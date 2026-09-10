Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)

·3·Маданият
Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)

Актриса Нозанин Ғаффорова “Омон-Омон” дастурида дадаси ҳақида гапириб, уни тўққиз йилдан бери кўрмаганини айтди. Актриса дадаси Кореяда яшаб, меҳнат қилаётганини, яқинда Ўзбекистонга қайтишини кутаётганини маълум қилди.

“Дадамни кўрмаганимга тўққиз йил бўлди. Кореяда яшаб, ишлайдилар. Лекин яқинда келишлари керак. Энг катта орзуларимдан бири — ота-онамни зиёратга олиб бориш”, — деди Нозанин.

Суҳбат давомида актриса келажакдаги энг катта мақсадларидан бири ота-онасини Ҳаж сафарига юбориш эканини ҳам айтди.

“Менда мақсадлар жуда кўп, жуда катта. Шу пайтгача кўп нарсаларни фақат онам учун қилиб келганман, чунки дадам Кореяда бўлганлар. Худо хоҳласа, келгуси йил дадам келадилар. Дадам билан онамни Умрага, катта Ҳажга юбориш ниятим бор”, — деди у.

Бошловчилардан бири Нозаниндан дадаси билан охирги марта қачон кўришганини сўраганида, у қисқа қилиб “Тўққиз йил бўлди”, дея жавоб берди.

Шундан сўнг бошловчи Нозаниндан дадаси айни вақтда уни томоша қилаётган бўлса, уларга нима деган бўларди, деб сўради.

“Дада мавзуси мен учун қайсидир маънода бироз оғриқли мавзу. Чунки мен дадам билан бирга катта бўлмаганман. Бир муддат бирга яшаганмиз, кейин дадам Кореяга кетганлар. Шундан кейин ўртада барибир узилиш бўлган”, — деди актриса.

Нозанин отасига бўлган соғинчини сўз билан тўлиқ ифода эта олмаганини таъкидлади.

“Мен дадамга соғинчимми, уларни яхши кўришимми тўлақонли айта олмаганман, билдира олмаганман. Балки ҳозир кўраётган бўлсалар, шуни билсинлар: кичкина малика будурингиз ҳали ҳам ўша кичкина ҳолида яхши кўради. Кичкина болалардай соғинаман. Тезроқ келишингизни кутяпман. Келсангиз, энг бахтли инсон мен бўламан”, — дея дадасига мурожаат қилди Нозанин Ғаффорова.

Нозанин ҒаффороваКореяҲажУмраОта-онаСемействоТуризм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зироат Мирзиёева Белграддаги тарихий масканларга ташриф буюрди (фото)Зироат Мирзиёева Белграддаги тарихий масканларга ташриф буюрди (фото)Кеча, 10:25Сурайё Қосимова: "Мен учун дуода бўлинглар” (видео)Сурайё Қосимова: "Мен учун дуода бўлинглар” (видео)08.09, 19:29Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлариТахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари08.09, 18:26Айсанем Юсупова: “Мен жуда ҳам уй қизиман” (видео)Айсанем Юсупова: “Мен жуда ҳам уй қизиман” (видео)08.09, 16:00Зебо Рахимова ва Умид Эшонқулов қайси вайнчиларни кузатади?Зебо Рахимова ва Умид Эшонқулов қайси вайнчиларни кузатади?08.09, 15:44Хамдам Собиров “Пешта” сўзининг маъносини очиқладиХамдам Собиров “Пешта” сўзининг маъносини очиқлади08.09, 12:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди