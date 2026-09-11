Ақтауда гипермаркет ёнида автомобиль ёнди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ақтау шаҳридаги гипермаркетлардан бири ёнида ёнғин содир бўлди. Газ-баллон ускунаси билан жиҳозланган енгил автомобиль ёнган. Бу ҳақда Nur.kz маълум қилди.
Ҳодиса бугун, 11 сентябрь куни Шиғис-2 микрорайонида содир бўлган. Автомобиль ёнгани ҳақида хабар ёнғин-қутқарув хизмати навбатчиси пультига соат 15:20 да келиб тушган.
Фавқулодда вазиятлар департаменти маълумотига кўра, Volkswagen Jetta русумли енгил автомобиль ёнган.
Қайд этилишича, автомобиль газ-баллон ускунаси билан жиҳозланган бўлган.
Ёнғинни бартараф этиш учун 6 нафар ёнғин-қутқарув хизмати ходими ва 2 та махсус техника жалб қилинган. Ҳодиса оқибатида ҳеч ким жабрланмаган.
…