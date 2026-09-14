Huawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқда

·12·Техно
Huawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Huawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида сотувга чиққан илк кунларданоқ катта талабга эришиб, 300 мингдан ортиқ дона сотилган.
  • Қурилма ўзига хос кенг форматли 6,39 дюймли OLED-екрани, 200 мегапикселли асосий камераси ва 7000 мАч сиғимли аккумулятори билан ажралиб туради.
  • Шунингдек, смартфон 66 W симли ва 50 W симсиз қувватлашни қўллаб-қувватлайди ҳамда IP69 стандартига кўра сув ва чангдан ҳимояланган.

Технология оламида ўзига хос дизайни ва илғор имкониятлари билан эътиборни тортган Huawei Пура Х Виев модели харидорлар орасида кутилмаганда оммалашиб кетди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги қурилма Хитой бозорида савдолар бошланган илк кунлардаёқ юқори харидоргирликни намойиш этиб, қисқа фурсат ичида юз минглаб нусхада сотилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Digital Chat Station тақдим этган маълумотларга таянилса, 9-сентябрдан 13-сентябргача бўлган даврда мамлакатда 300 мингдан ортиқ қурилма ўз эгасини топган. Рақобат ниҳоятда кучли бўлган Хитой бозори учун бу жуда жиддий кўрсаткич бўлиб, компаниянинг янги таваккали муваффақият келтирганидан далолат беради.

Ноодатий экран ва техник хусусиятлар

Мазкур смартфоннинг асосий ўзига хослиги унинг замонавий гаджетлар учун ноодатий бўлган кенг форматли экранидир. Қурилма 16 : 9,5 нисбатдаги текис 6,39 дюймли OLED-панел билан жиҳозланган бўлиб, унинг аниқлиги 2232×1320 пикселни ташкил этади.

Экран атрофидаги ҳошиялар атиги 1,05 мм қалинликка эга бўлиб, дисплей олд панелнинг нақд 96,1 фоизини эгаллайди. Шунингдек, экран 120 Hz кадрлар частотаси, 2160 Hz частотали ШИМни тартибга солиш ҳамда 6500 нит чўққи ёрқинлиги билан таъминланган. Дисплей хавфсизлиги эса мустаҳкам Кунлун ҳимоя ойнаси орқали кафолатланади.

Ҳосилдорлик ва илғор камера имкониятлари

Смартфоннинг аппарат қисмига Huawei Кирин 9030S махсус процессори асос қилиб олинган. Қурилма имкониятлари нафақат қуввати, балки суратга олиш тизими билан ҳам эътиборга лойиқдир.

  • Асосий камера модули 1/1,28 дюймли РЙЙБ қаторига эга 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган.
  • Уни 88 мм ЭФР объективига эга 50 мегапикселли перископ камера ҳамда 8 мегапикселли ўта кенг бурчакли датчик тўлдиради.
  • Аниқ рангларни аниқлаш учун иккинчи авлодга мансуб махсус Ред Maple камераси ўрнатилган.
  • Олд камера эса 40 мегапикселли аниқликдаги тасвирларни тақдим этади.
Қурилманинг корпуси атиги 6,68 мм қалинликка эга бўлишига қарамай, унинг ичига 7000 мАч сиғимли улкан аккумулятор жойлаштирилган. Смартфон 66 В қувватга эга симли ҳамда 50 В қувватли симсиз қувват олиш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Шунингдек, корпус IP69 стандартига кўра сув ва чангдан ишончли ҳимояланган. Ушбу илғор гаджет эСИМ технологияси ҳамда Хитойнинг БеиДоу сунъий йўлдош тизими орқали икки томонлама хабар алмашиш имкониятини ҳам тақдим этади.

HuaweiПура Х ВиевСмартфонТехнологияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...Бугун, 14:00Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлдиSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлдиБугун, 13:22Xiaomi Mijia Air Пумп 3 тақдим этилди: автомобил ва велосипедлар учун янги чўнтак насосиXiaomi Mijia Air Пумп 3 тақдим этилди: автомобил ва велосипедлар учун янги чўнтак насосиБугун, 12:58Ugreen ихчам ва ультра юпқа Неходе Air Слим 100W зарядловчисини тақдим этдиUgreen ихчам ва ультра юпқа Неходе Air Слим 100W зарядловчисини тақдим этдиБугун, 10:51Хитойда вазифага қараб шаклини ўзгартирадиган робот яратилди (видео)Хитойда вазифага қараб шаклини ўзгартирадиган робот яратилди (видео)Бугун, 09:41Илон Маск SpaceX ва NVIDIA’нинг шов-шувли режасини эълон қилдиИлон Маск SpaceX ва NVIDIA’нинг шов-шувли режасини эълон қилдиБугун, 08:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади