Усмон Дембеле Килиан Мбаппенинг сўзларига муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Усмон Дембеле Килиан Мбаппенинг ўзини "танланган" деб ҳисоблаши ҳақидаги фикрларига жавобан, ўзини ҳеч қачон танланган бўлмаганини, балки доим тинимсиз меҳнат қилганини таъкидлади.
- Унинг сўзларига кўра, у карераси давомида ортиқча гапирмасдан, қаттиқ ишлаган ва Париж Сен-Жермен сафида ўтган йили ажойиб мавсум ўтказиб, бунинг мевасини татиб кўрган.
Париж Сен-Жермен клуби ҳужумчиси Усмон Дембеле жамоадоши Килиан Мбаппенинг карьера йўли ва футбол оламидаги мақоми ҳақидаги баёнотига ўзига хос тарзда жавоб қайтарди. Goal.com хабар беришича, бу ҳолат футболчилар ўртасидаги индивидуал совринлар учун баҳслар қизғин тус олаётганидан дарак беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мамлакат чемпионатида Брест устидан қозонилган 1:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг сўз олган Усмон Дембеле ўзининг тақдир томонидан танланган юлдуз бўлганига ишонмаслигини очиқ айтди. Ушбу баёнот Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппенинг Франце Футбол нашрига берган интервюсидаги фикрларига билвосита жавоб бўлди.
Тақлид қилинадиган тақдир ва меҳнатМбаппе ўз интервюсида уларнинг ўсмирлик давридан бошлаб жамоатчилик ва спорт ОАВ томонидан турлича қабул қилинганини таъкидлаганди. Мадридликлар ҳужумчиси ўзини доимо «танланган» деб билишганини, Дембеле эса шунчаки иқтидорли ўйинчи сифатида кўрилганини айтиб ўтганди.
Бунга жавобан Усмон Дембеле Лига 1+ телеканалига берган интервюсида қуйидагиларни таъкидлади: «Мен ҳар доим синфнинг охирги қаторида бўлганман ва тинимсиз меҳнат қилганман. Карьерам давомида ортиқча гапирмасдан, қаттиқ ишладим. Ҳеч қачон танланган бўлмаганман, аммо ўтган йили Париж Сен-Жермен сафида ажойиб мавсум ўтказиб, бунинг мевасини татиб кўрдим».
Париж Сен-Жермен ҳужум чизиғидаги ўзгаришларМайдондаги баҳслар ва матбуотдаги муҳокамалардан ташқари, Усмон Дембеле ҳозирда янгиланган PSJ ҳужум чизиғидаги вазифаларига эътибор қаратмоқда. Килиан Мбаппе кетганидан кейин жамоа ўйинида янги ҳамкорликлар шаклланмоқда, хусусан, француз вингери испаниялик ҳужумчи Ферран Торрес билан яхши ўзаро тушунишга эришган.
Дембеле янги жамоадоши ҳақида илиқ фикрлар билдириб, у билан бирга ҳаракат қилиш осон эканини таъкидлади. «Мен унинг Барселонада ҳам бироз ўйнаганидан хурсандман. У ҳақиқий тўпурар ва қанотда ҳам ҳаракатлана оладиган тўққизинчи рақамли футболчи. У майдонда жуда яхши йўналишларни танлайди», дея қўшимча қилди ҳужумчи.
Изоҳлар 0
…