Сочи сайргоҳига денгиз дронлари ҳужуми: Жабрланганлар сони 8 нафарга етди

·0·Дунё
Сочи сайргоҳига денгиз дронлари ҳужуми: Жабрланганлар сони 8 нафарга етди

Россиянинг энг йирик курорт маркази ҳисобланган Сочи шаҳри қирғоқларида фавқулодда ҳолат юз берди. Қора денгиз орқали ҳаракатланган экипажсиз катерлар (денгиз дронлари — БЭК) шаҳарнинг аҳоли ва сайёҳлар билан гавжум Приморск сайргоҳи (набережная) ҳудудига зарба берди. Краснодар ўлкаси тезкор штаби («оперштаб Кубани») берган расмий маълумотларга кўра, ҳужум ва унинг ортидан юзага келган кучли ёнғин оқибатида жароҳатланганлар сони дастлабки 1 кишидан 8 нафаргача кўпайди. Шаҳарнинг соҳил бўйи инфратузилмаси жиддий шикастланган. Хўш, шифохонага ётқизилганларнинг аҳволи қандай, пляж ва сайргоҳнинг қайси қисмлари вайрон бўлди ҳамда фавқулодда хизматлар қандай чораларни кўрмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — курорт шаҳридаги хавфсизлик чораларининг кескин кучайтирилиши ва ҳодиса жойидаги вазият бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.

Тезкор зарба ва сайргоҳдаги аланга: Жабрланганлар сони кескин ошди

Краснодар ўлкаси тезкор штабининг расмий ахборотига кўра, воқеалар ривожи қуйидагича кечди:

  • Дастлабки маълумотлар ва ёнғин: Экипажсиз катерлар ҳужуми натижасида аввалига Сочи сайргоҳида ёнғин содир бўлгани ва бир нафар фуқаро жароҳатлангани хабар қилинган эди;

  • Жароҳатланганлар сони 8 нафарга етди: Ҳодиса жойи кўздан кечирилиб, тиббий ёрдам сўраб мурожаат қилганлар аниқлангач, жабрланганлар сони саккиз нафарни ташкил этди;

  • Шифохонага ётқизилганлар ва биринчи ёрдам: Тезкор штаб маълумотига биноан, 5 нафар жабрланувчи турли даражадаги тан жароҳатлари билан зудлик билан шаҳар тиббиёт муассасаларига етказилди; яна уч нафар фуқарога эса воқеа жойининг ўзида барча зарур бирламчи тиббий муолажалар кўрсатилди.

«Сочидаги набережнаяга БЭК ҳужуми оқибатида жабрланганлар сони саккиз нафарга етди. Беш киши тиббиёт ташкилотларига етказилди, яна уч кишига воқеа жойида зарур ёрдам кўрсатилди», — дейилади Кубан тезкор штабининг расмий баёнотида.

Курорт инфратузилмасига етказилган зарар ва махсус хизматлар сафарбарлиги

Ҳужум ва ёнғин соҳил бўйидаги қулайликларга тўғридан-тўғри таъсир кўрсатди:

  • Пляж ва набережная шикастланиши: Зарба ва ёнғин натижасида шаҳар пляжи инфратузилмаси ҳамда Приморск набережнаясига бевосита туташ бўлган йўлаклар ва иншоотлар қисман вайрон бўлган;

  • Тезкор хизматлар воқеа жойида: Айни дақиқаларда ҳудудда ўт ўчирувчилар, тез ёрдам бригадалари, қутқарувчилар ҳамда Россия махсус кучлари фаол иш олиб бормоқда;

  • Ҳудудни тозалаш ва ўрганиш: Ҳуқуқ-тартибот органлари соҳил чизиғини текширувдан ўтказиб, хавфсизлик даражасини баҳоламоқда.

Қора денгиз курортларидаги янги хавфсизлик ҳақиқати

Кўпчиликни қизиқтирган энг муҳим масала — уруш ҳудудидан анча узоқда жойлашган ва асосий сайёҳлик маркази ҳисобланган Сочи шаҳрига бундай денгиз дронларининг кириб келиши ва аҳоли пунктларига зарба бериши қандай оқибатларга олиб келишидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Қора денгиздаги сув ости ва экипажсиз денгиз дронлари қарама-қаршилиги эндиликда нафақат ҳарбий портлар ва кемаларни, балки соҳил бўйидаги фуқаролик инфратузилмалари ва сайргоҳларни ҳам нишонга айлантирмоқда. Кубан тезкор штаби ва ҳуқуқ-тартибот тизимлари зудлик билан шаҳар соҳилини тўлиқ назоратга олди ва денгиз мудофаа тўсиқларини мустаҳкамлашга киришди. Мазкур ҳужум Сочида дам олаётган минглаб сайёҳлар ва маҳаллий аҳоли орасида кучли хавотир уйғотган бўлиб, курортда қирғоқ бўйлаб хавфсизлик тартиби тубдан қайта кўриб чиқилишига сабаб бўлмоқда.

Сизнингча, сайёҳлик ва дам олиш зоналари бўлган шаҳар соҳилларига денгиз дронлари орқали ҳужум уюштирилиши ҳарбий жиҳатдан қанчалик асосли ёки бу тинч аҳоли орасида ваҳима уйғотишга қаратилган ҳаракатми? Қора денгиз курортларида хавфсизликни таъминлаш учун қандай қўшимча чоралар кўрилиши керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақадаги ушбу қайноқ ҳодиса тафсилотларини яқинларингиз ҳамда дўстларингизга улашинг!

СочиҚора денгиз дронлариёшқининфратузилмахавфсизликтуризмРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Филиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолдиФилиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолдиБугун, 12:4822 ёшли видеоблогер кўчада ҳужумга учради: мухлисларига мурожаат қилди22 ёшли видеоблогер кўчада ҳужумга учради: мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 12:3424 ёшли мукбанг блогери сўнгги видеодан кейин вафот этди24 ёшли мукбанг блогери сўнгги видеодан кейин вафот этдиБугун, 12:16«Менга концертинг эмас, ўзинг керак эдинг» — Меган Маркл Бейонседан қаттиқ хафа бўлди«Менга концертинг эмас, ўзинг керак эдинг» — Меган Маркл Бейонседан қаттиқ хафа бўлдиБугун, 10:46Зеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолдиЗеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолдиБугун, 10:42Трамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқладиТрамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқладиБугун, 10:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада