Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади

·7·Авто
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi компанияси Skyномад номли улкан гибрид кроссоверлар оиласини етказиб беришни бошлади, уларнинг дастлабки етказиб бериш Хитойнинг 75 та шаҳрида амалга оширилди.
  • Ушбу автомобиллар тўртта турли модификацияда тақдим этилган бўлиб, нархлари 209 900 юан дан 299 900 юан гача (тахминан 31 300 доллардан 44 100 долларгача) ўзгаради.

Технология оламида ўз ўрнига эга бўлган Xiaomi компанияси ўзининг янги ва улкан Skyномад гибрид кроссоверлар оиласини етказиб бериш жараёнини расман бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, дастлабки босқичда мазкур автомобиллар Хитойнинг нақд 75 та шаҳрида харидорларга етиб борди ҳамда компания раҳбари Лей Сзюн Шанхай ва Сючжоу шаҳарларидаги илк машиналарни топшириш маросимида шахсан иштирок этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тўрт хил версия ва техник имкониятлар

Янги қатор ўз ичига тўртта турли модификацияни олади. Бошланғич N70 Pro FWD версияси 209 900 юан (тахминан 31 300 доллар) этиб белгиланган бўлса, N70 Max AWD 239 900 юан (35 700 доллар), N90 Max AWD 269 900 юан (39 700 доллар) ҳамда етти ўриндиқли N90 Max Эхплорер Эдитион русуми 299 900 юан (44 100 доллар) нархда тақдим этилмоқда.

Кичикроқ ўлчамдаги N70 модели 4960×1998×1765 мм габаритга ва 2950 мм ғилдирак базасига эга бўлиб, беш кишига мўлжалланган. Унинг олдинги ўриндиқлари 183 даражагача айланиши, орқа қатор эса 135 даражага ётқизилиши мумкинлиги билан ажралиб туради. Янада йирикроқ бўлган N90 кроссоверининг узунлиги 5285 мм ни ташкил этиб, унинг ғилдирак базаси 3080 мм га етади ва салон 2+2+3 схемаси бўйича жиҳозланган.

Салондаги ўзига хос трансформациялар ва қулайликлар

Катта модел учун кабина бўшлиғини ўзгартиришнинг 11 хил варианти ҳамда 1831 литргача бўлган максимал юкхона ҳажми эълон қилинди. Ўриндиқлар ва марказий консол учун махсус силжиш йўналтирувчилари оддий кроссоверни минивен қулайликларига эга бўлган транспорт воситасига айлантириш имконини беради. Xiaomi ушбу автомобилни ғилдирак устидаги универсал макон сифатида тақдим этмоқда.

Маълумотларга кўра, Skyномад шахсий студия, икки кишилик қаҳвахона, музокаралар хонаси ёки оилавий ўйин зонасига айланиши мумкин. Ҳар икки модел ҳам пол қисмидаги йўналтирувчилар бўйлаб ҳаракатланиши мумкин бўлган 9 литрли компрессорли музлатгич билан жиҳозланган. Орқа йўловчилар учун эса махсус шифт экрани кўзда тутилган.

Қўшимча жиҳозлар ва таъсирчан масофа

Харидорларга қўшимча ҳақ эвазига 10 000 юан (1500 доллар) турувчи проектор ва 6000 юан (900 доллар)лик сурилувчи пойгаклар таклиф этилади. Шунингдек, флагман N90 Max Эхплорер Эдитион версияси иккинчи қаватни ҳосил қилувчи ўрнатилган электр бошқарувидаги йиғма палатка билан таъминланди.

Тўлиқ қувватланган аккумулятор ва тўлдирилган бензин баки билан умумий юриш масофаси 1351 километрдан 1705 километргача масофани ташкил қилади. Xiaomi баёнотига кўра, Skyномад оиласининг барча моделлари тезкор қувватлаш станцияларида 20 фоиздан 80 фоизгача атиги 18 дақиқада қувват олиши мумкин.

XiaomiSkyномадГибридКроссоверХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Kia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақибиKia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақибиБугун, 14:54Hyundai автопилот жорий этишни атайлаб секинлаштирмоқдаHyundai автопилот жорий этишни атайлаб секинлаштирмоқдаБугун, 13:56Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатдиChery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатдиКеча, 20:28Honda Пасспорт ТраилSport 2027 тақдим этилди ва клиренци оширилдиHonda Пасспорт ТраилSport 2027 тақдим этилди ва клиренци оширилдиКеча, 18:29Xiaomi компанияси янги кроссоверини тақдим этдиXiaomi компанияси янги кроссоверини тақдим этди12.09, 13:50Xiaomi 1688 километр юрадиган “автоуй” кроссоверини тақдим этдиXiaomi 1688 километр юрадиган “автоуй” кроссоверини тақдим этди11.09, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилди
Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилди