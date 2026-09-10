Қозоғистон йўловчи поездларига Starlink интернети уланди

·10·Техно
Қозоғистон йўловчи поездларига Starlink интернети уланди

Қозоғистоннинг миллий темирйўл оператори «КТЖ» маълумотига кўра, мамлакатдаги йўловчи поездларида замонавий Starlink сунъий йўлдош интернети фаолият бошлади. Айни пайтда республика бўйлаб 59 та йўловчи составидаги 770 дан ортиқ вагонлар юқори тезликдаги интернет тармоғи билан таъминланган бўлиб, бу узоқ масофали сафарларда қулайлик даражасини кескин оширади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур лойиҳа йўловчиларга ҳаракат вақтида ҳам узлуксиз мулоқотда бўлиш имконини беради. Мутахассисларнинг таъкидлашича, паст орбитали сунъий йўлдош алоқаси анъанавий ерусти тармоқлари ишламайдиган олис ва чўл ҳудудларида ҳам барқарор уланишни кафолатлайди, бу эса Марказий Осиё минтақасидаги темир йўл инфратузилмаси учун муҳим қадамдир.

Режалар ва кенгайтириш босқичлари

Қозоғистонда илк синов ишлари 2025-йилда бошланган бўлиб, компания Starlink ҳамда ОнеВеб технологияларини синовдан ўтказган эди. Дастлабки синовлар Астана — Олмаота, Астана — Оскемен, Астана — Бурабай, Астана — Семей ва Олмаота — Манғишлоқ йўналишларида муваффақиятли амалга оширилди.

«КТЖ» режасига кўра, 2026-йилнинг сентябрь ойи охирига қадар мазкур хизмат кўламини янада кенгайтириш кўзда тутилган. Хусусан, қамровни 124 та поезд ва 1235 та вагонга етказиш режалаштирилмоқда. Ушбу қаторга 50 та доимий йўналишда ҳаракатланувчи составлар киритилади.

Интернет тезлиги ва тариф сиёсати

Техник имкониятларга кўра, ўрнатилган сунъий йўлдош канали ҳар бир вагон учун 100 Мбит/с гача бўлган тезликни таъминлашга қодир. Бу кўрсаткич йўловчиларга нафақат матнли хабарлар алмашиш, балки мультимедиа контентидан фойдаланиш учун ҳам кенг имкониятлар очади.

Ҳозирги босқичда йўловчиларга WhatsApp ва Telegram каби мессенжерларда эркин ёзишмалар олиб бориш имконини берувчи бепул базавий пакет тақдим этилмоқда. Келгусида эса интернет трафигини кўпроқ талаб қилувчи вазифалар ва юқори тезликни хоҳловчилар учун алоҳида пуллик тарифлар жорий этилиши мумкинлиги айтилмоқда.

StarlinkҚозоғистонИнтернетТехнологияТранспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон киберхавфсизлик бўйича минтақада учинчи ўриндаЎзбекистон киберхавфсизлик бўйича минтақада учинчи ўриндаБугун, 10:42iPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқландиiPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқландиБугун, 10:26Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этдиБугун, 09:57Хитой 2028 йилда Марсдан тупроқ олиб келиш миссиясини бошлайдиХитой 2028 йилда Марсдан тупроқ олиб келиш миссиясини бошлайдиБугун, 09:23Apple Watch Сериес 12 ва Ultra 4 тақдим этилдиApple Watch Сериес 12 ва Ultra 4 тақдим этилдиБугун, 08:27Apple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилдиApple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилдиБугун, 08:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади