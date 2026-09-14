Ламин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтди

·5·Спорт
Ламин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтди

Барселона ва Испания терма жамоаси юлдузи Ламин Ямал жаҳон чемпионатидаги ғалабага қарамай, ўзининг шахсий кўрсаткичларидан норози бўлганини маълум қилди. Ушбу ҳолат футболчининг ўз олдига қандай юксак талаблар қўйишини ва жамоавий муваффақият унинг учун шахсий натижалардан устун туришини яққол кўрсатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, ўсмир ҳужумчи ўтган мавсумда клуб сафида 24 та гол уриб, 18 та голли узатмани амалга оширган ва Ла Лига ҳамда Испания Суперкубогини қўлга киритган эди. Бироқ, терма жамоа сафидаги мундиал унинг учун шахсий статистика нуқтаи назаридан унчалик омадли келмаган.

Мундиалдаги шахсий статистика ва яширин вазифалар

Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионлигига улкан ҳисса қўшганига қарамай, Ламин Ямал турнирдаги 8 та учрашувда бор-йўғи битта гол урди ва бирорта ҳам голли узатма ёздириб қўймади. Айнан шу рақамлар футболчининг норозилигига сабаб бўлган.

Универсал Валдано нашрига берган интервюсида футболчи турнир давомидаги жисмоний ҳолати ва муаммолар ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, шахсий норозиликка жароҳат сабаб эмас, балки ўзининг ўта юқори талабчанлигидир.

Майдондаги қора ишлар ва келажакдаги режалар

Ямал статистикада кўринмайдиган тактик вазифаларни ҳам бажариб, шериклари учун қандай бўшлиқлар яратганини эсга олди. Унга кўра, рақибнинг 3 нафар ҳимоячисини ўзига жалб эта оладиган футболчи мураббий учун катта топилма ҳисобланади.

Ҳозирда 19 ёшда бўлишига қарамай, Ламин Ямал ўзининг бой совринлар коллекциясига Европа чемпионати, жаҳон чемпионати, учта Ла Лига ва бошқа совринларни жамлашга улгурди. Бироқ, бу муваффақиятлар унинг кейинги турнирларда янада яхшироқ ўйнашга бўлган иштиёқини оширмоқда холос.

Ламин ЯмалБарселонаИспанияЖаҳон чемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Усмон Дембеле Килиан Мбаппенинг сўзларига муносабат билдирдиУсмон Дембеле Килиан Мбаппенинг сўзларига муносабат билдирдиБугун, 13:35Ламин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирдиЛамин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирдиБугун, 13:17Эрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозондиЭрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозондиБугун, 12:18Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!Бугун, 09:22Манчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олиндиМанчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олиндиБугун, 09:15Манчестер Юнайтед дербида мағлуб бўлдиМанчестер Юнайтед дербида мағлуб бўлдиБугун, 09:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?