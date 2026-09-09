Артета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилди

·0·Спорт
Артета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилди

УЕФА Чемпионлар лигаси 2026/2027 йилги мавсумининг умумий босқич 1-тури Европа футболи мухлисларига ҳақиқий марказий тўқнашувлардан бирини тақдим этмоқда. Англиянинг номдор клубларидан бири Лондоннинг «Арсенал» жамоаси Италиянинг энг ғалаёнли ва босимли майдонларидан бири саналган «Диего Армандо Марадона» стадионида «Наполи» меҳмони бўлади. Баҳс арафасида матбуот хизматига интервью берган лондонликлар бош мураббийи Микел Артета неаполликларнинг уй аренасидаги кучи, мухлислар яратадиган шиддатли босим ва рақибнинг тажрибали таркиби ҳақида самимий фикрларини билдирди. Хўш, Артета «Наполи»нинг қайси кучли жиҳатларидан ҳайиқмоқда, «тўпчилар» жанубий Италиядаги босимга дош бера оладими ва учрашув қачон бошланади? Мақола охирида эса асосий интрига — жамоаларнинг жанговар кайфияти ва баҳснинг бошланиш вақти бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.

«Бу ҳақиқатан ҳам оғир синов бўлади»: Артетанинг холис баҳоси

«Арсенал» устози рақибнинг уй майдонидаги қудратини жуда яхши англаб турганини яширмади:

  • «Марадона» стадионининг муҳити: Артета аввал ҳам ушбу муҳташам майдонда бўлганини ва Неаполдаги мухлислар қандай оловли ва муросасиз муҳит яратиб беришини ўз тажрибасида кўрганини эътироф этди;

  • «Наполи»нинг уйдаги таъсирли кўрсаткичлари: Мураббий итальян жамоаси ўз майдонида жуда кучли ва сермаҳсул футбол кўрсатишини алоҳида қайд этди;

  • Юқори даражадаги мураббий ва таркиб: Артета рақибда катта халқаро тажрибага эга бош мураббий ҳамда кучли лигаларда ўйнаган етук юлдузлар жамланганини таъкидлаб, бўлажак қийинчиликларга тайёр эканликларини билдирди.

«Бу ҳақиқатан ҳам мураккаб баҳс бўлади. Мен аввал ушбу стадионда бўлганман ва улар қандай муҳит яратишини биламан. Уй майдонидаги натижалари чиндан ҳам таъсирли. Уларнинг тажрибали мураббийи ва лигада ўйнаган кўплаб футболчилари бор. Шу сабабли бизни нималар кутаётганини биламиз. Биз тайёрмиз ва аъло кайфиятдамиз», — дея Микел Артетанинг сўзларини клуб расмий матбуот хизмати келтирмоқда.

Тўқнашув олдидан жамоаларнинг ҳолати

Еврокубокларнинг янги мавсуми старти ҳар икки жамоа учун катта аҳамиятга эга:

  • Лондонликларнинг ишончи: «Арсенал» ушбу мавсумда нафақат Премьер-лигада, балки Европа Чемпионлар лигасида ҳам энг юқори соврин учун асосий даъвогарлардан бири сифатида қаралмоқда;

  • Неапол қалъаси: «Наполи» эса ўз майдонида исталган Европа гигантини қийин аҳволга сола оладиган агрессив ва тезкор ўйини билан ажралиб туради.

Учрашувнинг бошланиш вақти

Кўпчилик ўзбекистонлик футбол ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — Италия ва Англия грандлари ўртасидаги ушбу шиддатли қарама-қаршилик қачон ва қайси вақтда старт олишидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Европа Чемпионлар лигаси 1-турининг марказий учрашувларидан бири бўлган «Наполи» ҳамда «Арсенал» баҳси Неаполдаги машҳур «Диего Армандо Марадона» стадионида бўлиб ўтади. Ушбу кутилган беллашув Тошкент вақти билан 9 сентябрдан 10 сентябрга ўтар кечаси, соат 00:00 да бошланиши расман белгиланган.

Сизнингча, Микел Артета бошчилигидаги «Арсенал» Неаполдаги оғир босимга дош бериб, сафардан ғалаба билан қайта оладими ёки «Наполи» ўз мухлислари қаршисида инглиз грандини таслим этадими? Ўз ҳисоб ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу муҳим футбол янгилигини еврофутбол ихлосмандларига улашинг!

УЕФА Чемпионлар лигиАрсеналНаполиДиего Армандо Марадона стадиониФутболЕвропаТурнир
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Айёуб Боуадди Портуда порлади ва жамоа мақтовига сазовор бўлдиАйёуб Боуадди Портуда порлади ва жамоа мақтовига сазовор бўлдиБугун, 10:11Жозе Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилдиЖозе Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилдиБугун, 10:10Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиМареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиБугун, 10:06Энсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтадиЭнсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтадиБугун, 09:55Лионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқдаЛионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқдаБугун, 09:37Зинедин Зидан Лионель Мессини 2026-йилги Олтин тўп учун қўллаб-қувватладиЗинедин Зидан Лионель Мессини 2026-йилги Олтин тўп учун қўллаб-қувватладиБугун, 09:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди