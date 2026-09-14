Лоланинг 19 ёшли қизи саҳнага чиқиб, барчани ҳайратга солди

·0·Маданият
Лоланинг 19 ёшли қизи саҳнага чиқиб, барчани ҳайратга солди

Ўзбекистонлик машҳур хонанда Лоланинг қизи Шаҳина ҳам санъат оламига кириб келмоқда. Ёш хонанда Тошкентда ўтказилган фестиваль доирасида илк бор катта саҳнага чиқди.

Маълум бўлишича, Шаҳина 2024 йил ёзида онасининг изидан боришга қарор қилган. У шу йили ўзининг илк «Paris» номли мусиқий таронасини тақдим этган.

Шаҳина ижодий фаолиятида Mommy Bless саҳна тахаллусидан фойдаланади. Ҳозирда 19 ёшда бўлган ёш хонанда мусиқа соҳасида ўз йўлини топишга ҳаракат қилмоқда.

Қизиғи, унинг онаси — хонанда Лола ҳам санъатга жуда ёшлигидан кириб келган. Лола илк бор 13 ёшида саҳнага қадам қўйган.

Энди эса онасининг изидан бораётган Шаҳина ҳам ўз ижоди билан мухлислар эътиборини қозонишга бел боғлаган. Ёш хонанданинг келгуси ижодий ишлари санъат ихлосмандлари томонидан қизиқиш билан кутилмоқда.

ЛолаШаҳинаТошкент фестивалиParis
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рухшона «Ўз касбининг фидойиси» медали билан тақдирландиРухшона «Ўз касбининг фидойиси» медали билан тақдирландиБугун, 02:52Ғазо ҳақидаги фильм Венецияни ларзага солди: 25 дақиқалик олқишларҒазо ҳақидаги фильм Венецияни ларзага солди: 25 дақиқалик олқишларБугун, 01:56Амира Рашидованинг хонадонида катта шодиёна: қизи Самира турмушга чиқмоқда (видео)Амира Рашидованинг хонадонида катта шодиёна: қизи Самира турмушга чиқмоқда (видео)Бугун, 01:24Блогерлар вайнларидаги ғояларни қаердан олишини айтдиБлогерлар вайнларидаги ғояларни қаердан олишини айтдиБугун, 01:08“Севишганлар”даги ёш бева аёл Прити Жангиани: машҳур актриса нега Болливудни тарк этди?“Севишганлар”даги ёш бева аёл Прити Жангиани: машҳур актриса нега Болливудни тарк этди?Кеча, 23:46“Жаноб Бин” 71 ёшда: бутун дунёни кулдирган Рован Аткинсон таваллуд кунини нишонламоқда“Жаноб Бин” 71 ёшда: бутун дунёни кулдирган Рован Аткинсон таваллуд кунини нишонламоқдаКеча, 23:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди