«Бухорода ҳақиқий голлар ёмғири!»: «Навбаҳор» сафарда рақибини тор-мор этди

·11·Спорт
«Бухорода ҳақиқий голлар ёмғири!»: «Навбаҳор» сафарда рақибини тор-мор этди

Ўзбекистон Суперлигасининг 21-турида мухлислар кутган энг шиддатли ва кескин қарама-қаршиликлардан бири бўлиб ўтди. Медаллар учун асосий даъвогарлардан бири бўлган Наманганнинг «Навбаҳор» клуби сафарда тўғридан-тўғри таъқибчиси — «Бухоро» жамоаси меҳмони бўлди. Ҳар икки томон учун турнир жадвалидаги 3-ўрин тақдирини ҳал қиладиган мазкур тўқнашувда наманганлик «лочинлар» ҳақиқий маҳорат дарсини ўтиб берди. Темур Кападзе шогирдлари ҳужумкор, тезкор ва кескин ўйин намойиш этиб, мезбонлар дарвозасига нақ 4 та гол урди ва сафардан йирик 4:1 ҳисобидаги ишончли ғалаба билан қайтди. Хўш, бу баҳсда ўйин тақдири қайси дақиқаларда ҳал бўлди, ёш иқтидорлар қандай голлар киритди ва «Навбаҳор» чемпионлик пойгасидаги интригани қандай сақлаб қолди?

Шиддатли старт ва биринчи бўлимдаги кескин тенглик

Учрашув илк дақиқаларданоқ юқори темп ва очиқ футбол билан бошланди:

  • Жияновнинг тезкор голи: Ҳакам ҳуштаги чалиниши билан олдинга ташланган «Навбаҳор» атиги 4-дақиқадаёқ ҳисобни очди — чаққон ҳужумчи Русланбек Жиянов рақиб ҳимоясини ёриб ўтиб, таблода 0:1 ҳисобини қайд этди;

  • Бухороликларнинг тезкор жавоби: Ўз мухлислари қаршисида ўйнаётган «Бухоро» бу зарбадан эсанкираб қолмади ва 12-дақиқада Асадбек Жўрабоевнинг аниқ зарбаси эвазига мувозанатни тиклади — 1:1;

  • Танаффусгача тенг кураш: Биринчи бўлимнинг қолган қисмида ҳар иккала клуб ярим ҳимоя марказида қаттиқ кураш олиб бориб, танаффусга дуранг натижа билан йўл олди.

Иккинчи бўлимдаги бенефис: «Лочинлар»дан 18 дақиқа ичида 3 та қақшатқич зарба

Иккинчи бўлимда Темур Кападзенинг тактик кўрсатмалари ва майдонга киритилган ўзгаришлар ўз сўзини айтди:

  • Диёр Холматовнинг бурилиш нуқтаси: 69-дақиқада ярим ҳимоячи Диёр Холматов муҳим голни уриб, «Навбаҳор»ни яна олдинга олиб чиқди ва мезбонлар руҳиятини синдирди (1:2);

  • Шоҳруҳбек Абдураҳмоновнинг мустаҳкам зарбаси: Ҳужумларни тўхтатмаган меҳмонлар 78-дақиқада Шоҳруҳбек Абдураҳмоновнинг маҳорати эвазига ҳисобдаги фарқни иккитага оширди (1:3);

  • Жасурбек Жалолиддиновдан якуний нуқта: Ўйиннинг 87-дақиқасида жамоа плеймейкери Жасурбек Жалолиддинов «Бухоро» ҳимоячиларининг хатосидан унумли фойдаланиб, тўпни дарвозага жойлаб қўйди ва ҳисобни йирик 1:4 кўринишига келтирди.

Турнир жадвалидаги вазият: Кападзе жамоаси 3-ўринни мустаҳкамлади

Ушбу ёрқин сафар ғалабаси жадвалдаги кучлар нисбатига жиддий таъсир кўрсатди:

  • 41 очко ва ишончли бронза: «Навбаҳор» очколарини 41 тага етказиб олиб, Суперлиганинг 3-поғонасидаги ўрнини янада мустаҳкамлади ва олдиндаги етакчиларни таъқиб қилишда давом этмоқда;

  • «Бухоро»нинг ортда қолиши: Мезбонлар 34 очко билан 4-ўринда қолиб кетди ва рақобатчисидан орадаги фарқ 7 очкогача узайиб, медаллар учун имкониятлари кескин қийинлашди;

  • Ёшлар ва маҳорат уйғунлиги: Наманганликлар сафида гол урган барча тўрт футболчи — Жиянов, Холматов, Абдураҳмонов ва Жалолиддиновнинг миллий ва ёшлар терма жамоаларида тўп сурган иқтидорлар экани Кападзе қураётган тизимнинг самарасини кўрсатмоқда.

«Бухоро» майдонидаги бу йирик ғалаба «Навбаҳор»нинг мавсум охирига бориб ўз формасининг энг юқори чўққисига чиққанини ва совринли ўринлар учун курашда ортга чекинмаслигини яққол исботлади.

Сизнингча, Темур Кападзе бошқарувидаги «Навбаҳор» қолган турларда пешқадамларни қувиб ўтиб, чемпионлик курашига қўшила оладими? Бугунги баҳсда қайси футболчининг голи ва ўйини сизда энг катта таассурот қолдирди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва наманганлик мухлислар учун ушбу ғалабали мақолани улашинг!

НавбаҳорБухороТемур КападзеНаманган
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Абдухолиқовдан дубль!»: «Локомотив» ўз майдонида «Машъал»ни тор-мор этди«Абдухолиқовдан дубль!»: «Локомотив» ўз майдонида «Машъал»ни тор-мор этдиБугун, 21:27Тўқаев Кўчманчилар ўйинлари ғолибларини тақдирлади — миллий спорт ҳақида муҳим баёнотТўқаев Кўчманчилар ўйинлари ғолибларини тақдирлади — миллий спорт ҳақида муҳим баёнотБугун, 20:36Бренден Ааронсон Лидс учун нима учун муҳим футболчиБренден Ааронсон Лидс учун нима учун муҳим футболчиБугун, 18:57Энзо Мареска Манчестер дербиси олдидан таркибдаги ўзгаришларни маълум қилдиЭнзо Мареска Манчестер дербиси олдидан таркибдаги ўзгаришларни маълум қилдиБугун, 15:56Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?Бугун, 14:44«Барчасини сониялар ҳал қилди»: Раҳмоналиев «Олд Траффорд»даги 0:4 ҳақида очиқ гапирди«Барчасини сониялар ҳал қилди»: Раҳмоналиев «Олд Траффорд»даги 0:4 ҳақида очиқ гапирдиБугун, 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди