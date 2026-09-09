22 ёшли Австриялик гўзаллик маликаси кутилмаганда вафот этди

·6·Дунё
22 ёшли Австриялик гўзаллик маликаси кутилмаганда вафот этди

Австрияда 2024 йилда «Мисс Австрия» унвонини қўлга киритган Люсия Сисич 22 ёшида кутилмаганда вафот этди. У қисқа умри давомида юрак клапанидаги нуқсон сабаб етти марта юрак операциясини бошдан кечирган эди.

Венада туғилган Люсия саломатлиги билан боғлиқ муаммолар ҳақида очиқ гапирган. Унинг сўнгги амалиёти 2025 йил қишида ўтказилган. Шундан сўнг у еттинчи муолажасини ҳам ортда қолдирганидан хурсанд бўлиб, энди бир неча йил шифохона ва операциялардан танаффус олишга умид қилганини Instagram’да ёзган.

Люсия 13 ёшида ҳам операция вақтида қайта ҳаётга қайтарилган. Кейинчалик у бу оғир кечган жараённи «ҳаёт-мамот масаласи» бўлган ҳолат сифатида тасвирлаган.

2024 йилдаги интервьюсида у болалиги ҳам саломатлиги туфайли бошқаларникидан фарқ қилганини айтган:

«Спорт ҳафталари менсиз ўтарди. Болалигим шунчаки бошқача эди, аммо бу ҳам мени кучли қилди», деган Люсия.

У одамларнинг ачинишини истамаган, аксинча, ўз ҳаёти билан бошқаларга далда беришни хоҳлаган.

Люсия 2024 йилда «Мисс Австрия» деб топилган ва кейинги танлов ўтказилмагани сабабли ҳануз амалдаги ғолиб ҳисобланган. Вафотидан тахминан уч ҳафта олдин эса у Босния ва Герцеговинадаги таътил суратларини ижтимоий тармоққа жойлаган. Унинг ота-онасининг келиб чиқиши асли Босанска Посавина ҳудуди билан боғлиқ эди.

Яқинлари унга «азиз фаришта» дея видо айтди

Qizil ko'ylakdagi Miss Avstriya 2024 g'olibi sirkda popkorn paketi bilan turibdi.

Люсиянинг вафоти ҳақида хабар тарқалгач, яқинлари ва дўстлари унга бағишлаб таъсирли хотиралар қолдирди.

Оила дўсти Мирослав Пиплица уни «азиз фаришта» деб атаб, жуда эрта вафот этганини таъкидлади. У Люсиянинг хотираси яқинлари қалбида абадий қолишини айтиб, ота-онаси ва оиласига сабр тилади.

«Мистер Австрия» Кристофер Денгг эса Люсияни сингилдек кўрганини билдириб:

«Мен жуда қаттиқ шокдаман. У мен учун сингилдек эди. Уни барчамиз жуда соғинамиз», деди.

«Мисс Австрия» танловини ташкил этувчи Mission Austria ҳам марҳумни «ажойиб ёш аёл» сифатида хотирада сақлашини билдириб, Люсия доимо танлов оиласининг бир қисми бўлиб қолишини таъкидлади.

Австриядаги хорват маданий жамоаси ҳам унга эҳтиром кўрсатиб, Люсияни ота-онаси ва хорватлар жамоаси учун фахр манбаи бўлганини қайд этди.

Люсия Сисичнинг ўлим сабаби ҳозирча очиқланмаган. Дафн маросимига оид тафсилотлар ҳам ҳали маълум қилинмаган.

Люсия СисичМисс Австрияавстриясоғлиқйўқотилган ҳаётавстрия маданиятиавстрия спорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп тўрт ёрдамчисига 155 минг доллар совға қилдиТрамп тўрт ёрдамчисига 155 минг доллар совға қилдиБугун, 14:28АҚШ ўзга сайёраликлар билан боғлиқ эҳтимолга тайёргарлик кўрмоқдаАҚШ ўзга сайёраликлар билан боғлиқ эҳтимолга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 14:12Яқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирдиЯқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирдиБугун, 12:42Германияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилдиГерманияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилдиБугун, 11:59Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?Бугун, 11:54Савдо уруши янги босқичда: Трамп Канададан импортни чеклаб, 50 %лик божлар киритдиСавдо уруши янги босқичда: Трамп Канададан импортни чеклаб, 50 %лик божлар киритдиБугун, 11:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда