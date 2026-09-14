Ламин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтди
Барселона ва Испания терма жамоаси юлдузи Ламин Ямал жаҳон чемпионатидаги ғалабага қарамай, ўзининг шахсий кўрсаткичларидан норози бўлганини маълум қилди. Ушбу ҳолат футболчининг ўз олдига қандай юксак талаблар қўйишини ва жамоавий муваффақият унинг учун шахсий натижалардан устун туришини яққол кўрсатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, ўсмир ҳужумчи ўтган мавсумда клуб сафида 24 та гол уриб, 18 та голли узатмани амалга оширган ва Ла Лига ҳамда Испания Суперкубогини қўлга киритган эди. Бироқ, терма жамоа сафидаги мундиал унинг учун шахсий статистика нуқтаи назаридан унчалик омадли келмаган.
Мундиалдаги шахсий статистика ва яширин вазифаларИспания терма жамоасининг жаҳон чемпионлигига улкан ҳисса қўшганига қарамай, Ламин Ямал турнирдаги 8 та учрашувда бор-йўғи битта гол урди ва бирорта ҳам голли узатма ёздириб қўймади. Айнан шу рақамлар футболчининг норозилигига сабаб бўлган.
Универсал Валдано нашрига берган интервюсида футболчи турнир давомидаги жисмоний ҳолати ва муаммолар ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, шахсий норозиликка жароҳат сабаб эмас, балки ўзининг ўта юқори талабчанлигидир.
Майдондаги қора ишлар ва келажакдаги режаларЯмал статистикада кўринмайдиган тактик вазифаларни ҳам бажариб, шериклари учун қандай бўшлиқлар яратганини эсга олди. Унга кўра, рақибнинг 3 нафар ҳимоячисини ўзига жалб эта оладиган футболчи мураббий учун катта топилма ҳисобланади.
Ҳозирда 19 ёшда бўлишига қарамай, Ламин Ямал ўзининг бой совринлар коллекциясига Европа чемпионати, жаҳон чемпионати, учта Ла Лига ва бошқа совринларни жамлашга улгурди. Бироқ, бу муваффақиятлар унинг кейинги турнирларда янада яхшироқ ўйнашга бўлган иштиёқини оширмоқда холос.
Изоҳлар 0
…