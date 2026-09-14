Усмон Дембеле Килиан Мбаппенинг сўзларига муносабат билдирди

·12·Спорт
Усмон Дембеле Килиан Мбаппенинг сўзларига муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Усмон Дембеле Килиан Мбаппенинг ўзини "танланган" деб ҳисоблаши ҳақидаги фикрларига жавобан, ўзини ҳеч қачон танланган бўлмаганини, балки доим тинимсиз меҳнат қилганини таъкидлади.
  • Унинг сўзларига кўра, у карераси давомида ортиқча гапирмасдан, қаттиқ ишлаган ва Париж Сен-Жермен сафида ўтган йили ажойиб мавсум ўтказиб, бунинг мевасини татиб кўрган.

Париж Сен-Жермен клуби ҳужумчиси Усмон Дембеле жамоадоши Килиан Мбаппенинг карьера йўли ва футбол оламидаги мақоми ҳақидаги баёнотига ўзига хос тарзда жавоб қайтарди. Goal.com хабар беришича, бу ҳолат футболчилар ўртасидаги индивидуал совринлар учун баҳслар қизғин тус олаётганидан дарак беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мамлакат чемпионатида Брест устидан қозонилган 1:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг сўз олган Усмон Дембеле ўзининг тақдир томонидан танланган юлдуз бўлганига ишонмаслигини очиқ айтди. Ушбу баёнот Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппенинг Франце Футбол нашрига берган интервюсидаги фикрларига билвосита жавоб бўлди.

Тақлид қилинадиган тақдир ва меҳнат

Мбаппе ўз интервюсида уларнинг ўсмирлик давридан бошлаб жамоатчилик ва спорт ОАВ томонидан турлича қабул қилинганини таъкидлаганди. Мадридликлар ҳужумчиси ўзини доимо «танланган» деб билишганини, Дембеле эса шунчаки иқтидорли ўйинчи сифатида кўрилганини айтиб ўтганди.

Бунга жавобан Усмон Дембеле Лига 1+ телеканалига берган интервюсида қуйидагиларни таъкидлади: «Мен ҳар доим синфнинг охирги қаторида бўлганман ва тинимсиз меҳнат қилганман. Карьерам давомида ортиқча гапирмасдан, қаттиқ ишладим. Ҳеч қачон танланган бўлмаганман, аммо ўтган йили Париж Сен-Жермен сафида ажойиб мавсум ўтказиб, бунинг мевасини татиб кўрдим».

Париж Сен-Жермен ҳужум чизиғидаги ўзгаришлар

Майдондаги баҳслар ва матбуотдаги муҳокамалардан ташқари, Усмон Дембеле ҳозирда янгиланган PSJ ҳужум чизиғидаги вазифаларига эътибор қаратмоқда. Килиан Мбаппе кетганидан кейин жамоа ўйинида янги ҳамкорликлар шаклланмоқда, хусусан, француз вингери испаниялик ҳужумчи Ферран Торрес билан яхши ўзаро тушунишга эришган.

Дембеле янги жамоадоши ҳақида илиқ фикрлар билдириб, у билан бирга ҳаракат қилиш осон эканини таъкидлади. «Мен унинг Барселонада ҳам бироз ўйнаганидан хурсандман. У ҳақиқий тўпурар ва қанотда ҳам ҳаракатлана оладиган тўққизинчи рақамли футболчи. У майдонда жуда яхши йўналишларни танлайди», дея қўшимча қилди ҳужумчи.

Усмон ДембелеКилиан МбаппеПариж Сен-ЖерменРеал МадридФутбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирдиЛамин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирдиБугун, 13:17Эрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозондиЭрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозондиБугун, 12:18Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!Бугун, 09:22Манчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олиндиМанчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олиндиБугун, 09:15Манчестер Юнайтед дербида мағлуб бўлдиМанчестер Юнайтед дербида мағлуб бўлдиБугун, 09:12Фрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтардиФрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтардиБугун, 07:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?