Xiaomi компанияси янги авлод Mijia Air Пумп 3 автоматик насосини тақдим этди
Xiaomi бренди ўзининг навбатдаги қулай гаджети — Mijia Air Пумп 3 чўнтак насосини эълон қилди. Ушбу қурилма ихчам ўлчамлари ва юқори унумдорлиги туфайли автомобил эгалари, велосипедчилар ҳамда фаол дам олиш ихлосмандлари учун ажралмас ёрдамчига айланиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги насос аввалги авлод моделлари билан солиштирганда бир қатор муҳим техник яхшиланишларга эга бўлиб, унинг нархи ҳам харидорлар учун ҳамёнбоп қилиб белгиланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда ушбу маҳсулот Xiaomi Малл ва Xiaomi Ёупин платформаларида краудфундинг кампанияси доирасида тақдим этилмоқда. Дастлабки босқичда иштирокчилар уни 179 юан эвро харид қилишлари мумкин бўлса, унинг тавсия этилган кейинги чакана нархи 199 юанни ташкил қилади. Қулай нарх ва замонавий имкониятлар комбинацияси гаджетга бўлган талабни кескин оширмоқда.
Техник имкониятлар ва самарадорликЯнги авлод насоси 21 миллиметрли литийли цилиндр ҳамда 150 ПСИ гача бўлган босимни ҳосил қилишга қодир кучли электродвигател билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, Ми Air Пумп 2 модели билан таққослаганда, янги қурилманинг ҳаво тўлдириш тезлиги дарҳол 25 фоизга ошган. Масалан, 205/55 R16 ўлчамдаги стандарт автомобил шинасини нордан 2,5 баргача тўлдириш учун атиги 6 дақиқа вақт кетади.
Фойдаланувчилар қулайлиги учун қурилмага олтита махсус иш режими ўрнатилган. Уларнинг ёрдамида автомобил, мотоцикл, велосипед, электросамокат ва турли тўпларни осонгина дамлаш мумкин. Шунингдек, қўлда созлаш режими ҳам мавжуд бўлиб, керакли босим қиймати фойдаланувчи томонидан мустақил белгиланади ва кўрсаткичга эришилгач, насос автоматик равишда тўхтайди.
Хавфсизлик ва автономликҚурилманинг аниқлигини таъминлаш мақсадида рақамли датчик ±1 ПСИ аниқликдаги ўлчовларни амалга оширади. Ёқиш вақтида ишга тушадиган автоматик калибрлаш функцияси эса баланд тоғли ҳудудларда ҳам қурилманинг тўғри ишлашини кафолатлайди. Янги қўшилган хавфсизлик клапани бир вақтнинг ўзида ҳавони дамлаш ва чиқариш имконини бериб, босимни энг юқори аниқликда созлашга ёрдам беради.
Гаджетнинг автоном ишлаши 2500 мА•ч сиғимга эга иккита литий аккумулятор томонидан таъминланади. Xiaomi маълумотига кўра, тўлиқ қувватланган батарея битта заряд билан 10 тагача автомобил шинасини тўлдиришга етади. Корпусда жараённи реал вақт режимида кўрсатиб турувчи экран ҳамда доимий ва СОС режимларига эга ёруғлик чиқарувчи диодли чироқ мавжуд. Тўпламга француз клапани,игна, тез уланадиган адаптер ва сақлаш учун қулай ғилоф киритилган.
…