«Абдухолиқовдан дубль!»: «Локомотив» ўз майдонида «Машъал»ни тор-мор этди
Ўзбекистон Суперлигасининг 21-тури доирасида пойтахтда муҳим ва шиддатли тўқнашув бўлиб ўтди. Европа кубоклари йўлланмаси ҳамда юқори ўринлар учун жиддий кураш олиб бораётган Тошкентнинг «Локомотив» клуби ўз майдонида муборакнинг «Машъал» жамоасини қабул қилди. Турнир жадвалидаги ўрнини яхшилаш учун фақат ғалабани кўзлаб майдонга тушган «темирйўлчилар» иккинчи бўлимда ҳақиқий маҳорат дарсини намойиш этиб, рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та гол урди. Баҳс қаҳрамонига айланган тажрибали тўпурар Темурхўжа Абдухолиқов ўз ҳисобига дубль ёздириб қўйган бўлса, ёш иқтидор Жафар Баҳодиров учрашувга чиройли нуқта қўйди. Хўш, 56 дақиқа давом этган мудофаани «Локомотив» қандай ёриб ўтди, Абдухолиқовнинг голлари жамоани жадвалда қанчалик юқорилатди ва «Машъал»нинг аҳволи нега оғирлашиб бормоқда?
Биринчи бўлимдаги кескин қаршилик ва иккинчи бўлимдаги «портлаш»
Учрашув мезбонларнинг катта босими остида бошланган бўлса-да, ҳисобни очиш осон кечмади:
Муборакликларнинг зич мудофааси: Турнир жадвалининг қуйи қисмида омон қолиш учун курашаётган «Машъал» дастлабки 45 дақиқаликда тартибли ҳимояланиб, пойтахтликлар ҳужумларини муваффақиятли қайтариб турди;
Абдухолиқовдан музликни эритган гол: Иккинчи бўлим бошланиши билан босимни кескин оширган «Локомотив» 56-дақиқада мақсадига эришди — жамоа етакчиси Темурхўжа Абдухолиқов жарима майдонида чаққонлик кўрсатиб, ҳисобни очди (1:0);
Тажрибали тўпурардан дубль: Ўйин якунланишига оз қолганда, 85-дақиқада Абдухолиқов рақиб ҳимоячиларининг хатосидан унумли фойдаланиб, тўпни яна тўрга йўллади ва баҳс тақдирини амалда ҳал қилди (2:0);
Баҳодировдан якуний аккорд: Ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+1-дақиқада майдонга шижоат билан кириб келган Жафар Баҳодиров «Машъал» дарвозасини учинчи бор ишғол қилиб, ҳисобни йирик 3:0 кўринишига келтирди.
Турнир жадвалидаги сакраш: «Локомотив» кучли тўртликда!
Ушбу ишончли ва йирик ғалаба жадвалнинг юқори ва қуйи қисмларидаги кучлар нисбатини жиддий тарзда қайта шакллантирди:
35 очко ва 4-ўрин: Қимматли уч очкони қўлга киритган «Локомотив» очколари сонини 35 тага етказиб олиб, тўғридан-тўғри 4-поғонага кўтарилди ва совринли ўринлар сари юришини давом эттирди;
«Бухоро»ни қувиб ўтиш имконияти: Олдинги поғоналардаги рақобатчиларнинг очко йўқотиши фонида «темирйўлчилар» медалларга даъвогарлар сафига янада жипслашди;
«Машъал»нинг умидсиз ҳолати: Атиги 5 очко билан сўнгги поғонада михланиб қолган Муборак клуби учун қуйи лигага тушиб кетиш хавфи ҳар тур сайин янада муқаррар бўлиб бормоқда.
Темурхўжа Абдухолиқовнинг етакчилик руҳи
Бугунги учрашув «Локомотив» таркибида айнан шахсий маҳорат ва совуққонлик ўйин тақдирини ҳал қила олишини яна бир бор исботлади. Темурхўжа Абдухолиқов муҳим паллада ўз зиммасига масъулиятни олиб, жамоасини олдинга бошлади. Рақибнинг ҳар қандай қаршилигини чилпарчин қилган бу ғалаба «темирйўлчилар»нинг мавсум охирига келиб ўз жанговар руҳиятини тўлиқ тиклаб олганини кўрсатди. Олдинда жамоани янада кескин ва медаллар учун ҳал қилувчи баҳслар кутмоқда.
Сизнингча, Темурхўжа Абдухолиқов бошлиқ «Локомотив» жорий мавсумда кучли учликка кириб, медаллар шоҳсупасига кўтарила оладими? «Машъал»нинг Суперлигада қолиш имкониятлари ҳақида қандай фикрдасиз? Ўз мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг энг қайноқ баҳслари таҳлилини барча мухлисларга улашинг!
…