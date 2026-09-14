Huawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Huawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида сотувга чиққан илк кунларданоқ катта талабга эришиб, 300 мингдан ортиқ дона сотилган.
- Қурилма ўзига хос кенг форматли 6,39 дюймли OLED-екрани, 200 мегапикселли асосий камераси ва 7000 мАч сиғимли аккумулятори билан ажралиб туради.
- Шунингдек, смартфон 66 W симли ва 50 W симсиз қувватлашни қўллаб-қувватлайди ҳамда IP69 стандартига кўра сув ва чангдан ҳимояланган.
Технология оламида ўзига хос дизайни ва илғор имкониятлари билан эътиборни тортган Huawei Пура Х Виев модели харидорлар орасида кутилмаганда оммалашиб кетди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги қурилма Хитой бозорида савдолар бошланган илк кунлардаёқ юқори харидоргирликни намойиш этиб, қисқа фурсат ичида юз минглаб нусхада сотилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Digital Chat Station тақдим этган маълумотларга таянилса, 9-сентябрдан 13-сентябргача бўлган даврда мамлакатда 300 мингдан ортиқ қурилма ўз эгасини топган. Рақобат ниҳоятда кучли бўлган Хитой бозори учун бу жуда жиддий кўрсаткич бўлиб, компаниянинг янги таваккали муваффақият келтирганидан далолат беради.
Ноодатий экран ва техник хусусиятларМазкур смартфоннинг асосий ўзига хослиги унинг замонавий гаджетлар учун ноодатий бўлган кенг форматли экранидир. Қурилма 16 : 9,5 нисбатдаги текис 6,39 дюймли OLED-панел билан жиҳозланган бўлиб, унинг аниқлиги 2232×1320 пикселни ташкил этади.
Экран атрофидаги ҳошиялар атиги 1,05 мм қалинликка эга бўлиб, дисплей олд панелнинг нақд 96,1 фоизини эгаллайди. Шунингдек, экран 120 Hz кадрлар частотаси, 2160 Hz частотали ШИМни тартибга солиш ҳамда 6500 нит чўққи ёрқинлиги билан таъминланган. Дисплей хавфсизлиги эса мустаҳкам Кунлун ҳимоя ойнаси орқали кафолатланади.
Ҳосилдорлик ва илғор камера имкониятлариСмартфоннинг аппарат қисмига Huawei Кирин 9030S махсус процессори асос қилиб олинган. Қурилма имкониятлари нафақат қуввати, балки суратга олиш тизими билан ҳам эътиборга лойиқдир.
- Асосий камера модули 1/1,28 дюймли РЙЙБ қаторига эга 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган.
- Уни 88 мм ЭФР объективига эга 50 мегапикселли перископ камера ҳамда 8 мегапикселли ўта кенг бурчакли датчик тўлдиради.
- Аниқ рангларни аниқлаш учун иккинчи авлодга мансуб махсус Ред Maple камераси ўрнатилган.
- Олд камера эса 40 мегапикселли аниқликдаги тасвирларни тақдим этади.
Шунингдек, корпус IP69 стандартига кўра сув ва чангдан ишончли ҳимояланган. Ушбу илғор гаджет эСИМ технологияси ҳамда Хитойнинг БеиДоу сунъий йўлдош тизими орқали икки томонлама хабар алмашиш имкониятини ҳам тақдим этади.
Изоҳлар 0
…