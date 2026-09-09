DLSS 5 технологияси MacBook Pro да синаб кўрилди

·5·Техно
DLSS 5 технологияси MacBook Pro да синаб кўрилди

Маълумотнома технологиялар оламида яна бир қизиқарли ва кутилмаган тажриба амалга оширилди. Илгарироқ ixbt.com нашри хабар берганидек, энтузиастлар сунъий интеллектга асосланган DLSS 5 технологиясини Radeon RX 9070 ХТ график картасида ишлатишга муваффақ бўлишганди. Бу сафар эса бундай уриниш Apple компаниясининг ноутбукларида, аниқроғи MacBook Pro қурилмаларида синовдан ўтказилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reddit платформасининг AnyPomelo3352 лақабли фойдаланувчиси ўзининг Apple M5 Pro чипига эга MacBook Pro ноутбукида нейрон реэндерлаш функциясини ишга туширишга эришди. Ўтказилган амалиёт натижасида технология ўз вазифасини бажариб, тасвирни ўзгартиришга қодирлиги маълум бўлди. Бироқ, мутахассислар таъкидлаганидек, ушбу жараённи ҳозирча реал ҳаётда ёки кундалик фойдаланишда татбиқ этишнинг асло имкони йўқ.

Ишлаш унумдорлиги ва асосий муаммолар

Амалий тажриба шуни кўрсатдики, сунъий интеллект ёрдамида тасвирни қайта ишлаш жараёнида ишлаш унумдорлиги кескин пасайиб кетади. Хусусан, ўйинлардаги кадрлар частотаси сониясига атиги икки кадрдан иборат бўлиб қолди. Қолаверса, тизимдаги кечикиш кўрсаткичи 240 миллисекундгача сакраб чиқди, бу эса ҳар қандай замонавий ўйин жараёни учун мутлақо яроқсиз ҳолатдир.

Ушбу жиддий муаммонинг ечими яқин келажакда топилиши даргумон. Мутахассисларнинг фикрича, бунга асосий сабаб Apple процессорларининг архитектураси билан боғлиқ. Аниқроқ айтганда, Apple чиплари DLSS 5 технологияси таянч бўлиб хизмат қиладиган FP8 режимида жуда паст унумдорлик кўрсаткичига эга.

Архитектура ва техник чекловлар

Таққослаш учун, Apple M5 Pro процессори FP8 режимида 28 TOPS (секундига триллионлаб амаллар) кўрсаткичини таъминлай олади, холос. Таққослаш тариқасида, ҳатто оддийроқ ҳисобланган NVIDIA RTX 5050 график картасининг ўзида бу кўрсаткич 105 TOPS даражасига етади.

Мазкур тафовут Apple ноутбукларининг график архитектураси сунъий интеллектга асосланган ўйин технологияларини қайта ишлашга мослашмаганидан далолат беради. Шу боис, Apple қурилмаларида бундай функциялардан фойдаланиш ҳозирча фақатгина техник тажриба ва қизиқиш даражасидагина қолмоқда.

MacBook ProDLSS 5Apple M5 ProТехнологияларСунъий интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилдиXiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилдиБугун, 13:52Anthropic тадқиқотчиси сунъий интеллект пойгасидан воз кечдиAnthropic тадқиқотчиси сунъий интеллект пойгасидан воз кечдиБугун, 13:24Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этиши кутилмоқдаApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этиши кутилмоқдаБугун, 12:54Xiaomi компанияси учта янги ташқи аккумуляторни тақдим этдиXiaomi компанияси учта янги ташқи аккумуляторни тақдим этдиБугун, 11:53Vivo X500: янги смартфон профессионал камераларни алмаштириши мумкинVivo X500: янги смартфон профессионал камераларни алмаштириши мумкинБугун, 11:23Oppo A7 Pro тақдим этилди: 8000 мА/ч аккумулятор ва ҳимояOppo A7 Pro тақдим этилди: 8000 мА/ч аккумулятор ва ҳимояБугун, 10:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди