишини алоҳида қайд этди;
Юқори даражадаги мураббий ва таркиб: Артета рақибда катта халқаро тажрибага эга бош мураббий ҳамда кучли лигаларда ўйнаган етук юлдузлар жамланганини таъкидлаб, бўлажак қийинчиликларга тайёр эканликларини билдирди.
«Бу ҳақиқатан ҳам мураккаб баҳс бўлади. Мен аввал ушбу стадионда бўлганман ва улар қандай муҳит яратишини биламан. Уй майдонидаги натижалари чиндан ҳам таъсирли. Уларнинг тажрибали мураббийи ва лигада ўйнаган кўплаб футболчилари бор. Шу сабабли бизни нималар кутаётганини биламиз. Биз тайёрмиз ва аъло кайфиятдамиз», — дея Микел Артетанинг сўзларини клуб расмий матбуот хизмати келтирмоқда.
Тўқнашув олдидан жамоаларнинг ҳолати
Еврокубокларнинг янги мавсуми старти ҳар икки жамоа учун катта аҳамиятга эга:
Лондонликларнинг ишончи: «Арсенал» ушбу мавсумда нафақат Премьер-лигада, балки Европа Чемпионлар лигасида ҳам энг юқори соврин учун асосий даъвогарлардан бири сифатида қаралмоқда;
Неапол қалъаси: «Наполи» эса ўз майдонида исталган Европа гигантини қийин аҳволга сола оладиган агрессив ва тезкор ўйини билан ажралиб туради.
Учрашувнинг бошланиш вақти
Кўпчилик ўзбекистонлик футбол ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — Италия ва Англия грандлари ўртасидаги ушбу шиддатли қарама-қаршилик қачон ва қайси вақтда старт олишидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Европа Чемпионлар лигаси 1-турининг марказий учрашувларидан бири бўлган «Наполи» ҳамда «Арсенал» баҳси Неаполдаги машҳур «Диего Армандо Марадона» стадионида бўлиб ўтади. Ушбу кутилган беллашув Тошкент вақти билан 9 сентябрдан 10 сентябрга ўтар кечаси, соат 00:00 да бошланиши расман белгиланган.
Сизнингча, Микел Артета бошчилигидаги «Арсенал» Неаполдаги оғир босимга дош бериб, сафардан ғалаба билан қайта оладими ёки «Наполи» ўз мухлислари қаршисида инглиз грандини таслим этадими? Ўз ҳисоб ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу муҳим футбол янгилигини еврофутбол ихлосмандларига улашинг!
…