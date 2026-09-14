Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони аввалги авлодлар каби 5 каррали оптик зумга эга перископ камерани сақлаб қолади.
- Интернетда тарқалган Galaxy S27 Ultraда кенг кўламли камера янгиланиши бўлиши ҳақидаги хабарлар инсайдер Ice Universe томонидан рад этилди.
- Қурилма 4 каррали оптик зум ва 1/1,9 дюймли сенсор ўрнига 5 каррали оптик зум ва 1/2,52 дюймли сенсор билан жиҳозланади.
Келгуси йилларда тақдим этилиши кутилаётган Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони ўзининг асосий оптик имкониятларида аввалги авлод концепциясини сақлаб қолади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур флагман қурилма олдинги маълумотларга қарамай, кутилган янги перископ камерага эга бўлмайди ва бу технологик бозорда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Инсайдерлар маълумотига таянилган хабарларАвтаритетли инсайдер Ice Universe тарқатган сўнгги маълумотларга кўра, интернетда тарқалган Galaxy S27 Ultra флагманида кенг кўламли камера янгиланиши бўлиши ҳақидаги хабарлар ҳақиқатга тўғри келмайди. Тармоқда қурилма 4 каррали оптик зум ва 1/1,9 дюймли каттароқ сенсор олаши ҳақида хабарлар чиққан эди.
Бироқ, таниқли инсайдер бу хабарларни тўлиқ рад этиб, уларни ёлғон деб атади. Унинг таъкидлашича, ушбу маълумотни тарқатган манба аввал ҳам бир неча бор тасдиқланмаган ва хато маълумотларни эълон қилган.
Техник хусусиятлар ва келажакдаги режаларIce Universe қўлга киритган ишончли маълумотларга кўра, Samsung ўзининг навбатдаги флагман қурилмасида жорий телефото камера концепциясидан воз кечиш ниятида эмас. Бу шуни англатадики, Galaxy S27 Ultra модели 5 каррали оптик зумга эга бўлган перископ телевизор объективи билан жиҳозланишда давом этади.
Шунингдек, қурилманинг телефото камераси учун 1/2,52 дюйм ўлчамдаги сенсор ишлатилиши кутилмоқда. Бу кўрсаткичлар компания ўз флагманларида синовдан ўтган ва ўзини оқлаган ечимларга таяниб иш кўришни афзал кўраётганини кўрсатади.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай ёндашув Samsung учун барқарорликни таъминлайди, чунки компания ҳар йили ҳам тубдан янги оптик модулларга ўтишга эҳтиёж сезмаяпти. Фойдаланувчилар эса янги флагмандан барқарор ва сифатли суратга олиш имкониятларини кутишлари мумкин.
Гарчи қурилманинг тақдимотигача ҳали вақт бор бўлса-да, инсайдерлар орқали сизиб чиқаётган бундай маълумотлар технология ихлосмандларига келгусидаги флагман имкониятлари ҳақида дастлабки тасаввурни беради. Samsung ўзининг камерофонлар бозоридаги мавқеини мустаҳкамлаш учун дастурий таъминот ва бошқа компонентларни такомиллаштиришга эътибор қаратиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…