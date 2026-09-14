Hyundai автопилот жорий этишни атайлаб секинлаштирмоқда

·8·Авто
Hyundai автопилот жорий этишни атайлаб секинлаштирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Hyundai Мотор Гроуп ўзининг Атриа AI номли автоном бошқарув тизимини жорий этишни атайлаб секинлаштирмоқда, бу эса беш йил ичида Teslaни ортда қолдириш мақсадига хизмат қилади.
  • Компания йўлдаги хатоларни каталоглаштириб, тизимни қайта ўқитиш орқали уларни бартараф этишга ихтисослашган ушбу дастурий таъминотни мукаммаллаштириш учун маълумотлар тўплаш ва машинада ўқитиш жараёнларига устувор аҳамият қаратмоқда.

Жанубий Кореянинг Hyundai Мотор Груп автомобилсозлик гиганти ўзининг автоном бошқарув тизимини жорий этиш муддатларини атайлаб чўзмоқда. Ушбу стратегик қарор маълумотлар тўплаш ва машинада ўқитиш жараёнларига устувор аҳамият қаратиб, беш йил ичида Tesla'ни ортда қолдириш мақсадида қабул қилинган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания ўзининг Атриа AI деб номланган сунъий интеллектга асосланган автоном бошқарув тизими тафсилотлари ва ривожланиш муддатларини ошкор қилди. Мазкур дастурий таъминот йўлдаги хатоларни катологлаштириб, тизимни қайта ўқитиш орқали уларни бартараф этишга ихтисослашган.

Стратегик секинлашув ва Атриа AI имкониятлари

Пангё шаҳрида ўтказилган матбуот анжуманида Hyundai Мотор Груп илғор автомобил платформалари бўлинмаси раҳбари ва гуруҳнинг худудий 42dot шўъба корхонаси бош директори Пак Мин-у компания нега бундай йўл тутганини тушунтириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, барча ресурсларни жалб қилиш орқали жараённи тезлаштириш мумкин эди, бироқ шошқалоқлик кутилган натижани бермаслиги аниқ.

«Агар биз ҳозир оммавий ишлаб чиқаришга шошилсак, якунда реал мақсадларимизга умуман жавоб бермайдиган ўртача даражадаги 2++ тизимини чиқариб қўйишимиз хавфи бор эди», — дея таъкидлади Пак Мин-у.

Маълумотлар маҳовиги ва келажак режалари

Янги Атриа AI тизими компания томонидан «маълумотлар маҳовиги» деб номланган концепцияга асосланган. Унга кўра, йўлларга қанча кўп машина чиқса, шунча кўп маълумот тўпланади. Тўпланган маълумотлар эса сунъий интеллектни мукаммаллаштириб, автомобилларнинг умумий ҳаракат хусусиятларини яхшилаб боради.

Ҳозирги кунда Hyundai ҳайдаш бўйича маълумотлар базасини бойитиш мақсадида кунига 24 соат давомида махсус жиҳозланган 40 та автомобил ёрдамида узлуксиз маълумот йиғиш ишларини амалга оширмоқда. Ушбу ёндашув кореялик автоишлаб чиқарувчига узоқ муддатли истиқболда бозорда етакчиликни қўлга киритиш имконини бериши кутилмоқда.

HyundaiTeslaАвтопилотСуний интеллектАвтомобилсозлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатдиChery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатдиКеча, 20:28Honda Пасспорт ТраилSport 2027 тақдим этилди ва клиренци оширилдиHonda Пасспорт ТраилSport 2027 тақдим этилди ва клиренци оширилдиКеча, 18:29Xiaomi компанияси янги кроссоверини тақдим этдиXiaomi компанияси янги кроссоверини тақдим этди12.09, 13:50Xiaomi 1688 километр юрадиган “автоуй” кроссоверини тақдим этдиXiaomi 1688 километр юрадиган “автоуй” кроссоверини тақдим этди11.09, 19:52Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирдиДунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди11.09, 17:42Chery Британия бозорида Volkswagen билан рақобатлашишни режалаштирмоқдаChery Британия бозорида Volkswagen билан рақобатлашишни режалаштирмоқда11.09, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилди
Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилди