Буюк Британияда набираси бобосининг 116 йиллик қарзини узди

·5·Дунё
Буюк Британияда набираси бобосининг 116 йиллик қарзини узди

Буюк Британияда бир асрдан ортиқ вақт олдин кутубхонадан олинган икки китоб орадан 116 йил ўтиб, яна ўз жойига қайтарилди. Ғайриоддий воқеа китобларнинг узоқ йиллик саёҳати ва бир оиланинг эътиборга молик тарихи билан боғлиқ бўлди.

Conwy Libraries маълумотига кўра, яқинда О'Салливан исмли эркак Лланрвст кутубхонасига ташриф буюриб, икки китобни топширган. Маълум бўлишича, ушбу китобларни унинг бобоси Уолтер Гриффит Оуэн 1910 йилда ўша даврдаги Лланрвст жамоат кутубхонаси ва қироатхонасидан олган.

Кутубхона ходимлари учун китобларнинг қайтарилиши оддий ҳолат эмас, балки унутилмас воқеага айланган. Улар 116 йиллик китобларни яна бир бор қўлда ушлаш ва улар орқали оиланинг ғайриоддий тарихини билиш имкониятини ўзига хос шараф сифатида баҳолаган.

Маълум бўлишича, Уолтер Гриффит Оуэн икки жаҳон урушида ҳам хизмат қилган. Иккинчи жаҳон уруши даврида эса у Конви ҳудудида жойлаштирилган.

Китобларнинг шунча йилдан кейин қайтарилиши ижтимоий тармоқларда ҳам катта қизиқиш уйғотди. Кўплаб фойдаланувчилар О'Салливаннинг бобосидан қолган китобларни кутубхонага олиб келиб топширганини юқори баҳолади.

Айниқса, унинг ҳалоллиги ва оилавий меросни асраб-авайлашга бўлган ҳурмати ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари томонидан илиқ қарши олинди. Шу тариқа, 1910 йилда кутубхонадан олинган оддий икки китоб 116 йиллик тарихдан сўнг яна ўз манзилига қайтди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7 рақамига ишонган эркак бир зумда миллионер бўлди7 рақамига ишонган эркак бир зумда миллионер бўлдиБугун, 11:14Океан мисли кўрилмаган даражада қизиди: олимлар хавотирдаОкеан мисли кўрилмаган даражада қизиди: олимлар хавотирдаБугун, 11:08Бешинчи ҳужум: Украина Россиянинг жанубий нефть инфратузилмасини қандай издан чиқармоқда?Бешинчи ҳужум: Украина Россиянинг жанубий нефть инфратузилмасини қандай издан чиқармоқда?Бугун, 10:43МРБ раҳбари Жон Рэтклифф нега яширинча Кремлга борди? (Асосий версиялар)МРБ раҳбари Жон Рэтклифф нега яширинча Кремлга борди? (Асосий версиялар)Бугун, 07:17Ҳўрмуз бўғози тўлиқ тозаланди: Трамп Эронга янги ультиматум эълон қилди!Ҳўрмуз бўғози тўлиқ тозаланди: Трамп Эронга янги ультиматум эълон қилди!Бугун, 07:12Арманистон собиқ президенти Роберт Кочарян ва унинг ўғиллари ҳибсга олинди!Арманистон собиқ президенти Роберт Кочарян ва унинг ўғиллари ҳибсга олинди!Бугун, 06:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди