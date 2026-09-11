«Абдухолиқовдан дубль!»: «Локомотив» ўз майдонида «Машъал»ни тор-мор этди

·10·Спорт
«Абдухолиқовдан дубль!»: «Локомотив» ўз майдонида «Машъал»ни тор-мор этди

Ўзбекистон Суперлигасининг 21-тури доирасида пойтахтда муҳим ва шиддатли тўқнашув бўлиб ўтди. Европа кубоклари йўлланмаси ҳамда юқори ўринлар учун жиддий кураш олиб бораётган Тошкентнинг «Локомотив» клуби ўз майдонида муборакнинг «Машъал» жамоасини қабул қилди. Турнир жадвалидаги ўрнини яхшилаш учун фақат ғалабани кўзлаб майдонга тушган «темирйўлчилар» иккинчи бўлимда ҳақиқий маҳорат дарсини намойиш этиб, рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та гол урди. Баҳс қаҳрамонига айланган тажрибали тўпурар Темурхўжа Абдухолиқов ўз ҳисобига дубль ёздириб қўйган бўлса, ёш иқтидор Жафар Баҳодиров учрашувга чиройли нуқта қўйди. Хўш, 56 дақиқа давом этган мудофаани «Локомотив» қандай ёриб ўтди, Абдухолиқовнинг голлари жамоани жадвалда қанчалик юқорилатди ва «Машъал»нинг аҳволи нега оғирлашиб бормоқда?

Биринчи бўлимдаги кескин қаршилик ва иккинчи бўлимдаги «портлаш»

Учрашув мезбонларнинг катта босими остида бошланган бўлса-да, ҳисобни очиш осон кечмади:

  • Муборакликларнинг зич мудофааси: Турнир жадвалининг қуйи қисмида омон қолиш учун курашаётган «Машъал» дастлабки 45 дақиқаликда тартибли ҳимояланиб, пойтахтликлар ҳужумларини муваффақиятли қайтариб турди;

  • Абдухолиқовдан музликни эритган гол: Иккинчи бўлим бошланиши билан босимни кескин оширган «Локомотив» 56-дақиқада мақсадига эришди — жамоа етакчиси Темурхўжа Абдухолиқов жарима майдонида чаққонлик кўрсатиб, ҳисобни очди (1:0);

  • Тажрибали тўпурардан дубль: Ўйин якунланишига оз қолганда, 85-дақиқада Абдухолиқов рақиб ҳимоячиларининг хатосидан унумли фойдаланиб, тўпни яна тўрга йўллади ва баҳс тақдирини амалда ҳал қилди (2:0);

  • Баҳодировдан якуний аккорд: Ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+1-дақиқада майдонга шижоат билан кириб келган Жафар Баҳодиров «Машъал» дарвозасини учинчи бор ишғол қилиб, ҳисобни йирик 3:0 кўринишига келтирди.

Турнир жадвалидаги сакраш: «Локомотив» кучли тўртликда!

Ушбу ишончли ва йирик ғалаба жадвалнинг юқори ва қуйи қисмларидаги кучлар нисбатини жиддий тарзда қайта шакллантирди:

  • 35 очко ва 4-ўрин: Қимматли уч очкони қўлга киритган «Локомотив» очколари сонини 35 тага етказиб олиб, тўғридан-тўғри 4-поғонага кўтарилди ва совринли ўринлар сари юришини давом эттирди;

  • «Бухоро»ни қувиб ўтиш имконияти: Олдинги поғоналардаги рақобатчиларнинг очко йўқотиши фонида «темирйўлчилар» медалларга даъвогарлар сафига янада жипслашди;

  • «Машъал»нинг умидсиз ҳолати: Атиги 5 очко билан сўнгги поғонада михланиб қолган Муборак клуби учун қуйи лигага тушиб кетиш хавфи ҳар тур сайин янада муқаррар бўлиб бормоқда.

Темурхўжа Абдухолиқовнинг етакчилик руҳи

Бугунги учрашув «Локомотив» таркибида айнан шахсий маҳорат ва совуққонлик ўйин тақдирини ҳал қила олишини яна бир бор исботлади. Темурхўжа Абдухолиқов муҳим паллада ўз зиммасига масъулиятни олиб, жамоасини олдинга бошлади. Рақибнинг ҳар қандай қаршилигини чилпарчин қилган бу ғалаба «темирйўлчилар»нинг мавсум охирига келиб ўз жанговар руҳиятини тўлиқ тиклаб олганини кўрсатди. Олдинда жамоани янада кескин ва медаллар учун ҳал қилувчи баҳслар кутмоқда.

Сизнингча, Темурхўжа Абдухолиқов бошлиқ «Локомотив» жорий мавсумда кучли учликка кириб, медаллар шоҳсупасига кўтарила оладими? «Машъал»нинг Суперлигада қолиш имкониятлари ҳақида қандай фикрдасиз? Ўз мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг энг қайноқ баҳслари таҳлилини барча мухлисларга улашинг!

Локомотив ТошкентМашъалТемурхўжа АбдухолиқовЎзбекистон Суперлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бухорода ҳақиқий голлар ёмғири!»: «Навбаҳор» сафарда рақибини тор-мор этди«Бухорода ҳақиқий голлар ёмғири!»: «Навбаҳор» сафарда рақибини тор-мор этдиБугун, 21:25Тўқаев Кўчманчилар ўйинлари ғолибларини тақдирлади — миллий спорт ҳақида муҳим баёнотТўқаев Кўчманчилар ўйинлари ғолибларини тақдирлади — миллий спорт ҳақида муҳим баёнотБугун, 20:36Бренден Ааронсон Лидс учун нима учун муҳим футболчиБренден Ааронсон Лидс учун нима учун муҳим футболчиБугун, 18:57Энзо Мареска Манчестер дербиси олдидан таркибдаги ўзгаришларни маълум қилдиЭнзо Мареска Манчестер дербиси олдидан таркибдаги ўзгаришларни маълум қилдиБугун, 15:56Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?Бугун, 14:44«Барчасини сониялар ҳал қилди»: Раҳмоналиев «Олд Траффорд»даги 0:4 ҳақида очиқ гапирди«Барчасини сониялар ҳал қилди»: Раҳмоналиев «Олд Траффорд»даги 0:4 ҳақида очиқ гапирдиБугун, 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди