Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi компанияси Skyномад номли улкан гибрид кроссоверлар оиласини етказиб беришни бошлади, уларнинг дастлабки етказиб бериш Хитойнинг 75 та шаҳрида амалга оширилди.
- Ушбу автомобиллар тўртта турли модификацияда тақдим этилган бўлиб, нархлари 209 900 юан дан 299 900 юан гача (тахминан 31 300 доллардан 44 100 долларгача) ўзгаради.
Технология оламида ўз ўрнига эга бўлган Xiaomi компанияси ўзининг янги ва улкан Skyномад гибрид кроссоверлар оиласини етказиб бериш жараёнини расман бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, дастлабки босқичда мазкур автомобиллар Хитойнинг нақд 75 та шаҳрида харидорларга етиб борди ҳамда компания раҳбари Лей Сзюн Шанхай ва Сючжоу шаҳарларидаги илк машиналарни топшириш маросимида шахсан иштирок этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тўрт хил версия ва техник имкониятларЯнги қатор ўз ичига тўртта турли модификацияни олади. Бошланғич N70 Pro FWD версияси 209 900 юан (тахминан 31 300 доллар) этиб белгиланган бўлса, N70 Max AWD 239 900 юан (35 700 доллар), N90 Max AWD 269 900 юан (39 700 доллар) ҳамда етти ўриндиқли N90 Max Эхплорер Эдитион русуми 299 900 юан (44 100 доллар) нархда тақдим этилмоқда.
Кичикроқ ўлчамдаги N70 модели 4960×1998×1765 мм габаритга ва 2950 мм ғилдирак базасига эга бўлиб, беш кишига мўлжалланган. Унинг олдинги ўриндиқлари 183 даражагача айланиши, орқа қатор эса 135 даражага ётқизилиши мумкинлиги билан ажралиб туради. Янада йирикроқ бўлган N90 кроссоверининг узунлиги 5285 мм ни ташкил этиб, унинг ғилдирак базаси 3080 мм га етади ва салон 2+2+3 схемаси бўйича жиҳозланган.
Салондаги ўзига хос трансформациялар ва қулайликларКатта модел учун кабина бўшлиғини ўзгартиришнинг 11 хил варианти ҳамда 1831 литргача бўлган максимал юкхона ҳажми эълон қилинди. Ўриндиқлар ва марказий консол учун махсус силжиш йўналтирувчилари оддий кроссоверни минивен қулайликларига эга бўлган транспорт воситасига айлантириш имконини беради. Xiaomi ушбу автомобилни ғилдирак устидаги универсал макон сифатида тақдим этмоқда.
Маълумотларга кўра, Skyномад шахсий студия, икки кишилик қаҳвахона, музокаралар хонаси ёки оилавий ўйин зонасига айланиши мумкин. Ҳар икки модел ҳам пол қисмидаги йўналтирувчилар бўйлаб ҳаракатланиши мумкин бўлган 9 литрли компрессорли музлатгич билан жиҳозланган. Орқа йўловчилар учун эса махсус шифт экрани кўзда тутилган.
Қўшимча жиҳозлар ва таъсирчан масофаХаридорларга қўшимча ҳақ эвазига 10 000 юан (1500 доллар) турувчи проектор ва 6000 юан (900 доллар)лик сурилувчи пойгаклар таклиф этилади. Шунингдек, флагман N90 Max Эхплорер Эдитион версияси иккинчи қаватни ҳосил қилувчи ўрнатилган электр бошқарувидаги йиғма палатка билан таъминланди.
Тўлиқ қувватланган аккумулятор ва тўлдирилган бензин баки билан умумий юриш масофаси 1351 километрдан 1705 километргача масофани ташкил қилади. Xiaomi баёнотига кўра, Skyномад оиласининг барча моделлари тезкор қувватлаш станцияларида 20 фоиздан 80 фоизгача атиги 18 дақиқада қувват олиши мумкин.
Изоҳлар 0
…