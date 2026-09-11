Ажримда ярашиш муддати берилмаслиги мумкин: янги асослар таклиф қилинмоқда

·1·Ўзбекистон
Ажримда ярашиш муддати берилмаслиги мумкин: янги асослар таклиф қилинмоқда

Ўзбекистонда никоҳдан ажратиш жараёнида айрим ҳолатларда эр-хотинга ярашиш учун муддат бермаслик таклиф қилинмоқда. Бу ҳақда 11 сентябрь куни Олий Мажлис Сенатининг ялпи мажлисида Бош вазир ўринбосари — Оила ва хотин-қизлар қўмитаси раиси Дилноза Каттахонова маълум қилди.

Унинг айтишича, оилавий муносабатларни тартибга солувчи қонунчиликни такомиллаштириш бўйича қонун лойиҳаси ишлаб чиқилган ва ҳозирда Президент Администрациясида кўриб чиқилмоқда.

Таклифга кўра, эр-хотиндан бири зўравонлик ёки тазйиққа учрагани, алкогол ёки гиёҳвандлик воситаларига ружу қўйгани, ОИТСга чалингани ёхуд уч йил давомида узрли сабабсиз бирга яшамагани никоҳдан ажратишда ярашиш учун муддат бермасликка асос бўлиши мумкин.

Шунингдек, ажрим ёқасидаги оилалар билан ишлашда ҳар бир хотин-қиз учун индивидуал дастур тузиш амалиёти жорий этилаётгани айтилди. Бунда оиланинг бошқа аъзолари ҳам қамраб олиниб, муаммолардан келиб чиқиб аниқ вазифалар ва масъуллар белгиланади.

Каттахонованинг таъкидлашича, оиладаги муаммо бандлик, уй-жой, соғлиқ, психологик ёки ҳуқуқий масалалар билан боғлиқ бўлса, тегишли хизматлар оилага комплекс равишда кўрсатилиши кўзда тутилмоқда.

Маълумотларга кўра, Ўзбекистонда ҳозир 10 миллион 505 минг 139 та оила мавжуд. 2026 йилнинг дастлабки етти ойида 115 минг 879 та никоҳ қайд этилган, шу даврда 29 минг 353 та ажрим ҳолати кузатилган. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 1470 тага ёки 5 фоизга кўп.

Ажримларнинг сабабларига оид таҳлилда судларга мурожаатларнинг 54 фоизида ҳарактерларнинг мос келмаслиги, ўзаро ишончсизлик ёки оилавий ҳаётга тайёр эмаслик каби сабаблар кўрсатилаётгани қайд этилди. Ижтимоий сўровда эса ажримга олиб келувчи омиллар сифатида ўзаро ишончсизликни 50 фоиз, бир-бирини тушунмасликни 46 фоиз, моддий етишмовчиликни 34 фоиз ва учинчи шахс аралашувини 29 фоиз респондент кўрсатган.

Дилноза КаттахоноваОлий Мажлис СенатиНикоҳдан ажратишОила ва хотин-қизлар қўмитаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда гўшт импорти кескин ошди: бозорда нархлар қандай?Ўзбекистонда гўшт импорти кескин ошди: бозорда нархлар қандай?Бугун, 17:2618 ёшга етмаганлар учун никоҳда янги қоида жорий этилади18 ёшга етмаганлар учун никоҳда янги қоида жорий этиладиБугун, 17:16Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?Бугун, 16:191 октябрдан Тошкентда йўл ҳақи қимматлаши мумкин1 октябрдан Тошкентда йўл ҳақи қимматлаши мумкинБугун, 11:37Тошкентда метро ва автобус йўлкира нархи қимматлашиши мумкинТошкентда метро ва автобус йўлкира нархи қимматлашиши мумкинБугун, 00:142027 йилдан мактаб дарсликлари янги алифбода чоп этилади2027 йилдан мактаб дарсликлари янги алифбода чоп этиладиКеча, 17:00
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?