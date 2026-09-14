Hyundai автопилот жорий этишни атайлаб секинлаштирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Hyundai Мотор Гроуп ўзининг Атриа AI номли автоном бошқарув тизимини жорий этишни атайлаб секинлаштирмоқда, бу эса беш йил ичида Teslaни ортда қолдириш мақсадига хизмат қилади.
- Компания йўлдаги хатоларни каталоглаштириб, тизимни қайта ўқитиш орқали уларни бартараф этишга ихтисослашган ушбу дастурий таъминотни мукаммаллаштириш учун маълумотлар тўплаш ва машинада ўқитиш жараёнларига устувор аҳамият қаратмоқда.
Жанубий Кореянинг Hyundai Мотор Груп автомобилсозлик гиганти ўзининг автоном бошқарув тизимини жорий этиш муддатларини атайлаб чўзмоқда. Ушбу стратегик қарор маълумотлар тўплаш ва машинада ўқитиш жараёнларига устувор аҳамият қаратиб, беш йил ичида Tesla'ни ортда қолдириш мақсадида қабул қилинган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания ўзининг Атриа AI деб номланган сунъий интеллектга асосланган автоном бошқарув тизими тафсилотлари ва ривожланиш муддатларини ошкор қилди. Мазкур дастурий таъминот йўлдаги хатоларни катологлаштириб, тизимни қайта ўқитиш орқали уларни бартараф этишга ихтисослашган.
Стратегик секинлашув ва Атриа AI имкониятлариПангё шаҳрида ўтказилган матбуот анжуманида Hyundai Мотор Груп илғор автомобил платформалари бўлинмаси раҳбари ва гуруҳнинг худудий 42dot шўъба корхонаси бош директори Пак Мин-у компания нега бундай йўл тутганини тушунтириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, барча ресурсларни жалб қилиш орқали жараённи тезлаштириш мумкин эди, бироқ шошқалоқлик кутилган натижани бермаслиги аниқ.
«Агар биз ҳозир оммавий ишлаб чиқаришга шошилсак, якунда реал мақсадларимизга умуман жавоб бермайдиган ўртача даражадаги 2++ тизимини чиқариб қўйишимиз хавфи бор эди», — дея таъкидлади Пак Мин-у.
Маълумотлар маҳовиги ва келажак режалариЯнги Атриа AI тизими компания томонидан «маълумотлар маҳовиги» деб номланган концепцияга асосланган. Унга кўра, йўлларга қанча кўп машина чиқса, шунча кўп маълумот тўпланади. Тўпланган маълумотлар эса сунъий интеллектни мукаммаллаштириб, автомобилларнинг умумий ҳаракат хусусиятларини яхшилаб боради.
Ҳозирги кунда Hyundai ҳайдаш бўйича маълумотлар базасини бойитиш мақсадида кунига 24 соат давомида махсус жиҳозланган 40 та автомобил ёрдамида узлуксиз маълумот йиғиш ишларини амалга оширмоқда. Ушбу ёндашув кореялик автоишлаб чиқарувчига узоқ муддатли истиқболда бозорда етакчиликни қўлга киритиш имконини бериши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…