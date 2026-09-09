22 ёшли Австриялик гўзаллик маликаси кутилмаганда вафот этди
Австрияда 2024 йилда «Мисс Австрия» унвонини қўлга киритган Люсия Сисич 22 ёшида кутилмаганда вафот этди. У қисқа умри давомида юрак клапанидаги нуқсон сабаб етти марта юрак операциясини бошдан кечирган эди.
Венада туғилган Люсия саломатлиги билан боғлиқ муаммолар ҳақида очиқ гапирган. Унинг сўнгги амалиёти 2025 йил қишида ўтказилган. Шундан сўнг у еттинчи муолажасини ҳам ортда қолдирганидан хурсанд бўлиб, энди бир неча йил шифохона ва операциялардан танаффус олишга умид қилганини Instagram’да ёзган.
Люсия 13 ёшида ҳам операция вақтида қайта ҳаётга қайтарилган. Кейинчалик у бу оғир кечган жараённи «ҳаёт-мамот масаласи» бўлган ҳолат сифатида тасвирлаган.
2024 йилдаги интервьюсида у болалиги ҳам саломатлиги туфайли бошқаларникидан фарқ қилганини айтган:
«Спорт ҳафталари менсиз ўтарди. Болалигим шунчаки бошқача эди, аммо бу ҳам мени кучли қилди», деган Люсия.
У одамларнинг ачинишини истамаган, аксинча, ўз ҳаёти билан бошқаларга далда беришни хоҳлаган.
Люсия 2024 йилда «Мисс Австрия» деб топилган ва кейинги танлов ўтказилмагани сабабли ҳануз амалдаги ғолиб ҳисобланган. Вафотидан тахминан уч ҳафта олдин эса у Босния ва Герцеговинадаги таътил суратларини ижтимоий тармоққа жойлаган. Унинг ота-онасининг келиб чиқиши асли Босанска Посавина ҳудуди билан боғлиқ эди.
Яқинлари унга «азиз фаришта» дея видо айтди
Люсиянинг вафоти ҳақида хабар тарқалгач, яқинлари ва дўстлари унга бағишлаб таъсирли хотиралар қолдирди.
Оила дўсти Мирослав Пиплица уни «азиз фаришта» деб атаб, жуда эрта вафот этганини таъкидлади. У Люсиянинг хотираси яқинлари қалбида абадий қолишини айтиб, ота-онаси ва оиласига сабр тилади.
«Мистер Австрия» Кристофер Денгг эса Люсияни сингилдек кўрганини билдириб:
«Мен жуда қаттиқ шокдаман. У мен учун сингилдек эди. Уни барчамиз жуда соғинамиз», деди.
«Мисс Австрия» танловини ташкил этувчи Mission Austria ҳам марҳумни «ажойиб ёш аёл» сифатида хотирада сақлашини билдириб, Люсия доимо танлов оиласининг бир қисми бўлиб қолишини таъкидлади.
Австриядаги хорват маданий жамоаси ҳам унга эҳтиром кўрсатиб, Люсияни ота-онаси ва хорватлар жамоаси учун фахр манбаи бўлганини қайд этди.
Люсия Сисичнинг ўлим сабаби ҳозирча очиқланмаган. Дафн маросимига оид тафсилотлар ҳам ҳали маълум қилинмаган.
…