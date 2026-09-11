«Бухорода ҳақиқий голлар ёмғири!»: «Навбаҳор» сафарда рақибини тор-мор этди
Ўзбекистон Суперлигасининг 21-турида мухлислар кутган энг шиддатли ва кескин қарама-қаршиликлардан бири бўлиб ўтди. Медаллар учун асосий даъвогарлардан бири бўлган Наманганнинг «Навбаҳор» клуби сафарда тўғридан-тўғри таъқибчиси — «Бухоро» жамоаси меҳмони бўлди. Ҳар икки томон учун турнир жадвалидаги 3-ўрин тақдирини ҳал қиладиган мазкур тўқнашувда наманганлик «лочинлар» ҳақиқий маҳорат дарсини ўтиб берди. Темур Кападзе шогирдлари ҳужумкор, тезкор ва кескин ўйин намойиш этиб, мезбонлар дарвозасига нақ 4 та гол урди ва сафардан йирик 4:1 ҳисобидаги ишончли ғалаба билан қайтди. Хўш, бу баҳсда ўйин тақдири қайси дақиқаларда ҳал бўлди, ёш иқтидорлар қандай голлар киритди ва «Навбаҳор» чемпионлик пойгасидаги интригани қандай сақлаб қолди?
Шиддатли старт ва биринчи бўлимдаги кескин тенглик
Учрашув илк дақиқаларданоқ юқори темп ва очиқ футбол билан бошланди:
Жияновнинг тезкор голи: Ҳакам ҳуштаги чалиниши билан олдинга ташланган «Навбаҳор» атиги 4-дақиқадаёқ ҳисобни очди — чаққон ҳужумчи Русланбек Жиянов рақиб ҳимоясини ёриб ўтиб, таблода 0:1 ҳисобини қайд этди;
Бухороликларнинг тезкор жавоби: Ўз мухлислари қаршисида ўйнаётган «Бухоро» бу зарбадан эсанкираб қолмади ва 12-дақиқада Асадбек Жўрабоевнинг аниқ зарбаси эвазига мувозанатни тиклади — 1:1;
Танаффусгача тенг кураш: Биринчи бўлимнинг қолган қисмида ҳар иккала клуб ярим ҳимоя марказида қаттиқ кураш олиб бориб, танаффусга дуранг натижа билан йўл олди.
Иккинчи бўлимдаги бенефис: «Лочинлар»дан 18 дақиқа ичида 3 та қақшатқич зарба
Иккинчи бўлимда Темур Кападзенинг тактик кўрсатмалари ва майдонга киритилган ўзгаришлар ўз сўзини айтди:
Диёр Холматовнинг бурилиш нуқтаси: 69-дақиқада ярим ҳимоячи Диёр Холматов муҳим голни уриб, «Навбаҳор»ни яна олдинга олиб чиқди ва мезбонлар руҳиятини синдирди (1:2);
Шоҳруҳбек Абдураҳмоновнинг мустаҳкам зарбаси: Ҳужумларни тўхтатмаган меҳмонлар 78-дақиқада Шоҳруҳбек Абдураҳмоновнинг маҳорати эвазига ҳисобдаги фарқни иккитага оширди (1:3);
Жасурбек Жалолиддиновдан якуний нуқта: Ўйиннинг 87-дақиқасида жамоа плеймейкери Жасурбек Жалолиддинов «Бухоро» ҳимоячиларининг хатосидан унумли фойдаланиб, тўпни дарвозага жойлаб қўйди ва ҳисобни йирик 1:4 кўринишига келтирди.
Турнир жадвалидаги вазият: Кападзе жамоаси 3-ўринни мустаҳкамлади
Ушбу ёрқин сафар ғалабаси жадвалдаги кучлар нисбатига жиддий таъсир кўрсатди:
41 очко ва ишончли бронза: «Навбаҳор» очколарини 41 тага етказиб олиб, Суперлиганинг 3-поғонасидаги ўрнини янада мустаҳкамлади ва олдиндаги етакчиларни таъқиб қилишда давом этмоқда;
«Бухоро»нинг ортда қолиши: Мезбонлар 34 очко билан 4-ўринда қолиб кетди ва рақобатчисидан орадаги фарқ 7 очкогача узайиб, медаллар учун имкониятлари кескин қийинлашди;
Ёшлар ва маҳорат уйғунлиги: Наманганликлар сафида гол урган барча тўрт футболчи — Жиянов, Холматов, Абдураҳмонов ва Жалолиддиновнинг миллий ва ёшлар терма жамоаларида тўп сурган иқтидорлар экани Кападзе қураётган тизимнинг самарасини кўрсатмоқда.
«Бухоро» майдонидаги бу йирик ғалаба «Навбаҳор»нинг мавсум охирига бориб ўз формасининг энг юқори чўққисига чиққанини ва совринли ўринлар учун курашда ортга чекинмаслигини яққол исботлади.
Сизнингча, Темур Кападзе бошқарувидаги «Навбаҳор» қолган турларда пешқадамларни қувиб ўтиб, чемпионлик курашига қўшила оладими? Бугунги баҳсда қайси футболчининг голи ва ўйини сизда энг катта таассурот қолдирди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва наманганлик мухлислар учун ушбу ғалабали мақолани улашинг!
…