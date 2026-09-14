Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлди

·12·Техно
Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони аввалги авлодлар каби 5 каррали оптик зумга эга перископ камерани сақлаб қолади.
  • Интернетда тарқалган Galaxy S27 Ultraда кенг кўламли камера янгиланиши бўлиши ҳақидаги хабарлар инсайдер Ice Universe томонидан рад этилди.
  • Қурилма 4 каррали оптик зум ва 1/1,9 дюймли сенсор ўрнига 5 каррали оптик зум ва 1/2,52 дюймли сенсор билан жиҳозланади.

Келгуси йилларда тақдим этилиши кутилаётган Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони ўзининг асосий оптик имкониятларида аввалги авлод концепциясини сақлаб қолади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур флагман қурилма олдинги маълумотларга қарамай, кутилган янги перископ камерага эга бўлмайди ва бу технологик бозорда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Инсайдерлар маълумотига таянилган хабарлар

Автаритетли инсайдер Ice Universe тарқатган сўнгги маълумотларга кўра, интернетда тарқалган Galaxy S27 Ultra флагманида кенг кўламли камера янгиланиши бўлиши ҳақидаги хабарлар ҳақиқатга тўғри келмайди. Тармоқда қурилма 4 каррали оптик зум ва 1/1,9 дюймли каттароқ сенсор олаши ҳақида хабарлар чиққан эди.

Бироқ, таниқли инсайдер бу хабарларни тўлиқ рад этиб, уларни ёлғон деб атади. Унинг таъкидлашича, ушбу маълумотни тарқатган манба аввал ҳам бир неча бор тасдиқланмаган ва хато маълумотларни эълон қилган.

Техник хусусиятлар ва келажакдаги режалар

Ice Universe қўлга киритган ишончли маълумотларга кўра, Samsung ўзининг навбатдаги флагман қурилмасида жорий телефото камера концепциясидан воз кечиш ниятида эмас. Бу шуни англатадики, Galaxy S27 Ultra модели 5 каррали оптик зумга эга бўлган перископ телевизор объективи билан жиҳозланишда давом этади.

Шунингдек, қурилманинг телефото камераси учун 1/2,52 дюйм ўлчамдаги сенсор ишлатилиши кутилмоқда. Бу кўрсаткичлар компания ўз флагманларида синовдан ўтган ва ўзини оқлаган ечимларга таяниб иш кўришни афзал кўраётганини кўрсатади.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай ёндашув Samsung учун барқарорликни таъминлайди, чунки компания ҳар йили ҳам тубдан янги оптик модулларга ўтишга эҳтиёж сезмаяпти. Фойдаланувчилар эса янги флагмандан барқарор ва сифатли суратга олиш имкониятларини кутишлари мумкин.

Гарчи қурилманинг тақдимотигача ҳали вақт бор бўлса-да, инсайдерлар орқали сизиб чиқаётган бундай маълумотлар технология ихлосмандларига келгусидаги флагман имкониятлари ҳақида дастлабки тасаввурни беради. Samsung ўзининг камерофонлар бозоридаги мавқеини мустаҳкамлаш учун дастурий таъминот ва бошқа компонентларни такомиллаштиришга эътибор қаратиши кутилмоқда.

SamsungGalaxy S27 UltraСмартфонларТехнологияларИнсайдер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Mijia Air Пумп 3 тақдим этилди: автомобил ва велосипедлар учун янги чўнтак насосиXiaomi Mijia Air Пумп 3 тақдим этилди: автомобил ва велосипедлар учун янги чўнтак насосиБугун, 12:58Ugreen ихчам ва ультра юпқа Неходе Air Слим 100W зарядловчисини тақдим этдиUgreen ихчам ва ультра юпқа Неходе Air Слим 100W зарядловчисини тақдим этдиБугун, 10:51Хитойда вазифага қараб шаклини ўзгартирадиган робот яратилди (видео)Хитойда вазифага қараб шаклини ўзгартирадиган робот яратилди (видео)Бугун, 09:41Илон Маск SpaceX ва NVIDIA’нинг шов-шувли режасини эълон қилдиИлон Маск SpaceX ва NVIDIA’нинг шов-шувли режасини эълон қилдиБугун, 08:27«СИ пойгасида ким енгса, дунёни ўша бошқаради!»: Трамп СИни секинлаштиришни рад этди «СИ пойгасида ким енгса, дунёни ўша бошқаради!»: Трамп СИни секинлаштиришни рад этди Бугун, 08:24Коинот кенгайиши секинлашяптими: космологиядаги янги баҳсКоинот кенгайиши секинлашяптими: космологиядаги янги баҳсБугун, 04:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади