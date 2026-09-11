Ақтауда гипермаркет ёнида автомобиль ёнди (видео)

·4·Дунё
Ақтауда гипермаркет ёнида автомобиль ёнди (видео)

Ақтау шаҳридаги гипермаркетлардан бири ёнида ёнғин содир бўлди. Газ-баллон ускунаси билан жиҳозланган енгил автомобиль ёнган. Бу ҳақда Nur.kz маълум қилди.

Ҳодиса бугун, 11 сентябрь куни Шиғис-2 микрорайонида содир бўлган. Автомобиль ёнгани ҳақида хабар ёнғин-қутқарув хизмати навбатчиси пультига соат 15:20 да келиб тушган.

Фавқулодда вазиятлар департаменти маълумотига кўра, Volkswagen Jetta русумли енгил автомобиль ёнган.

Қайд этилишича, автомобиль газ-баллон ускунаси билан жиҳозланган бўлган.

Ёнғинни бартараф этиш учун 6 нафар ёнғин-қутқарув хизмати ходими ва 2 та махсус техника жалб қилинган. Ҳодиса оқибатида ҳеч ким жабрланмаган.

АқтауShigish-2 микрорайонVolkswagen Jettaгаз-баллон ускунаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳеч ким билмай қолди: Николай армияга кетди — Президент кичик ўғли ҳақидаги сирни очдиҲеч ким билмай қолди: Николай армияга кетди — Президент кичик ўғли ҳақидаги сирни очдиБугун, 20:30«Ўқишдан ҳайдаладими?!»: Покистонда афғон талабалари атрофида шов-шувли можаро...«Ўқишдан ҳайдаладими?!»: Покистонда афғон талабалари атрофида шов-шувли можаро...Бугун, 20:06«Хабар» агентлиги «Евровидение-2027» атрофидаги шов-шувларга чек қўйди«Хабар» агентлиги «Евровидение-2027» атрофидаги шов-шувларга чек қўйдиБугун, 19:54Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилдиИкки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилдиБугун, 19:42Малика Диананинг машҳур “қасос кўйлаги” аукционга қўйиладиМалика Диананинг машҳур “қасос кўйлаги” аукционга қўйиладиБугун, 18:42Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...Бугун, 18:31
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи