Қозоғистон йўловчи поездларига Starlink интернети уланди
Қозоғистоннинг миллий темирйўл оператори «КТЖ» маълумотига кўра, мамлакатдаги йўловчи поездларида замонавий Starlink сунъий йўлдош интернети фаолият бошлади. Айни пайтда республика бўйлаб 59 та йўловчи составидаги 770 дан ортиқ вагонлар юқори тезликдаги интернет тармоғи билан таъминланган бўлиб, бу узоқ масофали сафарларда қулайлик даражасини кескин оширади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур лойиҳа йўловчиларга ҳаракат вақтида ҳам узлуксиз мулоқотда бўлиш имконини беради. Мутахассисларнинг таъкидлашича, паст орбитали сунъий йўлдош алоқаси анъанавий ерусти тармоқлари ишламайдиган олис ва чўл ҳудудларида ҳам барқарор уланишни кафолатлайди, бу эса Марказий Осиё минтақасидаги темир йўл инфратузилмаси учун муҳим қадамдир.
Режалар ва кенгайтириш босқичлариҚозоғистонда илк синов ишлари 2025-йилда бошланган бўлиб, компания Starlink ҳамда ОнеВеб технологияларини синовдан ўтказган эди. Дастлабки синовлар Астана — Олмаота, Астана — Оскемен, Астана — Бурабай, Астана — Семей ва Олмаота — Манғишлоқ йўналишларида муваффақиятли амалга оширилди.
«КТЖ» режасига кўра, 2026-йилнинг сентябрь ойи охирига қадар мазкур хизмат кўламини янада кенгайтириш кўзда тутилган. Хусусан, қамровни 124 та поезд ва 1235 та вагонга етказиш режалаштирилмоқда. Ушбу қаторга 50 та доимий йўналишда ҳаракатланувчи составлар киритилади.
Интернет тезлиги ва тариф сиёсатиТехник имкониятларга кўра, ўрнатилган сунъий йўлдош канали ҳар бир вагон учун 100 Мбит/с гача бўлган тезликни таъминлашга қодир. Бу кўрсаткич йўловчиларга нафақат матнли хабарлар алмашиш, балки мультимедиа контентидан фойдаланиш учун ҳам кенг имкониятлар очади.
Ҳозирги босқичда йўловчиларга WhatsApp ва Telegram каби мессенжерларда эркин ёзишмалар олиб бориш имконини берувчи бепул базавий пакет тақдим этилмоқда. Келгусида эса интернет трафигини кўпроқ талаб қилувчи вазифалар ва юқори тезликни хоҳловчилар учун алоҳида пуллик тарифлар жорий этилиши мумкинлиги айтилмоқда.
…