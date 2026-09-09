DLSS 5 технологияси MacBook Pro да синаб кўрилди
Маълумотнома технологиялар оламида яна бир қизиқарли ва кутилмаган тажриба амалга оширилди. Илгарироқ ixbt.com нашри хабар берганидек, энтузиастлар сунъий интеллектга асосланган DLSS 5 технологиясини Radeon RX 9070 ХТ график картасида ишлатишга муваффақ бўлишганди. Бу сафар эса бундай уриниш Apple компаниясининг ноутбукларида, аниқроғи MacBook Pro қурилмаларида синовдан ўтказилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Reddit платформасининг AnyPomelo3352 лақабли фойдаланувчиси ўзининг Apple M5 Pro чипига эга MacBook Pro ноутбукида нейрон реэндерлаш функциясини ишга туширишга эришди. Ўтказилган амалиёт натижасида технология ўз вазифасини бажариб, тасвирни ўзгартиришга қодирлиги маълум бўлди. Бироқ, мутахассислар таъкидлаганидек, ушбу жараённи ҳозирча реал ҳаётда ёки кундалик фойдаланишда татбиқ этишнинг асло имкони йўқ.
Ишлаш унумдорлиги ва асосий муаммоларАмалий тажриба шуни кўрсатдики, сунъий интеллект ёрдамида тасвирни қайта ишлаш жараёнида ишлаш унумдорлиги кескин пасайиб кетади. Хусусан, ўйинлардаги кадрлар частотаси сониясига атиги икки кадрдан иборат бўлиб қолди. Қолаверса, тизимдаги кечикиш кўрсаткичи 240 миллисекундгача сакраб чиқди, бу эса ҳар қандай замонавий ўйин жараёни учун мутлақо яроқсиз ҳолатдир.
Ушбу жиддий муаммонинг ечими яқин келажакда топилиши даргумон. Мутахассисларнинг фикрича, бунга асосий сабаб Apple процессорларининг архитектураси билан боғлиқ. Аниқроқ айтганда, Apple чиплари DLSS 5 технологияси таянч бўлиб хизмат қиладиган FP8 режимида жуда паст унумдорлик кўрсаткичига эга.
Архитектура ва техник чекловларТаққослаш учун, Apple M5 Pro процессори FP8 режимида 28 TOPS (секундига триллионлаб амаллар) кўрсаткичини таъминлай олади, холос. Таққослаш тариқасида, ҳатто оддийроқ ҳисобланган NVIDIA RTX 5050 график картасининг ўзида бу кўрсаткич 105 TOPS даражасига етади.
Мазкур тафовут Apple ноутбукларининг график архитектураси сунъий интеллектга асосланган ўйин технологияларини қайта ишлашга мослашмаганидан далолат беради. Шу боис, Apple қурилмаларида бундай функциялардан фойдаланиш ҳозирча фақатгина техник тажриба ва қизиқиш даражасидагина қолмоқда.
…