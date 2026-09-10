Сочи сайргоҳига денгиз дронлари ҳужуми: Жабрланганлар сони 8 нафарга етди
Россиянинг энг йирик курорт маркази ҳисобланган Сочи шаҳри қирғоқларида фавқулодда ҳолат юз берди. Қора денгиз орқали ҳаракатланган экипажсиз катерлар (денгиз дронлари — БЭК) шаҳарнинг аҳоли ва сайёҳлар билан гавжум Приморск сайргоҳи (набережная) ҳудудига зарба берди. Краснодар ўлкаси тезкор штаби («оперштаб Кубани») берган расмий маълумотларга кўра, ҳужум ва унинг ортидан юзага келган кучли ёнғин оқибатида жароҳатланганлар сони дастлабки 1 кишидан 8 нафаргача кўпайди. Шаҳарнинг соҳил бўйи инфратузилмаси жиддий шикастланган. Хўш, шифохонага ётқизилганларнинг аҳволи қандай, пляж ва сайргоҳнинг қайси қисмлари вайрон бўлди ҳамда фавқулодда хизматлар қандай чораларни кўрмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — курорт шаҳридаги хавфсизлик чораларининг кескин кучайтирилиши ва ҳодиса жойидаги вазият бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.
Тезкор зарба ва сайргоҳдаги аланга: Жабрланганлар сони кескин ошди
Краснодар ўлкаси тезкор штабининг расмий ахборотига кўра, воқеалар ривожи қуйидагича кечди:
Дастлабки маълумотлар ва ёнғин: Экипажсиз катерлар ҳужуми натижасида аввалига Сочи сайргоҳида ёнғин содир бўлгани ва бир нафар фуқаро жароҳатлангани хабар қилинган эди;
Жароҳатланганлар сони 8 нафарга етди: Ҳодиса жойи кўздан кечирилиб, тиббий ёрдам сўраб мурожаат қилганлар аниқлангач, жабрланганлар сони саккиз нафарни ташкил этди;
Шифохонага ётқизилганлар ва биринчи ёрдам: Тезкор штаб маълумотига биноан, 5 нафар жабрланувчи турли даражадаги тан жароҳатлари билан зудлик билан шаҳар тиббиёт муассасаларига етказилди; яна уч нафар фуқарога эса воқеа жойининг ўзида барча зарур бирламчи тиббий муолажалар кўрсатилди.
«Сочидаги набережнаяга БЭК ҳужуми оқибатида жабрланганлар сони саккиз нафарга етди. Беш киши тиббиёт ташкилотларига етказилди, яна уч кишига воқеа жойида зарур ёрдам кўрсатилди», — дейилади Кубан тезкор штабининг расмий баёнотида.
Курорт инфратузилмасига етказилган зарар ва махсус хизматлар сафарбарлиги
Ҳужум ва ёнғин соҳил бўйидаги қулайликларга тўғридан-тўғри таъсир кўрсатди:
Пляж ва набережная шикастланиши: Зарба ва ёнғин натижасида шаҳар пляжи инфратузилмаси ҳамда Приморск набережнаясига бевосита туташ бўлган йўлаклар ва иншоотлар қисман вайрон бўлган;
Тезкор хизматлар воқеа жойида: Айни дақиқаларда ҳудудда ўт ўчирувчилар, тез ёрдам бригадалари, қутқарувчилар ҳамда Россия махсус кучлари фаол иш олиб бормоқда;
Ҳудудни тозалаш ва ўрганиш: Ҳуқуқ-тартибот органлари соҳил чизиғини текширувдан ўтказиб, хавфсизлик даражасини баҳоламоқда.
Қора денгиз курортларидаги янги хавфсизлик ҳақиқати
Кўпчиликни қизиқтирган энг муҳим масала — уруш ҳудудидан анча узоқда жойлашган ва асосий сайёҳлик маркази ҳисобланган Сочи шаҳрига бундай денгиз дронларининг кириб келиши ва аҳоли пунктларига зарба бериши қандай оқибатларга олиб келишидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Қора денгиздаги сув ости ва экипажсиз денгиз дронлари қарама-қаршилиги эндиликда нафақат ҳарбий портлар ва кемаларни, балки соҳил бўйидаги фуқаролик инфратузилмалари ва сайргоҳларни ҳам нишонга айлантирмоқда. Кубан тезкор штаби ва ҳуқуқ-тартибот тизимлари зудлик билан шаҳар соҳилини тўлиқ назоратга олди ва денгиз мудофаа тўсиқларини мустаҳкамлашга киришди. Мазкур ҳужум Сочида дам олаётган минглаб сайёҳлар ва маҳаллий аҳоли орасида кучли хавотир уйғотган бўлиб, курортда қирғоқ бўйлаб хавфсизлик тартиби тубдан қайта кўриб чиқилишига сабаб бўлмоқда.
Сизнингча, сайёҳлик ва дам олиш зоналари бўлган шаҳар соҳилларига денгиз дронлари орқали ҳужум уюштирилиши ҳарбий жиҳатдан қанчалик асосли ёки бу тинч аҳоли орасида ваҳима уйғотишга қаратилган ҳаракатми? Қора денгиз курортларида хавфсизликни таъминлаш учун қандай қўшимча чоралар кўрилиши керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақадаги ушбу қайноқ ҳодиса тафсилотларини яқинларингиз ҳамда дўстларингизга улашинг!
…