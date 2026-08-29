"Бундай одамларга раҳм-шафқат бўлмайди." Садир Жапаров "халқ душманлари"ни жазолашга чақирди

·1·Дунё
"Бундай одамларга раҳм-шафқат бўлмайди." Садир Жапаров "халқ душманлари"ни жазолашга чақирди

Қирғизистон Президенти Садир Жапаров, унинг айтишича, ташқи кучлардан маблағ олиб, мамлакатдаги вазиятни беқарорлаштиришга уринаётган шахсларни қаттиқ жазолашни талаб қилди.

Қирғизистон раҳбари бу ҳақда 29 август куни Бишкек шаҳрида Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) саммити ва VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари хавфсизлигини таъминлашга жалб этилган куч тузилмалари иштирокидаги гарнизон кўрик-сафи вақтида айтди.

«Биз ташқи кучлар таъсирига берилиб, улардан маблағ олаётган, мамлакатни беқарорлаштириш ва аҳоли орасида ваҳима тарқатишга уринаётган орамиздаги кам сонли халқ душманларини қаттиқ жазолашимиз керак. Бундайларга шафқат бўлмайди», — деди Садир Жапаров.

Президент мамлакат тараққиётининг асосий шартларидан бири «темир интизом» эканини таъкидлаб, куч тузилмалари ходимларидан юқори даражадаги профессионаллик ва масъулият талаб қилди.

Жапаров, шунингдек, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идораларнинг моддий-техник базаси мустаҳкамлангани, ходимлар иш ҳақи оширилгани, ижтимоий қўллаб-қувватлаш чоралари кенгайтирилгани ва рақамли технологиялар жорий этилганини қайд этди.

Kostyumdagi erkaklar guruhiga politsiya xodimlari koʻchada nimadir namoyish qilmoqda.

Аввалроқ Қирғизистон ҳукумати Шанхай ҳамкорлик ташкилоти давлат раҳбарлари саммити ва VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари арафасида мамлакатда хавфсизлик чоралари кучайтирилишини маълум қилган эди.

VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари Қирғизистонда 31 августдан 6 сентябрга қадар ўтказилади. Мусобақаларда 100 дан ортиқ мамлакатдан қарийб 3 минг нафар спортчи иштирок этиши кутилмоқда. Ўйинлар дастури ЮНЕСКОнинг номоддий маданий мероси рўйхатига киритилган.

ШҲТ давлат раҳбарларининг саммити эса 30 августдан 1 сентябрга қадар Бишкек шаҳрида ўтказилиши кутилмоқда.

Айни вақтда ШҲТ таркибига 10 та давлат — Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Покистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон киради.

"Бундай одамларга раҳм-шафқат бўлмайди." Садир Жапаров "халқ душманлари"ни жазолашга чақирди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Истанбулда икки трамвай тўқнашдиИстанбулда икки трамвай тўқнашдиБугун, 11:1215 ёшли қиз 20 кун давомида ичагида игна билан яшади15 ёшли қиз 20 кун давомида ичагида игна билан яшадиБугун, 10:57«Энг буюги — менман»: Трамп АҚШ президентлари рейтингини эълон қилди!«Энг буюги — менман»: Трамп АҚШ президентлари рейтингини эълон қилди!Бугун, 10:0629 та бармоқли мушук жаҳон рекордини ўрнатди 29 та бармоқли мушук жаҳон рекордини ўрнатди Кеча, 23:54Футбол тўпини бошида ушлаб, 17 та футболка кийган эркак Гиннес рекордини ўрнатдиФутбол тўпини бошида ушлаб, 17 та футболка кийган эркак Гиннес рекордини ўрнатдиКеча, 23:49Дарахтни тақиллатиб ов қиладиган сирли приматДарахтни тақиллатиб ов қиладиган сирли приматКеча, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди