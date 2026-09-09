Xiaomi компанияси янги авлод Mijia Air Пумп 3 автоматик насосини тақдим этди

·16·Техно
Xiaomi компанияси янги авлод Mijia Air Пумп 3 автоматик насосини тақдим этди

Xiaomi бренди ўзининг навбатдаги қулай гаджети — Mijia Air Пумп 3 чўнтак насосини эълон қилди. Ушбу қурилма ихчам ўлчамлари ва юқори унумдорлиги туфайли автомобил эгалари, велосипедчилар ҳамда фаол дам олиш ихлосмандлари учун ажралмас ёрдамчига айланиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги насос аввалги авлод моделлари билан солиштирганда бир қатор муҳим техник яхшиланишларга эга бўлиб, унинг нархи ҳам харидорлар учун ҳамёнбоп қилиб белгиланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда ушбу маҳсулот Xiaomi Малл ва Xiaomi Ёупин платформаларида краудфундинг кампанияси доирасида тақдим этилмоқда. Дастлабки босқичда иштирокчилар уни 179 юан эвро харид қилишлари мумкин бўлса, унинг тавсия этилган кейинги чакана нархи 199 юанни ташкил қилади. Қулай нарх ва замонавий имкониятлар комбинацияси гаджетга бўлган талабни кескин оширмоқда.

Техник имкониятлар ва самарадорлик

Янги авлод насоси 21 миллиметрли литийли цилиндр ҳамда 150 ПСИ гача бўлган босимни ҳосил қилишга қодир кучли электродвигател билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, Ми Air Пумп 2 модели билан таққослаганда, янги қурилманинг ҳаво тўлдириш тезлиги дарҳол 25 фоизга ошган. Масалан, 205/55 R16 ўлчамдаги стандарт автомобил шинасини нордан 2,5 баргача тўлдириш учун атиги 6 дақиқа вақт кетади.

Фойдаланувчилар қулайлиги учун қурилмага олтита махсус иш режими ўрнатилган. Уларнинг ёрдамида автомобил, мотоцикл, велосипед, электросамокат ва турли тўпларни осонгина дамлаш мумкин. Шунингдек, қўлда созлаш режими ҳам мавжуд бўлиб, керакли босим қиймати фойдаланувчи томонидан мустақил белгиланади ва кўрсаткичга эришилгач, насос автоматик равишда тўхтайди.

Хавфсизлик ва автономлик

Қурилманинг аниқлигини таъминлаш мақсадида рақамли датчик ±1 ПСИ аниқликдаги ўлчовларни амалга оширади. Ёқиш вақтида ишга тушадиган автоматик калибрлаш функцияси эса баланд тоғли ҳудудларда ҳам қурилманинг тўғри ишлашини кафолатлайди. Янги қўшилган хавфсизлик клапани бир вақтнинг ўзида ҳавони дамлаш ва чиқариш имконини бериб, босимни энг юқори аниқликда созлашга ёрдам беради.

Гаджетнинг автоном ишлаши 2500 мА•ч сиғимга эга иккита литий аккумулятор томонидан таъминланади. Xiaomi маълумотига кўра, тўлиқ қувватланган батарея битта заряд билан 10 тагача автомобил шинасини тўлдиришга етади. Корпусда жараённи реал вақт режимида кўрсатиб турувчи экран ҳамда доимий ва СОС режимларига эга ёруғлик чиқарувчи диодли чироқ мавжуд. Тўпламга француз клапани,игна, тез уланадиган адаптер ва сақлаш учун қулай ғилоф киритилган.

XiaomiMijia Air Пумп 3ГаджетларАвтоТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

DLSS 5 технологияси MacBook Pro да синаб кўрилдиDLSS 5 технологияси MacBook Pro да синаб кўрилдиБугун, 14:28Xiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилдиXiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилдиБугун, 13:52Anthropic тадқиқотчиси сунъий интеллект пойгасидан воз кечдиAnthropic тадқиқотчиси сунъий интеллект пойгасидан воз кечдиБугун, 13:24Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этиши кутилмоқдаApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этиши кутилмоқдаБугун, 12:54Xiaomi компанияси учта янги ташқи аккумуляторни тақдим этдиXiaomi компанияси учта янги ташқи аккумуляторни тақдим этдиБугун, 11:53Vivo X500: янги смартфон профессионал камераларни алмаштириши мумкинVivo X500: янги смартфон профессионал камераларни алмаштириши мумкинБугун, 11:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди